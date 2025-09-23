NEUROLOGÍA/OTORRINOLARINGOLOGÍA
¿Oyes cada vez peor? Deberías preocuparte porque podría ser un síntoma de alzhéimer o demencia
La edad uno de los principales factores de riesgo para la aparición de la demencia y otras enfermedades que afectan a la memoria, pero no es el único
Solo el 6% de los españoles mayores de 65 años relaciona la pérdida auditiva con la demencia, a pesar de ser el principal factor de riesgo a partir de la mediana edad, según se desprende del estudio sociológico sobre Pérdida Auditiva en Mayores de 65 años realizado en España por MED-EL, una compañía de soluciones auditivas.
La demencia es una enfermedad de carácter crónico o progresivo. Se caracteriza por el deterioro de la función cognitiva, afectando a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio.
Aunque comúnmente afecta a los mayores, puede darse en personas en cualquier franja de edad. Y es que, a pesar de que es la edad uno de los principales factores de riesgo para su aparición, no es el único.
La pérdida auditiva no tratada aumenta el riesgo de deterioro cognitivo, con el consiguiente aislamiento social, depresión y dificultad para comunicarse. Así, un estudio ha destacado que las personas con pérdida auditiva leve presentan el doble de riesgo de desarrollar demencia, frente a aquellas que pueden oír bien. Y, además, las personas con hipoacusia severa tienen un riesgo hasta cinco veces mayor
Los expertos en audición destacan la relevancia de tratar la pérdida auditiva para contribuir a la mejora de la cognición y la reducción del riesgo de esta enfermedad
Ante la celebración del Día Mundial del Alzhéimer, el próximo 21 de septiembre, los expertos en audición destacan la relevancia de tratar la pérdida auditiva para contribuir a la mejora de la cognición y la reducción del riesgo de esta enfermedad y otras formas de demencia.
¿El tratamiento de la pérdida auditiva previene el alzhéimer?
Aunque todavía no existe evidencia suficiente como para confirmar que el tratamiento de la pérdida auditiva puede prevenir el alzhéimer, lo cierto es que cada vez hay más ensayos observacionales que sugieren que el uso de esta tecnología auditiva podría reducir el riesgo de demencia.
De hecho, se sabe, explican los expertos de la compañía, que los implantes cocleares son la única opción de tratamiento para restaurar la audición y mejorar potencialmente la salud cognitiva de las personas con pérdida auditiva grave o profunda.
En la primera fase de la demencia, la memoria a corto plazo se deteriora, la capacidad de aprendizaje se vuelve complicada y comienzan las primeras dificultades con el lenguaje
Fases de la demencia
La demencia, que no es otra cosa que un conjunto de síntomas que afectan a la memoria, razonamiento y comportamiento, suele aparecer y desarrollarse lentamente, por lo que los pacientes suelen pasar por tres fases.
- En la fase inicial existe un daño cognitivo leve. La memoria a corto plazo se deteriora, la capacidad de aprendizaje se vuelve complicada y comienzan las primeras dificultades con el lenguaje.
- En la fase intermedia, el deterioro cognitivo es moderado. La memoria a largo plazo comienza a fallar, y aunque no la han perdido totalmente, ya no son capaces de aprender o recordar información nueva, y aparecen dificultades para mantener su conocimiento del espacio.
- En la fase más avanzada, es irreversible. Los pacientes pierden la memoria a corto y largo plazo. En esta fase, cuando la persona pasa a ser totalmente dependiente.
Consejos para prevenir los problemas cognitivos
No existe un remedio infalible para prevenir la demencia, pero hay medidas a adoptar que pueden llegar a ser de gran utilidad.
- Realizar actividades de agilidad mental.
- Tener una vida social activa.
- Realización de pruebas auditivas anuales: las evaluaciones regulares son tan cruciales como otros chequeos médicos regulares.
- También es importante controlar la presión arterial y el colesterol.
- Los expertos también recomiendan seguir una dieta saludable con cantidad suficiente de vitamina D.
- Por último, hay que prescindir del tabaco en la medida de lo posible.
