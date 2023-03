La pandemia del coronavirus marcó un antes y un después en la salud mental de los jóvenes, sobre todo en la de los adolescentes. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los suicidios de menores de 15 años aumentaron un 57% en 2021. Y los expertos advierten que entre el 10 y el 20% de los adolescentes padecen algún trastorno de salud mental. Una situación preocupante, que ha supuesto un reto social de grandes dimensiones tanto para la administración pública, la sanidad y las familias.

La adolescencia es una de las épocas más complicadas en el desarrollo personal. Y una de las proclives para desarrollar problemas de salud mental. De hecho, y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de la mitad de los trastornos se manifiestan antes de los 14 años y casi un 70% antes de los 18. Actuar a tiempo puede ayudar a redirigir la situación y evitar que la situación se cronifique con consecuencias aún mayores.

Ita, una red de centros especializados en el tratamiento integral de problemas de salud mental en España, trabaja desde hace años con jóvenes con trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de la conducta, de personalidad y adicciones, entre otras. En este artículo hablamos con Miriam, una paciente del centro de Ita Argentona TC que ha sufrido de Trastorno de la Conducta.

Trastornos de conducta: qué son y cómo detectarlos

Los trastornos de conducta, o simplemente TC, son una serie de comportamientos que dificultan la convivencia a través de patrones antisociales y, en muchas ocasiones, agresivos. Este tipo de trastornos, que suelen surgir durante la infancia, van acompañados de una oposición a las normas y limites con un claro desafío a la autoridad.

“La adolescencia es un momento en el que la persona es muy proclive para generar crisis y actitud oposicionista”, asegura Sandra Lage, educadora social de Ita Berducido. La experta afirma que este tipo de conductas impulsivas son “la forma que encuentran para afrontar su transición al mundo adulto” y, en la mayoría de ocasiones, el papel de la familia suele ser fundamental.

Desde Ita explican que los menores muestran diferentes actitudes que pueden ser causadas por un trastorno de la conducta. Así, por ejemplo, el fracaso escolar, las conductas disruptivas, la violencia filioparental, el consumo de drogas o la adicción a las nuevas tecnologías serían algunas de ellas.

La historia de Miriam, consumo de drogas a los 17 años

La mayoría de los Trastornos de Conducta están relacionados con una mala gestión de las emociones. Un divorcio, sobre todo en casos complicados, puede acarrear problemas serios en la estabilidad emocional de los adolescentes. Es el caso de Miriam, una joven catalana de 17 años que, tras la separación de sus padres, comenzó a tener problemas de autocontrol y a consumir drogas. Una situación que la llevó a tener serios problemas en casa.

“No fui capaz de gestionarlo de la mejor manera. No quiero culpabilizar a mis padres, pero entre ellos había problemas y eso me afectaba muchísimo. Me alejé de ellos y de casi todo mi entorno. Pasaba más tiempo en la calle que en mi casa”, explica. La situación le generaba malestar y se sentía sola. “El consumo hacia que me evadiera de todo y pensaba que estaba bien. En realidad era una sensación falsa”, asegura Miriam.

Esa percepción hacía que la joven no pidiera ayuda. Fueron sus padres, ante una situación ya desbocada los que pidieron ayuda. “No me daba cuenta de que estaba mal y no supe pedir ayuda. Fueron mis padres los que decidieron hacerlo”, narra Miriam. La última “Encuesta uso de drogas en enseñanzas secundarias en España” (ESTUDES), elaborada por el Ministerio de Sanidad en 2021, desveló que el 53,6% de los adolescentes de entre 14 y 18 años habían bebido alcohol un mes antes de ser encuestados, y un 1,6% aseguraban consumir cannabis de forma diaria.

Miriam ingresó en Ita Argentona TC, donde ha seguido un tratamiento para reorientar su conducta y desintoxicarse del consumo de drogas. “Ha sido un carrusel de emociones. Ha habido subidas y bajadas. Pero caer muchas veces y aprender a levantarme me ha ayudado mucho. Me siento mucho mejor, pero aún tengo miedo a lo que vendrá”, explica la joven.

Tipos de trastornos de conducta

Se calcula que en España hay un 6,9% de menores entre los 4 y los 14 años que sufren un Trastorno de Conducta. En este sentido, los TC se pueden clasificar en tres tipos, que pasaremos a explicar a continuación.

Trastorno Negativista Desafiante. En este caso, el joven pone en entredicho cualquier figura de autoridad saltándose las normas y actuando de forma hostil contra esta. También a través de la agresividad. Esta conducta es una pauta recurrente y suele presentarse mayoritariamente en el entorno familiar y, también, puede darse en el ámbito escolar. El resentimiento o la irritabilidad son algunos de los síntomas más claros. Este tipo puede tener comorbilidad con el Trastorno por Déficit de Atención, la adicción a sustancias, TCA, o depresión, entre otros. Trastorno Explosivo Intermitente. A diferencia del anterior, se trataría de una falta de control de impulsos que no suele estar premeditada y puede ir acompañado de depresión, ansiedad o consumo de sustancias. El paciente puede desencadenar arrebatos de agresividad verbal o física de forma desproporcionada al motivo que lo desencadena. Trastorno de Conducta. En este caso, el paciente no respeta los derechos básicos de los demás, ni las normas o las reglas sociales. Puede agredir a personas y/o animales, destruir objetos y engañar o robar por interés propio. En el caso de los adolescentes suele ir acompañado de absentismo escolar.

Tratamiento en la adolescencia

Ita trabaja los Trastornos de Conducta de forma interdisciplinar a través de la intervención en diferentes ámbitos, poniendo un foco especial en sus relaciones sociales y familiares. “Trabajamos en la recuperación de hábitos y rutinas, así como en la eliminación del consumo de sustancias o el abuso de las nuevas tecnologías”, explican desde la red de centros especializados en el tratamiento integral de los problemas de salud mental.

Uno de los objetivos es reducir los comportamientos impulsivos y mejorar la gestión de las emociones para eliminar la agresividad y las conductas temerarias. Se trabaja también con la familia para mejorar el clima en casa a través de la terapia familiar y grupos de apoyo semanales o mensuales. A todo ello se suma el trabajo con las relaciones sociales del paciente, para que logre mantener amistades saludables, y también se fomenta el ocio saludable. El equipo terapéutico y socioeducativo hace hincapié en la motivación formativa del paciente para lograr un proyecto de futuro a nivel socio-educativo. Concretamente, en el tratamiento de los TC se interviene en dos áreas:

I ntervención psicológica – psiquiátrica. A través de la terapia psicológica y psiquiátrica se trabaja en el cambio de comportamientos del paciente.

A través de la terapia psicológica y psiquiátrica se trabaja en el cambio de comportamientos del paciente. Rehabilitación psicosocial. Se trabaja para que el paciente recupere su normalidad social en todos los ámbitos.

Si detectas algún problema de este tipo, puedes consultar al equipo de ITA.