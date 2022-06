Ciudadanos asegura que seguirá trabajando por la provincia pese a la derrota electoral

Resiliciencia es lo que se respiraba anoche en la sede de Ciudadanos en Málaga. Tras un fatídico resultado electoral, y tras conocer la noticia de la dimisión del hasta ahora vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, la candidata de Ciudadanos por Málaga salía al paso ensalzando la labor su partido y mirando con optimismo hacia el futuro. «Hemos sido los que hemos transformado a Málaga y a Andalucía», aseguró Nuria Rodríguez.

No eran los resultados esperados, confesaba la que fuera delegada territorial de Turismo en Málaga. Ciudadanos se queda sin representación en el Parlamento andaluz tras no obtener ningún escaño en estas elecciones autonómicas. En las del pasado 2018, el partido que ha estado gobernando junto al Partido Popular durante estos cuatro años obtenía 21 escaños y lograba la coalición. «En la vida ha habido una coalición de gobierno tan leal», resalta Rodríguez.

Ciudadanos da un obligado paso al lado con el consuelo de que «todavía podemos seguir mirando a los ojos a esos más de 20.000 malagueños que han vuelto a confiar en el único partido libre de corrupción». Con la voz entrecortada, la candidata de Ciudadanos aseguraba que «en mi vida me he visto tan arropada. En política los resultados no siempre son justos y esperamos que el Partido Popular siga la senda que creó junto a Ciudadanos, que ha estado siempre ahí apoyando».

En cuanto a la dimisión de Juan Marín, Nuria confiesa sentirse orgullosa de todo el trabajo realizado: «El peso de la Junta estaba con Ciudadanos y de ahí viene la transformación. Ha sido un líder leal y podemos ir con la cabeza bien alta, sin ningún caso de corrupción y poniendo siempre en marcha herramientas para Andalucía».

De cara a las próximas elecciones, Rodríguez asegura que « a trabajar no nos gana nadie, vamos a seguir trabajando por nuestra tierra. En Málaga tenemos 43 concejales por toda la provincia, que están haciendo un trabajo magnífico. Habrá que analizar todos los datos, no nos vamos a rendir, volveremos a revalidar el resultado en Málaga».

«Somos el ingrediente que necesita la política. Espero que no se vuelva al vagón de cola y si dentro de un tiempo consideran que somos necesarios aquí estaremos», concluyó Nuria Rodríguez.