Vithas Xanit Internacional celebra 20 años de apertura y de su primera cirugía cardiovascular

El Hospital Vithas Xanit Internacional celebra este año dos décadas desde que el hospital abrió sus puertas y desde que realizó su primera cirugía a corazón abierto, un hito que marca la consolidación de un servicio orientado al bienestar del paciente. Durante estos 20 años, miles de residentes de Almería, Granada, Málaga, la Costa del Sol, el Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla han podido acceder a tratamientos cardiacos y vasculares complejos sin necesidad de desplazarse a grandes capitales sanitarias.

Con motivo de este aniversario, el hospital ha organizado una jornada conmemorativa que tendrá lugar el próximo 23 de abril, abierta tanto a profesionales como a ciudadanos. Durante el encuentro gratuito, que empezará a las cinco de la tarde, se presentarán avances, se revisarán casos clínicos y se celebrará un cóctel final junto al equipo. La jornada, integrada en el Instituto Cardiovascular Vithas, será inaugurada por el Dr. David Baulenas, director corporativo Asistencial de Vithas.

El programa reunirá a destacadas figuras nacionales e internacionales de la especialidad. El Dr. Pedro Aranda, jefe de Cirugía Cardiaca Aórtica y Vascular del Hospital Vithas Xanit Internacional y organizador del evento, impartirá la ponencia ‘Lecciones de dos décadas de cirugía cardiaca privada’. Por su parte, el Dr. Juanjo Gómez Doblas, jefe del Servicio de Cardiología del hospital, abordará los avances más recientes en cardiología.

Asimismo, el Dr. Juan Luis Valverde, jefe del Servicio de Anestesia, profundizará en la seguridad anestésica aplicada a la cirugía cardíaca, y el Dr. Pablo Castro, cirujano cardiovascular de Vithas Xanit, expondrá las últimas técnicas de sustitución valvular mínimamente invasiva. La jornada contará también con la participación del Dr. Frank Van Praet, referente europeo en cirugía robótica y cirugía keyhole, y del Dr. Robin Heijmen, experto en reparación valvular y técnicas avanzadas para la aorta. El encuentro concluirá con un homenaje al Dr. Manuel Concha.

20 años consolidando un servicio de cirugía cardiovascular avanzada

El Dr. Pedro Aranda destaca estos veinte años como un periodo marcado por la evolución constante, la mejora tecnológica y la consolidación de un equipo altamente especializado. «Desde 2005 hemos tratado a miles de pacientes de todo el sur peninsular que han podido beneficiarse de procedimientos complejos cerca de su entorno», señala.

«La cirugía cardiovascular es una de las especialidades más complejas de la medicina, ya que requiere una coordinación perfecta entre anestesia, cirujanos, enfermería especializada, perfusionistas y UCI. Esa compenetración es uno de los pilares que nos ha permitido ofrecer estos tratamientos con seguridad y resultados estables a lo largo del tiempo», añade.

El Dr. Aranda subraya además la importancia de combinar tecnología de vanguardia con un trato cercano, humano y personalizado. El tamaño reducido y la cohesión del equipo permiten un acompañamiento continuo al paciente y su familia, con información clara y contacto diario durante todo el proceso quirúrgico.

El hospital se ha convertido en referencia regional gracias a su amplia cartera de procedimientos, que incluye cirugía aórtica compleja, cirugía vascular abierta y endovascular, reparación valvular, procedimientos transcatéter avanzados y técnicas mínimamente invasivas. Todo ello se complementa con una apuesta continua por la innovación, la incorporación de expertos internacionales y el desarrollo futuro de un quirófano híbrido.

Sobre el Instituto Cardiovascular Vithas

El Instituto Cardiovascular Vithas se sitúa a la vanguardia en el cuidado del corazón y de todo el sistema cardíaco, fusionando un enfoque integral con tecnología de última generación. Su compromiso se refleja en cada aspecto de la atención, desde la prevención hasta el tratamiento, ofreciendo un servicio que abarca todas las necesidades del paciente con una visión transversal. A través de un equipo multidisciplinario y una medicina personalizada, el instituto trabaja para garantizar el óptimo bienestar cardiovascular de cada persona que confía en él.

Para asistir a estas jornadas es necesario confirmar asistencia a través del mail: comunicacion.andalucia@vithas.es