Cuidar nuestra salud y nuestra dieta es algo que todos hacemos con mayor o menor intensidad. Y es que, abusar de alimentos con grasas saturadas o que pueden resultar perjudiciales para nuestro organismo si los consumimos en exceso, puede traer no solo problemas de sobrepeso, también de salud. Es por este motivo por el que cada vez más personas buscan productos saludables o "healthy" que incorporando a nuestra dieta. Un buen ejemplo de ello es este yogur muy rico en proteínas de Mercadona que está siendo todo un éxito. Te lo presentamos.

El yogur proteico de Mercadona

Si buscas cuidar tu dieta y/o un aporte extra de proteínas para tu día a día, esta yogur es una muy buena opción, aunque siempre es mejor incorporar a tu día a día otros productos que aporten ese extra proteínas, como avena o frutos secos.

Su nombre es + Proteínas, y son yogures enfocados, no solo a personas que buscan cuidar su dieta, también para quienes hacen deporte. En Mercadona los podemos encontrar en seis sabores diferentes: puré de mango y maracuyá, entero, limón, arándanos, fresa y chocolate, los cuales cuestan el pack de cuatro unidades 1,50 euros. Cada yogur individual pesa 30 gramos.

Características

Los yogures de proteínas tienen un nivel de kilocalorías similar al de los yogures "normales", además de compartir muchos de sus ingredientes. El punto que los diferencia es que no contienen grasas, debido a que están fabricados con leche desnatada y sin productos grasos. Por otro lado, la cantidad de hidratos de carbono que tienen es superior a la media (un 5,2% mientras que los yogures enteros tienen un 4,4%).

También llevan edulcorantes artificiales que, aunque no aportan kilocalorías, no es recomendable consumir en exceso. No contienen gluten. Desde su llegada a Mercadona se han convertido en todo un éxito en ventas.