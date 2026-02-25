El Clínico estrena nueva sala de radiología digital robotizada en su centro de especialidades CESJO

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria de Málaga, conocido popularmente como el Hospital Clínico, acaba de estrenar nueva sala de radiología digital directa y robotizada con Inteligencia Artificial de última generación. Esta nueva dotación tecnológica, que representa la vanguardia en el diagnóstico por imagen, ha recibido la visita este miércoles del delegado territorial de Sanidad en Málaga, Carlos Bautista, quien ha estado acompañado por el director gerente del complejo, Jesús Fernández Galán, los subdirectores, Sebastián Soto y Victoria del Moral, y la jefa del servicio de Radiodiagnóstico del hospital, Mercedes Acebal.

También han estado presentes, el coordinador técnico, Raúl Romo, y la supervisora de la unidad, Gloria Millán, entre otros profesionales del equipo. El proyecto ha supuesto una inversión global de 247.127 euros, de los cuales 208.120 euros corresponden a la adquisición del equipamiento y 39.007 euros a los trabajos de adecuación de espacios, decoración e instalación. Esta actuación se enmarca en la estrategia de modernización de la Consejería de Sanidad para acercar la alta tecnología a los centros de especialidades, optimizando la respuesta asistencial.

En palabras del delegado territorial de la Consejería de Sanidad en Málaga, Carlos Bautista, "la puesta en marcha de esta sala supone un salto cualitativo en el radiodiagnóstico al incorporar algoritmos de Inteligencia Artificial que garantizan la máxima seguridad clínica. Nuestra filosofía es el cuidado del paciente a través de la tecnología, priorizando la humanización y la precisión".

A la vanguardia: Modelo Samsung GC85A Vision+

La nueva sala incorpora tecnología robotizada con suspensión a techo, lo que permite un posicionamiento automático según protocolos establecidos. Entre sus características técnicas más disruptivas destaca una cámara de visión asistida con IA para análisis corporal 3D, que permite la monitorización continua del paciente en tiempo real y recomienda la dosis de radiación exacta según su tamaño y espesor.

Esta precisión permite una reducción superior al 50% de las dosis de radiación de forma general, alcanzando un 45% de reducción específica en estudios complejos. Además, el software avanzado permite, con un único disparo, obtener diferentes visualizaciones (como eliminar la visión de las costillas en tórax o resaltar tubos y drenajes), evitando repeticiones e impactos innecesarios de radiación.

Beneficios

La incorporación de esta tecnología no solo mejora la seguridad, sino también la experiencia del paciente y la eficiencia del servicio a través de herramientas de detección precoz de anomalías, como neumonía o nódulos, mediante el marcado de áreas de sospecha en tiempo real.

Asimismo, la telemetría inteligente permite agilizar significativamente el procesamiento de imágenes, llegando a reducir el tiempo de ciertos estudios en un 84%. Esta rapidez, sumada a la robotización y ergonomía del equipo, acorta los tiempos de examen en un 34% respecto a los sistemas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort para el usuario.

Finalmente, la precisión se ve reforzada por un sensor de movimiento integrado que evita disparos fallidos cuando el paciente se mueve, eliminando así las tasas de rechazo y garantizando un diagnóstico certero desde la primera toma.

Por su parte, el director gerente del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, Jesús Fernández Galán, ha afirmado que "con esta nueva infraestructura, este centro de especialidades mejora su respuesta a estos estudios de alta demanda en el marco del complejo hospitalario que continua trabajando en su compromiso con la innovación asistencial, ofreciendo a los ciudadanos un entorno más seguro, rápido y humano para sus diagnósticos radiológicos".

Actividad asistencial

En cuanto a la actividad asistencial, en el total de pruebas realizadas por nuestro servicio de todas las modalidades diagnósticas en toda el área hospitalaria de la especialidad de Radiodiagnóstico; se han llevado a cabo 810.255 pruebas en 2025, de las cuales 473.252 corresponden a radiología simple. En este contexto, cabe señalar que, el centro de especialidades San José Obrero es el centro donde se realiza un mayor volumen de este tipo de estudios de radiología simple o radiología convencional, ya que en él se concentran las consultas de las especialidades que atienden la patología del aparato locomotor (Rehabilitación, Traumatología y Reumatología).

Noticias relacionadas

Aproximadamente, se benefician unos 30 pacientes por turno, lo que refleja el alto impacto asistencial y la accesibilidad de esta prestación diagnóstica.