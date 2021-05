La Universidad de Málaga oferta para el próximo curso más de 70 másteres oficiales a los que se suman otros 50 títulos propios de posgrado, una formación que, según Ernesto Pimentel, vicerrector de Estudios de la UMA, está respaldada por la experiencia del profesorado en distintos ámbitos especializados. Este año se incorporan a la programación dos másteres nuevos, uno de ellos aspira a ser una experiencia piloto de futuras propuestas de enseñanza dual.

¿Es imprescindible tener un máster para encontrar trabajo?

No es imprescindible, pero incrementa las oportunidades para encontrarlo. En la actualidad, un máster lo que permite es tener una marca distintiva de formación especializada o adaptada. Dependiendo del ámbito, puede haber más ofertas de trabajo para graduados.

¿Qué puede aportar la formación de posgrado que no aporta el título de grado?

Dependiendo del ámbito de conocimiento, fundamentalmente lo que un máster aporta a un grado es especialización y profesionalización. Son estudios que permiten entrar en las materias en mayor profundidad que los grados, que suelen ser más generalistas, y además son capaces de ofertar un nivel de especialización que la mayoría de los grados no permiten establecer.

Y estarán más próximos al mercado laboral…

Por supuesto. Hay posgrados que están muy cercanos a la demanda del entorno socioeconómico y están orientados a cubrir esas necesidades más específicas. Los grados están enfocados a formar en especialidades más generalistas mientras que los másteres están más orientados a lo que es la profesión en particular en un ámbito concreto de conocimiento.

¿Cómo se estructura la oferta de másteres oficiales de la UMA?

La oferta de la Universidad de Málaga se establece a varios niveles. Tenemos algo más de 70 másteres universitarios, que están distribuidos en distintas ramas de conocimiento e incluso algunos son interdisciplinares. Hay muchos perfiles, desde los que son claramente profesionalizantes hasta los que están orientados a la investigación. Un 20 por ciento son interuniversitarios donde al carácter avanzado y especializado de la formación se une la experiencia de distintos docentes de diferentes universidades para ganar en calidad en la formación.

¿Apuestan por el profesorado de la casa o por expertos externos?

El grueso de la oferta formativa, como no puede ser de otra manera, se basa en la experiencia y en el nivel de conocimiento del profesorado propio, pero precisamente una de las cuestiones que fomentamos en el plan propio de docencia es la incorporación de profesorado externo, que pueden ser profesionales o profesorado de otras universidades.

¿Hay títulos nuevos este año?

Para el próximo curso hay dos títulos nuevos. Por una parte, el Máster en Mundo Ibérico Medieval: Hispania, Al Andalus, Sefarad, muy especializado y con un plantel de profesorado especialmente importante. Es un máster interuniversitario por la Universidad Autónoma de Madrid. El segundo es el Máster en Transformación Digital de Empresas, que aspira a ser una experiencia piloto de futuras propuestas de formación dual. Es también interuniversitario, con cuatro universidades andaluzas involucradas. La mitad de este máster se va a impartir en nuestras aulas, en algunos casos también vía online, pero la otra mitad, un semestre completo, se va a desarrollar en distintas empresas de distintos sectores. Es un máster mucho más orientado a la profesionalización, ya que el alumno va a tener una experiencia directa en la empresa. Es un caso inicial con el que estamos muy ilusionados y que esperamos que sea avanzadilla de un proyecto más general que tenemos en la Universidad para tender a estudios de formación dual tanto en másteres como en grados.

¿En qué formato se impartirán en el próximo curso los másteres?

Habrá de todo. Es cierto que en el curso actual los másteres han sido los que han permitido un nivel más alto de presencialidad, debido a que son títulos con un número mucho menor de estudiantes que en los grados. No obstante, en algunas de las propuestas está claro que el complemento de la actividad a distancia va a permitir reforzarlos y es algo a lo que la Universidad de Málaga no debe renunciar. Este complemento se ha conseguido gracias a la situación que hemos atravesado, pero la intención de la Universidad, si las circunstancias lo permiten, es volver a la máxima presencialidad posible el próximo curso.

¿Cuáles son los másteres que tienen mayor demanda en la UMA?

Obviamente los más profesionalizantes son los que tienen más demanda, asociados a una profesión regulada, como es el máster de Profesorado, el de Abogacía y algunos másteres de ingenierías que son necesarios para ejercer algún tipo de profesión. Otros másteres que tienen que ver con Ciencias Sociales también tienen una gran aceptación, como el MBA y otros de esa naturaleza. Todos tienen numerus clausus debido a que son másteres muy especializados con un máximo de 50 estudiantes admitidos. Quitando algunos casos, se suelen cubrir.

A la hora de realizar la programación, ¿se estudian las necesidades del mercado? ¿Mantienen reuniones con colectivos profesionales o empresariales?

Depende de los másteres. Todos tienen una comisión académica que de alguna forma vigila cuál es la orientación de la oferta y en cada uno de los casos se siguen estrategias distintas. En buena parte de los centros hay una gran conexión con el entorno socioeconómico y eso permite que puedan conocer las necesidades de las empresas a nivel de especialización o a nivel avanzado, lo que le permite orientar la oferta de los másteres, pero hay muchas situaciones y muy distintas. Me consta que hay centros que tienen relación muy fluida con asociaciones profesionales o con los parques tecnológicos de Andalucía, en el caso de las TIC, que permiten también orientar algunos de los títulos de posgrados que ofertamos. Hay mucha variedad dependiendo del ámbito de conocimiento e incluso de los centros, que son los responsables de los másteres que oferta la Universidad de Málaga.

Una vez finalizado el máster, ¿tienen los alumnos alguna relación con la UMA?

No solo a nivel de máster sino también a nivel de grado existe un proyecto del Vicerrectorado de Emprendimiento e Innovación Social en el que los estudiantes pueden participar en actividades de emprendimiento en el edificio que tenemos compartido con el PTA en la ampliación del campus de Teatinos. Esto les permite mantenerse conectados con la Universidad de Málaga e incluso proponer proyectos propios de spin-off o startup que, en algunos casos, incluyen también la tutoría de profesionales expertos en la materia.

¿Son como unas prácticas?

No son prácticas asociadas al título, son actividades extracurriculares que permiten al alumno poner en práctica ideas o cuestiones que han estudiado en el máster, pero no tienen por qué estar relacionadas con el título en sí.

¿Qué tipo de estudiantes son? ¿Hay muchos extranjeros o procedentes de otras universidades españolas?

En general, son más universitarios de la UMA, pero dependiendo del tipo de máster puede haber más concentración de estudiantes Erasmus. En determinados títulos tenemos mucha participación de estudiantes sudamericanos.

¿Hay diferencias entre hombres y mujeres a la hora de cursar un máster?

En relación al porcentaje de mujeres y hombres en másteres oficiales, en el presente curso tenemos un 55,5 por ciento de mujeres matriculadas, frente a un 44,5 por ciento de hombres.

El vicerrector de Estudios de la UMA tiene claro que el precio de los másteres en Andalucia no es un motivo que pueda decidir si hacer o no un máster, ya que son los que soportan menos gravamen impositivo de todo el conjunto del estado.

¿Es el precio un factor determinante para realizar un máster oficial?

En Andalucía, no, porque los precios no son excesivos. Son los que tienen menos gravamen a nivel nacional. En mi opinión, el precio no es determinante en el momento actual para hacer un máster.

Además de los másteres de formación reglada, ¿qué otros títulos de posgrado imparten en la Universidad?

A nivel de posgrado tenemos enseñanzas propias o títulos propios, que son específicos de la Universidad de Málaga. Se clasifican en másteres, diplomas de especialización, cursos de expertos y cursos de formación superior. En total, son unas 50 titulaciones de posgrado en enseñanzas propias que se suman a los más de 70 másteres oficiales. Los másteres propios no están verificados a nivel nacional como sí ocurre con los otros, pero cuentan también con un alto grado de especialización y están muy próximos al mundo empresarial, ya que se organizan como respuesta a una demanda muy concreta en determinados sectores. Hay una involucración de profesorado externo más alta que en la formación reglada, donde la presencia de profesionales que no son de la Universidad está más limitada. Además, es una formación más flexible donde la adaptación a las necesidades del mercado es mayor. Nosotros tenemos autonomía para proponer un programa formativo de una titulación propia, mientras que, si queremos hacer un cambio sustancial en un máster de formación reglada, en un título oficial, necesitamos llevar a cabo un proceso de acreditación a nivel nacional para que se autorice la modificación, por lo que es más difícil reaccionar a las necesidades del entorno. En estos tipos de titulaciones se busca dinamicidad, cercanía y profesorado que no pertenece a la Universidad.

«En Andalucía los precios no son excesivos»