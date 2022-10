La Sanidad y la Salud cada vez cobra mayor peso en nuestro país, y a pesar del gran crecimiento de la sanidad privada, son miles las personas que se preparan para superar las oposiciones para formar parte de la Sanidad Pública española.

En concreto, la oposición de Celador, por número de plazas, requisitos y asequibilidad del temario es la más popular. Hay más de 7.900 plazas de celador en el Sistema Público de Salud ofertadas y pendientes de convocatoria, por lo que se trata de un momento fantástico para la preparación de esta oposición. La mayor parte de ellas se reparten entre Madrid, Cataluña, Andalucía, Asturias y Castilla y León. Por eso, si tu sueño es conseguir la estabilidad que estás buscando con un puesto de funcionario, esta puede ser la oportunidad que estabas esperando.

Planificación flexible y personalizada

“La motivación es de lo más importante que tiene que tener el opositor para poder conseguir su plaza”, confirma Angelines Enfedaque, responsable docente de MasterD, escuela líder en preparación de oposiciones en nuestro país, con más de 75.000 alumnos al año. Aprobar estas pruebas, “es cuestión de constancia y de trabajo”, explican en el centro.

En MasterD saben bien lo necesario que es que el alumno esté focalizado, por eso, un equipo de orientación va realizando un seguimiento personalizado a través de tutorías presenciales o por teléfono a lo largo de todo el proceso para ayudarles con la planificación y los problemas que puedan ir surgiéndoles. “Nosotros nos adaptamos a las necesidades de nuestros alumnos, realizando con cada uno de ellos una planificación personalizada en función de sus conocimientos previos, de su disponibilidad de tiempo para estudiar, de su experiencia anterior en el mundo de las oposiciones (o su ausencia). Tenemos que conseguir una planificación flexible, que se adapte al alumno y, además tiene que ser exigente ya que tenemos una meta a la que llegar y solo con esfuerzo y constancia llegaremos a ella”, explica Angelines Enfedaque, responsable docente de MasterD.

Estabilidad laboral y un buen sueldo

Acceder a un puesto de trabajo para ser celador requiere superar un proceso de oposición y, para ello, hay que cumplir una serie de requisitos establecidos por cada uno de los organismos que convocan las oposiciones cada año. Ser celador ya no consiste únicamente en vigilar el centro sanitario o trasladar a los pacientes de un sitio a otro, sus funciones se han ampliado convirtiéndose en un profesional muy necesario para las instituciones sanitarias.

Algunas de las especializaciones como celador son las siguientes: Celador de Puerta, Celador de Urgencias, Celador de Planta, Celador de Quirófanos, Celador en la UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva), Celador en Rehabilitación, Celador de Necropsias, Celador de Ambulancia, Celador de Ambulatorio, Celador Vigilante, Celador de Lavandería…

Además, uno de los mayores incentivos para preparar estas oposiciones es el sueldo de los celadores. Un salario que varía dependiendo de de la especialización y la responsabilidad, y donde intervienen los turnos, festividades trabajadas, antigüedad o destino, entre otros.

6 consejos para aprobar las oposiciones de celador

Desde que MasterD abrió sus puertas hace casi 30 años, miles de celadores se han preparado con una metodología de éxito probada y han logrado su plaza. Por eso, sus profesionales ofrecen 6 consejos clave para superar la oposición de celador:

Tiempo de dedicación: ser consciente de nuestros horarios y otras responsabilidades es vital para organizar bien el estudio. “Hay alumnos que vienen el primer día a su entrevista con su tutor personal y pretenden sacarle 5 horas al día para estudiar, además de su trabajo y otras cargas familiares”, explican desde MasterD. Esto no es realista y puede hacer que el alumno se desmotive si ve que no avanza como le gustaría. Por eso, el primer consejo es este: “Es bueno tener ganas e ilusión, pero no sobrevalores tus fuerzas. Piensa cómo es tu día a día y sé honesto: ¿cuánto tiempo real tienes para el estudio? ¿Una o dos horas? Perfecto, solo debes aprovecharlas”.

¿Celador sin plaza? ¡Lánzate al sector privado?

Existe la posibilidad de que tras todo el estudio, el esfuerzo y preparación apruebes tu oposición, pero no tengas nota suficiente para conseguir la plaza en propiedad. No es la situación idónea y tu mentalidad debe ser optimista, pero no está de más sopesar todas las opciones.

Si necesitas comenzar a trabajar o simplemente quieres adquirir experiencia, el mero hecho de preparar estas oposiciones puede abrirte la prueba al mercado laboral privado dentro del mundo sanitario. Y es que los opositores a celador tienen grandes conocimientos, además de habilidades y aptitudes como la responsabilidad, el esfuerzo y la motivación, muy valoradas por las empresas privadas.

Desde MasterD recuerdan a aquellos alumnos que no lo han conseguido a la primera, que el sector privado existe, cada vez demanda a más profesionales y que la formación que se adquiere a la hora de preparar estas oposiciones es enormemente valorada.

