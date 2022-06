A pesar de tener en nuestra despensa los alimentos más saludables, la obesidad en nuestro país está alcanzando cifras muy preocupantes. El Dr. Víctor Aguilar, experto en Aparato Digestivo del HC Marbella, nos da las claves para hacer frente a la obesidad y el sobrepeso.

Las estadísticas dicen que en nuestro país cada vez hay más personas obesas. ¿Cuáles son los motivos para que esto pase en un país que es el inventor de la dieta mediterránea?

Los motivos son el aumento de consumo de alimentos procesados e hipercalóricos por el ritmo de vida que llevamos, que no nos deja tiempo para comer sano. Aunque somos los inventores de la dieta mediterránea la estamos abandonando bastante. Esto, unido al cada vez más arraigado sedentarismo, provoca el aumento de la obesidad a edades muy tempranas.

¿A partir de qué exceso de peso se considera que una persona tiene sobrepeso u obesidad?

Utilizamos el IMC (Índice de Masa Corporal), que se obtiene de dividir el peso entre la talla al cuadrado. Cuando ese IMC está por encima de 30 se considera obesidad; de 25 a 30 es calificado como sobrepeso y por debajo de 25 es el peso normal o poco peso, tanto para hombres como para mujeres.

¿Por qué no está reconocida la obesidad como enfermedad?

Porque tiene un componente social y psicológico. Todavía hoy está vigente lo que se decía en la posguerra: «niño gordito, niño sano». Los efectos y las enfermedades que producen la obesidad a posteriori no son enfermedades ‘contagiosas’. Las Sociedades médicas hace ya tiempo que lo vemos como un problema de salud, pero la sociedad no termina de verlo porque no considera un problema médico el sobrepeso.

¿Conoce estadísticas o datos de la incidencia de la obesidad en Málaga respecto al resto de España o el resto de Andalucía?

Las estadísticas que manejamos son a nivel nacional y nos dicen que entre el 39 y el 42% de la población española presenta algún grado de sobrepeso u obesidad.

¿El confinamiento ha aumentado la obesidad?

La ha disparado. Pacientes que antes de la pandemia luchaban contra su sobrepeso u obesidad han perdido esa batalla durante el confinamiento. Incluso gente que no tenían, lo han adquirido en esas semanas que estuvimos encerrados.

¿En qué momento hay que acudir a un centro médico especializado?

Hay que ir en el momento en el que se empieza a tener sobrepeso, inicias una dieta y no eres capaz de bajar tu peso. Ese es el momento. Cuanto antes se acuda, las soluciones serán más sencillas. Cuanto más sobrepeso se tenga, más posibilidades hay de llegar a la cirugía.

¿Qué tratamientos son los más comunes contra la obesidad que llevan a cabo en HC Marbella?

Tratamos todo el abanico: desde el sobrepeso hasta la obesidad mórbida. Desde los balones intragástricos, que se indican cuando hay obesidad inicial, a la reducción gástrica por endoscopia (Método Apollo). Cuando se pasa del 40 de IMC hay que aplicar la cirugía bariátrica (bypass gástrico). Todos los tratamientos tienen un seguimiento nutricional y psicológico para cambiar los hábitos de la nutrición y del estilo de vida para que el peso no vuelva.

¿Cuándo se recomienda la cirugía para paliar la obesidad?

La cirugía, para IMCs por encima de 38, asociado a cualquier factor de riesgo (hipertensión, colesterol, etc) o si está por encima de 40 sin factor de riesgo asociado. En los últimos años, y gracias a los avances científicos se está utilizando mucho la endoscopia (Método Apollo), que hace disminuir el riesgo para el paciente si lo comparamos con otro tipo de cirugía; la recuperación también es mucho más rápida.

¿Cuáles son mejores, los tratamientos endoscópicos o los quirúrgicos? ¿Se acaba con la obesidad exclusivamente con ellos? ¿son suficientes?

Si realizamos cirugía bariátrica o endoscópica, nosotros hacemos un año de seguimiento nutricional (la nutricionista te aconseja rutinas de vida, más que decirte qué es lo que hay comer) porque de nada sirve la cirugía si tras ella seguimos con los mismos hábitos que nos han llevado a ser obesos.

¿Me puede explicar qué es lo de la ‘comida emocional’?

Somos animales, y hay gente que, por ejemplo, cuando tiene un problema, se le cierra el estómago y prácticamente no puede comer, y hay otras personas que les pasa lo contrario: la ansiedad que les está provocando ese problema hace que coman más compulsivamente. Este es el motivo por el que la presencia del experto psicólogo es vital para superar estos tratamientos: la comida emocional no se come por hambre, se come para calmar la mente, y eso hay que tratarlo.