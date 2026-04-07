Bioherent: revolución en el diagnóstico de alergias a medicamentos

Málaga se consolida como un referente de innovación biotecnológica con el impulso de Bioherent, una empresa deep-tech fundada en 2021 que trabaja para transformar el diagnóstico de alergias a medicamentos mediante tecnologías más precisas, rápidas, seguras y accesibles.

La compañía surge de la colaboración entre tres grupos de investigación de referencia de la Universidad de Málaga, su entorno clínico y tecnológico: la Unidad de Gestión Clínica (UCG) de Alergología del Hospital Regional Universitario de Málaga, el Laboratorio de Dendrímeros Biomiméticos y Fotónica y el Photonics & RF Research Lab. Esta base científica integra conocimiento en alergología, química de superficies, fotónica y microfluídica, lo que impulsa al equipo multidisciplinar de Bioherent a abordar uno de los grandes retos actuales en el ámbito del diagnóstico clínico desde una perspectiva innovadora y aplicada. Su objetivo es claro: llevar al mercado soluciones diagnósticas de nueva generación con impacto internacional.

Cada año, millones de personas son diagnosticadas como alérgicas a antibióticos u otros fármacos, aunque en muchos casos ese diagnóstico no puede confirmarse con precisión. Los métodos actuales presentan importantes limitaciones: son largos, complejos y, en ocasiones, requieren pruebas de provocación que pueden suponer un riesgo para el paciente, incluyendo reacciones graves como cuadros anafilácticos.

Esta situación genera incertidumbre en pacientes y profesionales sanitarios, retrasa tratamientos adecuados y favorece el uso de alternativas terapéuticas menos eficaces. Además, contribuye a la resistencia a antibióticos al limitar el uso de tratamientos de primera línea, con un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes y en la eficiencia de los sistemas sanitarios.

Tecnología fotónica

Para abordar este reto, Bioherent está desarrollando AllerWAVE® una tecnología basada en biosensores fotónicos. Estos dispositivos incorporan guías de onda extremadamente finas -hasta cien veces más delgadas que un cabello humano- capaces de canalizar la luz con una precisión extraordinaria.

Combinada con una avanzada química de superficies, esta tecnología permite detectar biomarcadores de alergia de forma rápida y altamente precisa, abriendo la puerta a una nueva generación de herramientas diagnósticas.

El objetivo de AllerWAVE® es mejorar significativamente la evaluación de pacientes con sospecha de alergia, reduciendo tiempos, aumentando la precisión diagnóstica y facilitando la toma de decisiones clínicas.

«Queremos que el diagnóstico deje de ser un cuello de botella y se convierta en una herramienta clave para la medicina de precisión», señalan desde la compañía.

Desde su sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga, Bioherent representa una nueva generación de empresas capaces de trasladar investigación científica de alto nivel al mercado, con impacto directo en la salud de las personas.

Su propuesta responde a la necesidad del sistema sanitario: disponer de diagnósticos más rápidos, seguros y descentralizados que permitan mejorar la atención al paciente y optimizar los recursos clínicos.