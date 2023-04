El párkinson afecta a más de 5.000 malagueños, el 20% menores de 50 años

Si se menciona la palabra párkinson, la primera idea que acude a la mente es la de los temblores. Sin embargo, tan solo un 30-40% de los afectados por esta enfermedad los padece. Un ejemplo del gran desconocimiento que existe acerca de este trastorno, que, en 2021, padecían 5.761 personas en Málaga, según la Junta de Andalucía. Otra idea erróneamente asociada a este trastorno neurodegenerativo es que afecta solo a las personas mayores, cuando la realidad es que el 20% de los diagnosticados tienen menos de 50 años, en palabras de Juan Francisco Melgar, vicepresidente de la Asociación de Párkinson de Málaga.

Aunque la enfermedad del Parkinson es una afección muy estudiada, todavía no tiene cura y son muchos los mitos que la rodean y que justifican la celebración del Día Mundial del Parkinson todos los 11 de abril. Se trata de la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor incidencia a nivel mundial, después del Alzheimer, y que solo en Andalucía afectaba a 34.966 personas en 2021. Una cifra que se espera que aumente en muy poco tiempo, pues, según un estudio de la Federación Española de Parkinson, se prevé que en el 2040 se duplique el número de casos.

La enfermedad del Parkinson es un trastorno neurodegenerativo, crónico e invalidante, que afecta principalmente al control del movimiento. Los síntomas más habituales suelen ser la lentitud, los temblores, la rigidez muscular o problemas de equilibrio. Sin embargo, el tormento no termina ahí, pues a la sintomatología motora se le suman otros problemas de salud como el deterioro cognitivo, la dificultad de habla, trastornos de sueño o la depresión. «La depresión es el síntoma de momento más frecuente de la enfermedad de Parkinson. La padecen hasta un 35% de los pacientes y se considera un síntoma premotor de la enfermedad», afirma Concha del Río, neuróloga de Quirónsalud Málaga.

La importancia del diagnóstico precoz

Un diagnóstico precoz es vital para atacar cuanto antes y mejorar la calidad de vida de los pacientes, sostiene la doctora del Río, que reivindica la importancia de visibilizar la enfermedad para que los propios pacientes puedan detectar los síntomas. «Muchos de los que vienen a consulta llegan con un cuadro de uno o dos años de lentitud para caminar, de tropezar, de rigidez, de insomnio, etc., y ellos desconocen por completo que es el inicio de una enfermedad de párkinson», explica.

No obstante, a pesar de que todavía no se ha encontrado una cura, existen varios tratamientos y fármacos que mejoran la sintomatología en un porcentaje altísimo, según la doctora del Río. La farmacología y las terapias son por tanto dos aspectos cruciales, y en la Asociación de Párkinson de Málaga ofrecen de lunes a viernes todas las terapias necesarias como fisioterapia, psicología, logopedia, terapia ocupacional, además de otras no convencionales como talleres musicales, de taichí, piscina o de ocio.

Juan Francisco Melgar insiste en que la farmacología es fundamental, pero que por sí sola no es suficiente. «Si te quedas en casa solo con la medicación sin hacer nada, la enfermedad evoluciona y avanza más rápidamente que si te vas a una asociación y haces terapia», subraya. Paloma Sánchez, responsable de la terapia ocupacional de la asociación, recuerda que esta enfermedad afecta prácticamente a todas las actividades del día a día, como el vestirse, comer, ducharse o escribir, y que con estos talleres logran suavizar los síntomas y que puedan mantener su autonomía en la medida de lo posible. El problema llega cuando estas asociaciones comienzan a estar saturadas y no dan a basto.

Saturación

«Necesitamos un centro más grande, con más dependencias porque ahora mismo atendemos a 30 y 40 personas en cada grupo, y no podemos atenderles bien», lamenta Melgar, que recuerda que las asociaciones de párkinson como la suya nacen para suplir los déficits de la administración pública en relación con esta enfermedad. «Actualmente, no existen ayudas para las terapias públicas, lo único que existe es la Ley de dependencia con los recursos que se derivan de ella, pero que, en ningún caso, incluyen los servicios de fisioterapia o psicológicas que resultan esenciales para sobrellevar la enfermedad», explica.

Además, la propia Ley de dependencia resulta ineficaz en muchas ocasiones, ya que, debido al enorme volumen de solicitudes que reciben, tardan mucho tiempo en concederla y para cuando llegan los recursos, en ocasiones, ya es demasiado tarde y la persona está muy incapacitada. Una situación similar a la que se da en la sanidad pública, pues Paloma Sánchez comparte que tan solo un socio de la asociación cuenta con un logopeda de la Seguridad Social, que le fue concedido después de mucho tiempo.

Escasez de neurólogos

La Asociación de Párkinson de Málaga reivindica también la falta de neurólogos, los cuales resultan claves para el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad. La escasez de los mismos provoca que a veces se tarde hasta tres meses en conseguir una cita para revisión. «En la asociación hay una mujer a la que cambiaron la medicación en la última revisión del neurólogo, pero no le ha funcionado bien y va a tener que estar con ella meses hasta que la vuelvan a atender», relata Paloma Sánchez.