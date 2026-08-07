El Hospital Regional de Málaga entra en la élite nacional para tratar los casos más complejos de epilepsia

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha dado un paso más en su consolidación como uno de los grandes referentes de la sanidad pública española. El Ministerio de Sanidad ha reconocido al hospital como Centro, Servicio o Unidad de Referencia (CSUR) para la atención de la epilepsia refractaria en adultos, una acreditación que permitirá atender a pacientes de cualquier punto del país con las formas más difíciles de esta enfermedad.

Esta noticia sitúa al hospital malagueño entre los pocos centros españoles capacitados para abordar patologías que requieren procedimientos diagnósticos y terapéuticos de alta complejidad. Este es el segundo reconocimiento CSUR para el Servicio de Neurología, que ya contaba con la acreditación en esclerosis múltiple, todo un "hito para el hospital", como reconoce el director gerente del centro, José Antonio Ortega.

Cinco acreditaciones nacionales

Los CSUR son centros acreditados por el Ministerio de Sanidad para atender enfermedades o procedimientos de especial complejidad. Gracias a la nueva designación, el Hospital Regional Universitario de Málaga suma ya cinco Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud. A la nueva acreditación en epilepsia refractaria se unen las ya existentes en trasplante de páncreas, trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos infantiles, esclerosis múltiple y transporte ECMO neonatal y pediátrico.

Una atención especializada para los pacientes

Para enfrentarse a cualquier desafío, es necesario conocer bien al enemigo. En este caso, la epilepsia refractaria afecta a aquellas personas cuyas crisis epilépticas continúan pese a haber recibido los tratamientos farmacológicos convencionales, y su abordaje exige una evaluación muy especializada, además de la participación de equipos multidisciplinares capaces de estudiar cada caso de forma individualizada. Ese es precisamente el modelo de trabajo ha sido uno de los aspectos valorados para la concesión del reconocimiento.

La Unidad de Neurociencias del Hospital Regional reúne especialistas en neurología, neurocirugía, neurofisiología, genética, inmunología y técnicas avanzadas de neuroimagen, lo que permite diseñar tratamientos personalizados para pacientes especialmente complejos. Entre las terapias disponibles figura la estimulación cerebral profunda del núcleo anterior del tálamo, una técnica de neuromodulación que solo se realiza en un número muy reducido de hospitales españoles.

Mejorar el futuro de los pacientes

Desde 2020, el hospital también coordina la Red Andaluza de Investigación Clínica y Traslacional en Neurología (Neuro-RECA), que integra a más de 150 investigadores de hospitales públicos andaluces, y lidera iniciativas como Epiroute, el proyecto del Servicio Andaluz de Salud que persigue unificar la atención a las personas con epilepsia en toda Andalucía.

Más allá de la asistencia sanitaria, el Hospital Regional ha reforzado durante los últimos años su papel investigador en el ámbito de las epilepsias raras y complejas. El centro desarrolla proyectos centrados en epilepsias de origen genético, metabólico e inmunológico y participa en ensayos clínicos internacionales destinados a evaluar nuevos tratamientos.