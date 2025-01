296.103 nuevos casos de cáncer en 2025: más de pulmón en mujeres y menos de vejiga en hombres

El número de cánceres diagnosticados en España durante 2025 alcanzará los 296.103 casos, lo que supone un "ligero" incremento del 3,3% en comparación con los datos del 2024, como ha explicado el doctor César A. Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

"Hay muchos factores que llevan hasta este crecimiento de diagnósticos, algunos muy lógicos por el aumento de la población o el envejecimiento", ha resaltado el especialista durante la presentación de estos datos en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Por su parte, el doctor Jaume Galceran, presidente de REDECAN, ha aclarado que "el cáncer está asociado a la edad, pero vemos que hay menos casos en hombres por la disminución del hábito tabáquico".

Incidencia del cáncer en 2025

El informe Las cifras del cáncer en España 2025 aporta los últimos datos disponibles suministrados tanto por REDECAN para la incidencia, la prevalencia y la supervivencia en España, y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la mortalidad en España, como por el Global Cancer Observatory de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para diversos indicadores a nivel mundial.

Los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España en 2025 serán, según recoge el informe, los de colon y recto (44.573 nuevos casos), mama (37.682), pulmón (34.506), próstata (32.188) y vejiga urinaria (22.435). Muy por detrás se encuentran los linfomas no hodgkinianos (10.383), páncreas (10.338), riñón (9.774), el melanoma maligno cutáneo (Melanoma maligno cutáneo), los cánceres de cavidad oral y faringe (7.446), y de cuerpo uterino (7.428), estómago (7.136) e hígado (6.800).

Por sexo, en los hombres, al igual que en 2024, serán mayoritarios los de próstata (32.188), colon y recto (27.224), pulmón (23.442) y vejiga urinaria (18.281). Y, en las mujeres, los de mama (37.682) y los de colon y recto (17.349). En este último colectivo el cáncer de pulmón (11.064) se mantiene como tercer tumor más incidente desde 2019 por el aumento del consumo de tabaco en el mismo a partir de los años 70.

Además de los factores ya comentados, hay otros "evitables, como el tabaco, el alcohol, la contaminación, la obesidad o el sedentarismo, y, la detección precoz en algunos tipos de cáncer como el colorrectal, y los de mama, cérvix o próstata", ha subrayado el doctor Galceran.

Además, se aprecia un claro descenso de cáncer de pulmón y vejiga urinaria en hombres debido a la reducción del hábito tabáquico, mientras que en mujeres la incidencia de cáncer de pulmón es 2,4 veces superior en 2025 que en 2006. Pese a todo, y según datos del INE, todavía el 14,9% de las mujeres y el 20,2% de los hombres fuman a diario.

Por ello, junto con el periodo de latencia entre la exposición al tabaco y la aparición del tumor, las incidencias de los cánceres relacionados con el tabaco "son todavía muy superiores en los hombres". Sin embargo, es muy probable que la incidencia de estos cánceres en las mujeres siga incrementándose en los próximos años.

En la foto, de izquierda a derecha, Cruz, superviviente de cáncer, doctor Jaume Galceran, presidente de REDECAM, doctor César A. Rodríguez, presidente de SEOM, y Marta Robles, periodista / Cedida

El deporte, clave para evitar el cáncer

El ejercicio físico es un pilar "fundamental" en el estilo de vida saludable. Según los expertos, se estima que hacer deporte de forma regular podría reducir hasta un 30% el riesgo de cáncer de mama, colon, vejiga, endometrio, esófago y estómago.

Y también disminuir en un 20% el riesgo de mortalidad en todos los tipos de cáncer. Pero no solo tiene una relación íntima para "alejar" a los tumores, sino que está demostrado que mejora la calidad de vida y reduce los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos.

En cuanto a la supervivencia a cinco años del diagnóstico (en pacientes entre 2008 y 2013), en España de 55,3% en los hombres y 61,7% en las mujeres. Esta diferencia se debe principalmente a que determinados tumores son más frecuentes en un sexo que en otros.

Fue del 90% en los cánceres de próstata y de testículo, y de 86% en el de tiroides, mientras que fue del 7% en el cáncer de páncreas, del 12% en el de pulmón, 13% en el de esófago y 18% en el de hígado.

También aumenta la mortalidad

Como ocurre con los casos, también se espera un incremento de la mortalidad en los próximos años. Se baraja la cifra de más de 18,3 millones de personas en 2050. En nuestro país, se pasará de 115.000 a 181.000 en 2050.

Los cánceres responsables del mayor número de fallecimientos a nivel mundial fueron el de pulmón (18,8% del total de muertes por cáncer), el colorrectal (9,3%), el hepático (7,8%), el de mama (6,9%) y el de estómago (6,8%).

En España, el INE ha publicado los datos de mortalidad del año 2023 con 436.124 defunciones, casi 30.000 menos que el año anterior.

Los tumores fueron responsables de más de un cuarto de las muertes en España (26,5% de los fallecimientos, 115.899), equiparándose, por vez primera, con las enfermedades del sistema circulatorio como primera causa de muerte en España en 2023. El número de muertes por cáncer ha seguido incrementándose en estos últimos años, con 1.000 muertes más por cáncer en España que en el año 2022.

Cruz, superviviente de cáncer de mama / Cedida

"La palabra cáncer asusta"

"En mi cabeza lo primero que pasó es que era una faena que me venía en ese momento. Es una palabra que asusta mucho, ciertamente, porque el cáncer está muy estigmatizado", ha narrado Cruz, superviviente de cáncer de mama durante la presentación de Las cifras del cáncer en España en 2025

Pero, "por suerte, el pronóstico que tienen ahora muchos tipos de cáncer, como el que yo he tenido, es bueno. Antes, el diagnóstico de cáncer era casi una sentencia de muerte", ha matizado.

Sobre su experiencia, lo recuerda como "si fuese una película". "Me sentía como si estuviera fuera de la escena, observando. Recuerdo que en el "escenario" estábamos tres personas: mi hermana, mi hija mayor y yo. Cuando me dijeron el diagnóstico en la consulta, creo que estuve en shock. Es un momento en el que no sabes si estás en un estado de ficción o realidad".

Uno de los momentos más difíciles que recuerda "fue después de la mastectomía. Tras la cirugía, cuando me pusieron las prótesis, me sentí derrumbada. Hasta ese momento había aguantado de pie, con toda la energía del mundo, pero de repente caí. Gracias al apoyo de mi familia, mis amigos y, también, al deporte que conseguí levantarme y seguir adelante", ha subrayado.