El Hospital Quirónsalud Málaga y la Fundación Quirónsalud fomentan hábitos saludables entre los jóvenes, llevando a las aulas de nueve institutos malagueños talleres sobre salud mental, sueño, nutrición o adicción a las nuevas tecnologías del programa Stay Healthy.

Durante las próximas dos semanas, 428 alumnos participan en las 16 sesiones organizadas, que empiezan este lunes, 20 de marzo, en el IES Martín Aldehuela, para continuar en IES José María Torrijos, IES Nuestra Señora de la Victoria, IES Torre del Prado, Colegio Nuestra Señora de la Victoria, IES Sierra Bermeja, IES Litoral, IES Ciudad Jardín y terminar el viernes 31 en el IES Fernando de los Ríos.

En las primeras sesiones, centradas en la importancia del sueño, se han realizado actividades basadas en un aprendizaje activo, para que los alumnos adquieran conocimientos sobre los problemas relacionados con el sueño, higiene del sueño e interioricen actitudes en relación con la importancia de los hábitos de sueño. Así, la doctora Victoria Fernández, jefa del Servicio de Neurofisiología y especialista de la Unidad del Sueño de Quirónsalud Málaga, recordaba que, “en la actualidad y especialmente ante la sobre interacción con pantallas y dispositivos móviles, la mayoría de las personas no logran descansar la cantidad de horas que se requieren para tener un sueño reparador; algo que es esencial en niños y adolescentes, puesto que ellos necesitan más horas de sueño y el aprendizaje se ve interferido en caso de ser insuficiente”. De este modo, en el taller se ha recomendado “dejar de usar los móviles y demás pantallas algo antes de irse a dormir, no cenar comidas copiosas o no tomar bebidas excitantes”.

“Algunos de los efectos y consecuencias de no dormir bien son: cambios de humor, ansiedad, depresión y problemas médicos, como cardiovasculares, del sistema inmunitario u obesidad”, explica la neurofisióloga.

Los alumnos también contarán con talleres para aprender a cuidar su salud mental, identificando comportamientos, actitudes o situaciones propias de algún problema relacionado con la salud mental; así como conocer herramientas que mejoren su bienestar. Se trata de un problema cada vez más frecuente, ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada siete jóvenes tiene algún tipo de problema relacionado con la salud mental. En la mayoría de los casos, no saben identificarlo y, por tanto, no son atendidos ni tratados adecuadamente.

Así, en los talleres se pondrá especial interés en definir e identificar los síntomas más comunes de la ansiedad, el estrés o la depresión, poniendo también de relevancia los complejos y los trastornos alimenticios. De hecho, la nutrición es otro de los temas que centran los talleres, donde adquirirán conocimientos relacionados con hábitos saludables vinculados a la nutrición.

Programa Stay Healthy

La Fundación Quirónsalud, entre su amplia programación de Stay Healthy, incluyen talleres sobre nutrición, adicciones a nuevas tecnologías y a sustancias o salud sexual, entre otros. Desde su puesta en marcha en 2018, Stay Healthy ha contado con la participación de más de 80.000 alumnos entre las sesiones presenciales y las sesiones realizadas a través del Aula Virtual, lanzada a raíz de la pandemia. A través de ambos canales, la Fundación Quirónsalud traslada a las aulas material didáctico con un formato dinámico y un lenguaje adaptado a los adolescentes, generando conciencia sobre la importancia de las decisiones que toman en su día a día y de cómo estas repercuten en su salud a largo plazo.

A través de Stay Healthy “conseguimos llegar a todas aquellas aulas donde nos necesitan para arrojar luz sobre un tema tan crucial como la salud. Como parte de este sector, nos esforzamos por mejorar la calidad de vida de las personas y queremos ofrecer el conocimiento médico en una etapa vital tan clave para la vida adulta como lo es la adolescencia”, ha señalado Teresa Álvarez Perdices, directora de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y gerente de la Fundación Quirónsalud.