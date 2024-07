La residencia Seniors Torre del Mar, pionera en implantar la metodología de excelencia en cuidados paliativos Newpalex

Los seres humanos somos la única especie consciente de que, así como hemos nacido, un día moriremos. Pero a pesar de esta capacidad, que pudiera ser vista como un privilegio, nuestra propia finitud o la de nuestros seres queridos nos produce tal miedo e inquietud que normalmente preferimos mirar hacia otro lado y alejar cualquier pensamiento sobre la muerte. La realidad es que “el 70% de nosotros fallecerá a consecuencia de una enfermedad crónica, progresiva y avanzada que necesitará de cuidados paliativos. No prestarle la atención necesaria a la muerte no va a evitar el proceso, solo va a hacer el tránsito más difícil y doloroso. Y no tenemos por qué sufrir en este proceso, sino que podemos prepararnos para vivirlo sin dolor, cuidados a nivel físico, pero también a nivel emocional y espiritual, rodeados de nuestros seres queridos y amparados por los profesionales y toda la comunidad. De esta manera, la despedida se produce con serenidad y gratitud”, destaca Isabel Donado, directora general de la Fundación New Health, dedicada a promover e implantar programas y actuaciones al final de la vida en organizaciones y sistemas de salud en más de una docena de países.

Para garantizar que así sea, esta fundación ha desarrollado el programa Newpalex, un Sistema de Gestión Integral que cuenta con una certificación específica y permite alcanzar la Excelencia en Programas y Recursos de Cuidados Paliativos. En España, el método Newpalex ya está implantado en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona y se encuentra en fase de desarrollo en distintas organizaciones malagueñas, como la Fundación Cudeca y la residencia Seniors Torre del Mar, del grupo Clariane.

Los beneficios de la atención paliativa especializada

El caso de Seniors Torre del Mar es todo un hito ya que, como resalta Donado, “es la primera vez en nuestro país que se desarrolla un proyecto de esta tipología en una residencia para personas mayores”. Liliana Torres, directora de Seniors Torre del Mar, muestra su satisfacción y explica la apuesta del grupo Clariane: “En la línea de la mejora continua hemos querido apostar por este proyecto de cuidados al final de la vida porque nos dedicamos precisamente a cuidar personas mayores en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas viviendo procesos clínicos que requieren cuidados que no se pueden dar en domicilio, pero que no requieren un ingreso hospitalario. Además, la mayoría de las personas -por no decir todas- las que deciden ingresar en una residencia, finalizan su vida en el centro”.

Más del 70% de la población española pasará por un proceso de enfermedad avanzada y requerirá cuidados paliativos en la etapa final de la vida.

“Es una suerte formar parte de una iniciativa pionera e innovadora. Ser la primera residencia para personas de la tercera edad que se va a certificar en este modelo de excelencia va a suponer una mejora sustancial en la calidad de los cuidados que prestamos a personas con enfermedad avanzada y en la etapa final de su vida. Nos va a permitir, como profesionales, ampliar conocimientos, no solamente técnicos para la gestión eficiente del dolor, sino también más especializados. Hablamos de ‘saber hacer y de saber estar’, de ser capaces de desarrollar competencias blandas y manejar las herramientas necesarias para asesorar y acompañar mejor a las personas que atendemos en esos momentos tan dolorosos”, celebra. Además, Liliana Torres pone el foco en la importancia del acompañamiento a las familias y seres queridos de la persona que está próxima a la muerte, incluidos los compañeros de la misma residencia: “Queremos que todos confíen en el equipo, que estén tranquilos y que se dediquen a abrazar el tiempo que les queda por compartir”.

Para lograr estos objetivos, la residencia ya ha empezado a actualizar, elaborar e implantar nuevos protocolos según los indicadores del método Newpalex. Las dos profesionales estiman que el proceso de certificación tomará un año y “afectará a los procesos asistenciales, pero también a todas las áreas transversales de la organización, como dirección, contratación, comunicación, recursos humanos, marketing, gestión del personal, sostenibilidad…”, enumera Isabel Donado. “De lo que se trata es de elevar la gestión hasta ser excelentes en todos los procedimientos que tienen que ver con el cuidado de las personas con enfermedad avanzada, para dar lo mejor de nosotros mismos y aliviar el sufrimiento en esta etapa tan trascendental de la vida”, insiste la directora de New Health.

Enfoque centrado en la persona

Por supuesto, todos los cambios que se van a implementar en la residencia Seniors Torre del Mar refuerzan el papel central de la persona dentro de la organización. Este es el pilar fundamental del modelo de atención ‘Positive Care’ que se aplica ya en los centros Seniors. “La filosofía ‘Positive Care’ consiste en un cambio de mirada hacia la persona que atendemos, verla desde una perspectiva no solamente física, sino también psicológica, espiritual y emocional, potenciando su autonomía y sus capacidades. Trabajamos en la individualización de los cuidados para dar respuesta a las necesidades particulares de cada persona, brindar un trato digno y hacer de la residencia un hogar. Formarnos en cuidados paliativos es seguir avanzando en esta dirección”, señala Liliana Torres.

En este sentido Isabel Donado indica que “la única manera de poder cubrir todas las necesidades en la enfermedad avanzada y al final de la vida y de verdad poner a la persona en el centro de la atención es contar con un modelo integrado sociosanitario y comunitario como Newpalex que reúna de manera sinérgica a los tres ejes de la atención”. “En la enfermedad avanzada y al final de la vida hay necesidades físicas, psicológicas, emocionales, sociales y espirituales, y para poder abordarlas de manera integral e individualizada la atención tiene que ser biopsicosocial y espiritual. Para poder cubrir esa gama de necesidades ha de haber una coordinación entre los tres sistemas porque cada uno tiene sus competencias y responsabilidad. El sistema sanitario es el encargado de atender la patología y sus síntomas; el sistema social es el encargado de atender la discapacidad y la dependencia que genera la enfermedad; y el sistema comunitario es el que da los apoyos sociales y emocionales generando redes de cuidado comunitarias”, detalla.

La metodología Newpalex es un Sistema de Gestión Integral que permite alcanzar la Excelencia en Programas y Recursos de Cuidados Paliativos implicando a la organización, los profesionales y la comunidad.

En base a su experiencia con 50.000 pacientes al año en entidades muy diferentes de 13 países, Isabel Donado pone de relieve que alcanzar los estándares de excelencia en cuidados paliativos con la metodología Newpalex aporta múltiples beneficios: “mejora el bienestar y calidad de vida de las personas, mejora la satisfacción de las personas y sus familiares, disminuye el burnout de los profesionales y ahorra costes al sistema de salud”.

Ambas profesionales esperan que el ejemplo de la residencia Seniors Torre del Mar cunda y que otras muchas entidades del sector sigan su ejemplo demostrando que existe otra manera de hacer las cosas y permitiendo a más personas vivir bien hasta el último día de sus vidas. “Porque cuando creemos que no se puede hacer nada, podemos hacer muchísimo. Cuando ya sabemos que no se puede curar, siempre podemos cuidar. Y cuidar a otro ser humano lejos de ser una carga es un privilegio que nos conecta con lo más profundo de uno mismo. Aprender a morir nos enseña a vivir”, subraya Isabel Donado.