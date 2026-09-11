César Ramírez, cirujano de Quirónsalud Málaga, obtiene el 'Board Europeo de Cirugía General'

El jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Málaga, el doctor César Ramírez Plaza, ha obtenido el 'European Board Surgical Qualification (EBSQ) in General Surgery', una de las acreditaciones europeas destinadas a certificar mediante examen un elevado nivel de conocimientos, juicio clínico y competencia profesional en el ámbito de la Cirugía General.

César Ramírez es el único cirujano español que se ha presentado a la convocatoria de 2026 del examen europeo de Cirugía General y se ha convertido en el primer cirujano andaluz que obtiene por examen esta acreditación europea en Cirugía General.

La obtención de este nuevo título en Dublín (Irlanda) tiene, además, un carácter especialmente singular en la trayectoria profesional de Ramírez: con él alcanza siete diplomas europeos en diferentes especialidades y áreas de capacitación quirúrgica, siendo el único cirujano de la Unión Europea (UE) que reúne tantas acreditaciones de este tipo.

European Board Surgical Qualification

La European Board Surgical Qualification no se obtiene mediante la mera acreditación de experiencia profesional o méritos curriculares, y es que los candidatos deben superar un examen europeo específico, desarrollado íntegramente en inglés y diseñado para evaluar conocimientos, capacidad de decisión y resolución de problemas clínicos en diferentes ámbitos de la especialidad.

La convocatoria ha constado de dos exigentes fases: la primera, que consiste en un examen teórico de 150 preguntas de respuesta múltiple; y una segunda, en la que los candidatos deben superar una jornada de exámenes orales estructurada en nueve estaciones diferentes, cada una de ellas centrada en un caso clínico y con diez minutos de evaluación ante examinadores.

Tras superar ambas fases, el 'European Board of Surgery' ha concedido a Ramírez el título de 'Fellow of the European Board of Surgery (FEBS) in General Surgery', un logro que refleja "excelencia clínica sostenida, sólido juicio quirúrgico y un riguroso estándar de práctica en toda la amplitud de la evaluación".

"Lo verdaderamente importante de estos exámenes es que obligan al cirujano, independientemente de los años de experiencia que tenga, a volver a demostrar sus conocimientos y su capacidad para tomar decisiones ante situaciones clínicas muy diferentes", ha señalado Ramírez, tras destacar que la cirugía exige "formación permanente" y, a su juicio, someterse voluntariamente a una evaluación externa e independiente "es también una forma de compromiso con nuestros pacientes".

Estándares comunes

El 'European Board of Surgery' desarrolla su actividad en el marco de la 'European Union of Medical Specialists' (UEMS) y forma parte del esfuerzo desarrollado durante décadas en Europa para impulsar estándares comunes de formación, evaluación y excelencia profesional entre los especialistas de los diferentes países europeos.

Este modelo de acreditación mediante exámenes externos de competencia posee una larga tradición en los sistemas sanitarios anglosajones y persigue que la experiencia profesional pueda contrastarse con estándares objetivos y homogéneos de conocimiento y competencia clínica.

De esta forma, esta acreditación constituye un reconocimiento europeo de excelencia profesional y competencia evaluada y contribuye al proceso de concordancia de los estándares de formación médica especializada en Europa, en un contexto sanitario en el que la movilidad de profesionales y pacientes hace cada vez más importante disponer de referencias europeas comunes sobre formación y competencia.

"Europa lleva muchos años trabajando para armonizar la formación y establecer estándares comunes de excelencia entre sus especialistas. Poder acreditar nuestros conocimientos ante compañeros y examinadores de diferentes países contribuye a construir ese espacio europeo común también en medicina y cirugía", ha destacado Ramírez.

Especialización y cooperación quirúrgica

El nuevo reconocimiento se incorpora a una trayectoria profesional desarrollada fundamentalmente en el ámbito de la Cirugía General y del Aparato Digestivo, con especial dedicación a la cirugía compleja y a áreas de alta especialización quirúrgica.

Ramírez, que desarrolla su actividad asistencial en el Hospital Quirónsalud Málaga, mantiene, paralelamente, una intensa actividad académica, docente y de cooperación sanitaria internacional a través de Bisturí Solidario, su fundación creada en 2018.

Con ella, trata de asistir sanitariamente y, desde el ámbito de la cirugía, allí donde más se necesita en el continente africano mediante campañas de cooperación quirúrgica y formación de profesionales sanitarios.

La obtención de este séptimo diploma europeo supone para Ramírez, además de un reconocimiento personal, la culminación de una apuesta mantenida durante años por someter su capacitación profesional a sistemas externos e internacionales de evaluación.