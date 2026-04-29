Europa presagia una guerra larga y con pérdidas diarias de 500 millones

La dura realidad que se avecina fue en este miércoles el tema del día en el Parlamento Europeo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no se anduvo con rodeos ante los europarlamentarios: «Las consecuencias de la guerra podrían prolongarse meses o incluso años». En ese contexto, España y otros grandes países deben prolongar sus esfuerzos para intentar reducir su «dependencia de energía importada».

Es cierto que en territorio peninsular, aún con el recuerdo del grave apagón de hace justo un año, las renovables han ganado terreno y se han adelantado las estrategias respecto a una situación como la actual, con el petróleo al alza y la necesidad de optimizar el mix energético, con los combustibles fósiles a la baja en la medida de las posibilidades de cada territorio. Pero Europa ya cifra en 500 millones de euros diarios el coste del conflicto bélico en Oriente Medio.

«Hay una dura realidad que debemos afrontar. Esta es la segunda gran crisis energética en apenas cuatro años. La lección debe ser clara para todos: en un mundo turbulento como el nuestro, no podemos ser demasiado dependientes de la energía importada», expresó Von der Leyen ante el Parlamento Europeo en la segunda de las jornadas con el debate sobre los nuevos presupuestos sobre la mesa.

En Europa apuestan por reducir la sobredependencia en combustibles fósiles. / l.o.

En Estrasburgo se ha recordado que la factura europea de importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en los dos últimos meses en más de 27.000 millones de euros: «El camino a seguir es el de rebajar la sobredependencia en combustibles importados e impulsar el suministro con energía limpia, local y que sea asequible y limpia», concluyó la presidenta de la Comisión Europea.

Política Agraria

Acerca del propio debate presupuestario de estos días, la eurodiputada y coordinadora de Agricultura del Partido Popular, la almeriense Carmen Crespo, subrayó el cambio de planteamiento del Parlamento Europeo y ese incremento en unos 45.000 millones en la Política Agraria Común (PAC), de 261.000 a 385.000 millones de euros. «Cuando vimos la primera propuesta, estábamos ciertamente muy desesperanzados, siendo Andalucía y España un territorio agrario. Para nosotros que se mantuviese el presupuesto era vital. Además, en el objetivo rural y de manera coordinada con el presidente andaluz, Juanma Moreno, hemos propuesto que en el objetivo rural se incluya el regadío», matizó la propia exconsejera autonómica de Agricultura y Pesca.

Crespo apela a que el Gobierno de España defienda de manera decidida los intereses de los agricultores y ganaderos, así como los del sector pesquero, «porque si no al final vamos a tener una dificultad». Y es que a partir de la propuesta presupuestaria de esta semana deberá entablarse el debate con los distintos Estados miembros para dar forma al nuevo marco económico europeo.

También atendió a La Opinión de Málaga la eurodiputada sevillana por el PSOE, Lina Gálvez, en un contexto internacional que a su juicio demuestra «que España ha ido en buena dirección con el modelo de promoción de las energías renovables». Manifestó que con el conflicto bélico «nuestro país mantiene unos precios para la energía muchísimos más baratos que en otros sitios». Así relató que la apuesta por las renovables no es la correcta «solamente en términos medioambientales, también en términos económicos». Y aseguró Gálvez que el precio de la energía constituye como es bien sabido «el músculo para poder hacer casi cualquier cosa».

No obstante, la dirigente socialista recuerda que aún existen combustibles fósiles, o «actividades que hacemos con ellos, principalmente en materia de transporte, que todavía tienen una difícil sustitución por la electrificación». Pero frente a otras fuentes, o la propia energía nuclear, tan empleada en Francia, la alternativa del mix energético en España «es más ecológico, más barato y, además, más seguro. En términos de autonomía, en términos de soberanía, que ahora mismo es tan importante con la que está cayendo y con los cambios que está habiendo en el ámbito geopolítico, es la opción que nos permite una mayor soberanía y una mayor independencia, una mayor autonomía respecto a dependencias extranjeras», finalizó Gálvez entre debate y debate en Estrasburgo.