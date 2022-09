La hipertensión o tensión alta es más común de lo que pensamos, y de hecho es posible que incluso la suframos sin saberlo. De ahí la importancia de hacerse chequeos periódicos.

Estos síntomas de la tensión alta suelen aparecer combinados, y si tenemos varios de ellos es posible que seamos hipertensos. Veamos cuáles son:

1. Dolor de cabeza

Entre todos los síntomas, quizá el más claro es el dolor de cabeza, ya que disminuye la circulación de la sangre a la vez que aumenta la presión dentro, comprimiendo algunos nervios que son los que provocan el dolor.

2. Dolor en la nuca

Otro síntoma, relacionado con el anterior, es el de las molestias en la nuca. De hecho, la razón por la que aparece es la misma y se suelen confundir debido a que se irradia hasta la cabeza de tal forma que no sabemos dónde comenzó el dolor.

3. Visión borrosa

Cuando la presión de la sangre sube demasiado aumenta la concentración de líquidos en la retina, así que comenzamos a ver peor, borroso o incluso doble como cuando hemos bebido demasiado.

Con el tiempo, y si no tomamos medidas, la hipertensión puede llegar a provocar ceguera.

4. Palpitaciones

Uno de los síntomas de que la presión es demasiado alta, que más nos alarman, son las palpitaciones, las cuales se producen debido a que llega menos sangre al corazón y las arterias se comprimen.

Las palpitaciones no son más que latidos anormales, pero lo cierto es que asustan a las personas que las padecen, pues no es nada agradable percibir que el corazón no funciona como debería.

Si las notamos, lo mejor es mantener la calma y acudir al servicio de urgencias más cercano, en donde se encargarán de que se vayan.

5. Zumbidos en los oídos

Asociados con el dolor de cabeza, en muchos casos están los zumbidos de oídos, una sensación horrible que se da cuando la viscosidad de los líquidos del oído aumenta o comienza a llegar menos sangre, otro de los síntomas de la tensión alta que nos debe poner en alerta.