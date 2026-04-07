Gabriel Ballesteros: «La arritmia puede ser tanto causa como consecuencia de otros problemas cardíacos»

El doctor Gabriel Ballesteros, jefe de la Unidad de Arritmias de HLA El Ángel Málaga, repasa en la entrevista con nuestro periódico qué es una arritmia, cómo identificarla, sus síntomas y tipología, cómo tratarla y quién puede sufrirla.

¿Qué es una arritmia y qué tipos de arritmias son las más frecuentes en vuestra práctica clínica?

Una arritmia básicamente es cualquier tipo de trastorno en el sistema eléctrico del corazón. El corazón es una bomba cuya función es mantener la sangre en circulación continua y para eso necesita algo que haga fuerza, un músculo, el corazón es todo un músculo, pero que, a diferencia de los músculos normales, que se mueven a voluntad, es autónomo, es decir, se mueve de una forma concreta cuando quiere y ahí tiene que estar coordinando todas las células del corazón por tiempo. Para eso necesita un sistema eléctrico y ese sistema tiene un generador de impulsos y un sistema de cables que comunica al resto de las células cómo tiene que funcionar.

Entonces, cualquier patología que afecte a ese sistema eléctrico produce lo que llamamos una arritmia, que puede ser con el corazón excesivamente rápido o con el corazón excesivamente lento, bloqueos en la conducción o incluso con una frecuencia normal pero sin la sincronía que necesita el corazón.

¿Siempre dan la cara con síntomas claros o hay pacientes que pueden convivir con una arritmia sin saberlo o notarlo?

No, la manifestación es extremadamente variable. Hay arritmias que son mortales y son la causa más frecuente de muerte súbita. Hay otras que la persona puede no notarlas, lo cual a veces es bueno, si sabemos que las tienen, porque las podemos controlar. A veces es malo porque si es una arritmia que tiene complicaciones y no se nota, a veces cuando la has sentido, la complicación y el problema y el daño ya está hecho. Entonces es muy variable, hay gente que pierde el conocimiento inmediatamente cuando tiene arritmia y hay gente que puede estar meses con la arritmia y no se da cuenta hasta que tiene un problema mayor.

¿Qué pruebas hay que hacer una vez que sea detectado que el paciente sufre de arritmias?

La prueba básica que usamos es el electrocardiograma. A veces la arritmia no ocurre todo el tiempo y se alternan arritmia y ritmo normal. Ahí hacemos pruebas que son como electrocardiogramas, pero más prolongados, incluso hoy en día tenemos unos dispositivos que se implantan debajo de la piel y podemos mirar el ritmo del corazón durante años si hace falta. Otra opción también es provocar la arritmia, lo que nosotros llamamos un estudio electrofisiólogico, que con un catéter podemos llevarlo hasta el corazón y provocar la arritmia, o estudiar el corazón por dentro para saber cómo funciona.

¿La edad es uno de los principales factores de riesgo o pueden aparecer arritmias en personas jóvenes o muy jóvenes?

Depende de la arritmia. Arritmia es un término muy genérico realmente. Decir arritmia no es hablar de una enfermedad, sino de un grupo relativamente grande de enfermedades.

Hay arritmias que ocurren antes del nacimiento, las pueden tener niños y las pueden tener adultos. La arritmia más frecuente que tenemos hoy en día es la fibrilación auricular, que está muy asociada a la edad. Con lo cual, desde el punto de vista de números, la gente mientras más edad tiene, más frecuente es tener arritmia.

Una persona que está completamente sana puede tener una arritmia a los 20 años y no es una causa de exclusión para nada.

¿Las arritmias pueden enmascarar una enfermedad más grave del corazón?

Sí, sin duda. Las arritmias pueden ser problemas aislados, lo cual suele ser la mejor opción, porque muchas arritmias las podemos curar con lo que llamamos una ablación, que es buscar con un catéter el foco de la arritmia y eliminarlo. Si la arritmia es un problema aislado, con eso podemos incluso solucionar el problema. Por otro lado, una arritmia puede causar otro problema. Por ejemplo, una arritmia, si no es tratada a tiempo, puede debilitar el corazón y producir insuficiencia cardíaca. Por otro lado, la gente que tiene problemas de corazón de otro tipo, por ejemplo, los que han sufrido un infarto, eso les predispone a tener arritmia. La arritmia puede ser tanto causa como consecuencia de otros problemas del corazón.

¿Cuál es el tratamiento de las arritmias?

Primero, a veces hay factores asociados, digamos, otros problemas que hay que solucionar o tratar al mismo tiempo. Eso es un poco lo primero que pensamos. En segundo lugar tenemos medicamentos que, bien pueden ser para prevenirlas, controlarlas, o incluso para prevenir las complicaciones que provoca.

Por último tenemos tratamientos invasivos, lo que llamamos ablación, en el que, con un catéter buscamos la arritmia, entendemos su mecanismo y eliminamos el factor que las provoca. Para los ritmos lentos tenemos el marcapasos, que puede ser simple o con múltiples funciones dependiendo del problema que tenga el paciente.

¿Tienen carácter hereditario las arritmias?

La mayor parte de las arritmias que vemos hoy en día pueden tener alguna predisposición, pero no son hereditarias. Sí hay un grupo relativamente pequeño del número de pacientes, pero muy importante en cuanto a gravedad y en cuanto a importancia, que son las enfermedades hereditarias que pueden provocar arritmias.

Y digo que son, pese a que son raras, importantes porque son las típicas enfermedades que producen muerte súbita en gente que por otro lado no tiene nada.

¿Existe alguna relación entre las arritmias y el riesgo de sufrir un ictus?

Sí. La afectación auricular es una arritmia, como dije, de las que tiene importancia, la más frecuente de todas. Y es el principal factor, o uno de los principales factores para sufrir un ictus