El Parlamento Europeo plantea un incremento del 50% para corregir los recortes en la PAC

El Parlamento Europeo fijó este martes sus posiciones para abrir el debate con todos los países y dar luz verde a su presupuesto para el periodo 2028-2034. En concreto, con el informe provisional aprobado por 370 votos a favor, 201 en contra y 84 abstenciones, las cuentas incrementan la propuesta inicial de julio de 2025 en un 10% y, como aspecto que preocupaba y mucho en Málaga y el resto de Andalucía, se establece un incremento del 50% en la Política Agraria Común (PAC). Así se fija una partida específica de 385.000 millones de euros en vez de los 261.000 que planteaba la Comisión.

El plenario ha considerado el tremendo impacto que ha tenido la inflación en los últimos años y en especial como consecuencia del marco global actual, con los precios de la energía de nuevo en máximos. En conjunto, las cuentas europeas se elevan para el nuevo periodo a 1,78 billones de euros, a precios constantes del pasado año, o 2,01 billones con los considerados precios corrientes. El borrador presupuestario al que este miércoles se le dará luz verde de manera definitiva reserva unos 24.000 millones de euros a reembolsar la deuda actual y, como novedades, se incorporan cinco nuevas vías de ingresos para la Unión Europea. Habrá nuevos impuestos al tabaco o los residuos electrónicos no recogidos, una novedosa tasa a las grandes empresas y se van a poner en marcha otras líneas vinculadas al sistema de comercio de emisiones y del arancel climático. Precisamente se abordan estos días en la sede comunitaria de Estrasburgo acciones vinculadas de manera directa al turismo sostenible, que en la provincia de Málaga mantiene abiertos debates sectoriales sobre la puesta en marcha de una posible tasa turística o la necesidad de mejorar las comunicaciones o la apertura de infraestructuras hídricas que garanticen el suministro de agua potable en temporada alta. La reciente sequía ha puesto encima de la mesa un asunto de vital importancia para destinos de primer orden como la propia Costa del Sol, tal y como se ha comentado en sede parlamentaria.

Lo cierto es que los portavoces de los distintos grupos han recordado que la dificultad para aprobar ciertas medidas de manera unánime es un importante hándicap, porque entre los Veintisiete hay bastantes diferencias en virtud de las regiones o de los propios partidos políticos. Una alternativa a incrementar los ingresos pasa por recortar los fondos agrícolas o regionales, que también afectan directamente a Málaga o el resto de la comunidad autónoma andaluza. Y no se descarta poder rebajar el capítulo de las amortizaciones de deuda.

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En el debate se ha expresado de cara a este miércoles que existen opciones para mejorar el apartado de ingresos, con nuevas tasas e impuestos específicos para los gigantes digitales o a las empresas de apuestas en línea. También se maneja la alternativa de retener impositivamente una parte de cada transferencia con las denominadas criptomonedas. A lo largo de la jornada de este miércoles arrojarán luz sobre las nuevas políticas europeas desde el prisma andaluz eurodiputadas que han desarrollado tareas tanto en la Junta de Andalucía como en las Ejecutivas autonómicas de los dos grandes partidos con representación parlamentaria.