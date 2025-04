Claves para entender cómo las mentes hicieron frente el apagón en Málaga: "La desinformación genera estrés"

El apagón que dejó a España sin luz durante varias horas, llegó de forma inesperada y dejó a los ciudadanos en un contexto de incertidumbre total. Factores como el ambiente, el lugar o la compañía afectaron a la manera en la que cada persona afrontó el día.

Los espacios controlados y la infromación, claves para evitar la ansiedad

Estar en un espacio controlado durante las horas en las que empezó el corte de suministros que dejó al país sin poder operar fueron un punto de apoyo para evitar respuestas derivadas de la ansiedad o el estrés. La información y el control de la situación son claves para evitar las respuestas ansiógenas de los organismos: "Que una situación de este tipo te ocurra en un lugar al que no llega la información ni la inmediatez genera incertidumbre, el cerebro no puede procesar una información que no tiene y empieza a inventar para generar huecos", analiza Mariola Fernández, profesora de psicología de la Universidad Europea.

El recuerdo de la pandemia como referencia

Que la situación se haya vivido cuando hace poco más de cinco años del aniversario de la pandemia covid aumenta las posibilidades de respuestas ansiógenas en la ciudadanía al tener recuerdos recientes de situaciones similares en cuanto a incertidumbre y desconocimiento: "No es una pandemia de hace varios siglos, es algo reciente, por lo que resurgen sentimientos que conocemos bien", explica Fernández, que incide en la importancia de recibir información para tener tranquilidad: "La desinformación genera estrés".

El clima de conflicto a nivel mundial tampoco ayuda a que se produzca relajación en los organismos que procesan la información: "El contexto internacional tiene una relación directa con los pensamientos que se dan. Por tanto, el cerebro busca la respuesta a través del miedo".

El entorno, punto de apoyo en situaciones límite

Las respuestas ansiógenas pueden incrementarse en las personas que se encontraron el apagón en una situación límite, con escenarios claustrofóbicos como ascensores o garajes. En el caso de que estas personas no se enteraran de lo que había ocurrido, es probable que pudieran padecer ataques de pánico con riesgo de derivar en claustrofobia en un futuro.

"Si pudieron mantener contacto con alguien, al menos recibieron información, y podían estar incómodos, pero ya no padecen la ansiedad de no saber lo que está pasando", cuenta Mariola Fernández al respecto. En el caso de las personas que conocieron la noticia una vez liberadas del lugar, la gestión es diferente: "Durante el tiempo que no han tenido información, no han podido contruir un relato sobre lo que les estaba sucediendo. Les llevará entre 24 y 72 horas elaborarun relato en función del organismo de cada una".

Respuesta cívica de la sociedad

A pesar del colapso que se produjo en campos como el transporte, la respuesta dada por los ciudadanos ha sido ejemplar y sosegada. Fernández señala como clave el liderazgo tomado por diferentes cargos, tanto en las estructuras macro (política) como en las micro (jefes, directores, presidentes de comunidades de vecinos...) y en la comunicación continua de estos con la sociedad.

"En este tipo de situaciones es necesario reorientar a toda la comunidad. En España es algo que hacemos muy bien, hay mucha empatía y mucha voluntad de preocuparse por cómo está el otro", concluye la psicóloga.