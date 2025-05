La fórmula del Dr. José Viñas para llegar a los 100 años: "El ejercicio físico es la mejor práctica de salud"

El doctor José Viñas acaba de publicar La ciencia de la longevidad (Sine Qua Non). Considerado uno de los mayores referentes internacionales en el estudio del envejecimiento, es miembro del World Longevity Forum y ha colaborado con múltiples universidades e instituciones de todo el mundo.

Forma parte del 1% de los autores científicos más citados a nivel global. Tras más de 40 años dedicados al estudio de la longevidad, ofrece por primera vez una obra de divulgación dirigida al gran público donde aborda los últimos avances y descubrimientos en materias como el Alzheimer. Basándose en los estudios científicos más recientes, y a través de un lenguaje cercano y sencillo, nos descubre las claves de una vida larga y sana.

Después de tantos años divulgando, ¿por qué ha decidido aventurarse en este libro?

Después de investigar tantos años sobre envejecimiento, pensé que había llegado el momento de devolver a la sociedad un poco en forma de comunicar lo que hemos visto y cómo podríamos ayudar. Dar algún mensaje, algunos nuevos y otros insistir en cosas que ya estaban, pero creo que con el libro y lo que lleva alrededor podemos contribuir a mejorar un poco la sociedad. Ha cambiado mucho, por supuesto, desde que empecé a trabajar en esto. Antes no se le hacía mucho caso, y ahora algunos ya se dan cuenta de que el envejecimiento es una realidad, no un problema, sino una realidad que hay que enfrentar y gestionar.

¿No se tiene en cuenta el envejecimiento ahora ahora?

Fundamos el Instituto Gerontológico de la Comunidad Valenciana en 1988 para fomentar la investigación en envejecimiento. Ahora, todo el mundo tiene en cuenta el envejecimiento, pero hace unos años no. Incluso el fenómeno del envejecimiento empezó a aparecer en portadas de revistas como Time y Newsweek en los 90. Antes no se estudiaban bien las enfermedades asociadas al envejecimiento porque no había una investigación consolidada ni conciencia del problema.

Una de las principales preguntas que plantea es el libro es, ¿cuándo empezamos a envejecer?

La respuesta sería que desde que nacemos, pero esa respuesta no es del todo adecuada. Desde el punto de vista del funcionamiento y fisiología humana, se acepta que a partir de los 30 años empieza el envejecimiento. Por ejemplo, en gimnasia rítmica, a los 16 o 17 años ya eres “mayor”. Pero para la mayoría, los mejores récords deportivos se dan alrededor de los 30 años, y a partir de ahí empieza el declive. Eso no vale para todos ni para todo, pero es el consenso más aceptado.

¿Qué papel juegan los factores genéticos frente a los ambientales?

Para la longevidad máxima, llegar a ser centenario, un 70% depende de la genética y un 30% del estilo de vida. Para la longevidad media, llegar bien a los 80, un 70% depende del estilo de vida y un 30% de la genética. La especie humana tiene una determinante genética que limita la longevidad máxima, pero el estilo de vida es clave para cómo envejecemos.

Y entonces, ¿por qué hay tanta diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres?

No es ni por razones genéticas ni por el estilo de vida. Nosotros hemos hecho estudios en ratas y llegamos a la conclusión de que las hormonas estrógenos, durante la vida fertil, estimulan la longevidad tanto en animales como en personas. Esta sería una de las explicaciones a por qué las mujeres viven más que los hombres (86,1 para ellas frente a los 80,3 de ellos).

Insiste en la importancia de los hábitos saludables desde la juventudad, ¿cuáles son los más decisivos y cuándo empezar?

Lo que está claro es que hay que empezar desde jóvenes. Los daños del envejecimiento se ven en personas mayores, pero se causan en su juventud. Si alguien empieza a fumar a los 20 años, a los 30 no le pasará nada, pero a partir de los 50 años aparece la bronquitis o el cáncer. Lo ideal es emepzar a cuidar desde los 30 años para tener una buena vejez. Y me quedaría con cuatro patas fundamentales: ejercicio, nutrición, control de estrés, incluido el sueño y suplementos. El ejercicio físico es la mejor práctica de salud que usted puede hacer después de dejar de fumar.

Sobre el alzhéimer, ¿qué podemos esperar en los próximos años?

Hay esperanza. Ya hay evidencias de que con un estilo de vida saludable, ejercicio físico, suplementos y algunos fármacos podemos retrasar el deterioro cognitivo. No es una cura milagrosa, como la penicilina, pero sí un avance que permite que estas enfermedades se conviertan en crónicas y manejables.

¿Estamos preparados como sociedad para afrontar el envejecimiento población?

Aparecen viviendas adaptadas, leyes específicas y productos financieros como hipotecas inversas. Pero aún queda mucho por hacer. Lo más importante es no ver a las personas mayores como un problema, sino como un reto y una oportunidad. Ellos tienen mucha sabiduría, empatía y una capacidad de comprensión que los jóvenes no tienen. Hay que aprovechar esa experiencia y no dejarlos de lado.