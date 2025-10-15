REUMATOLOGÍA
Sarcopenia: cómo detectar la enfermedad silenciosa que afecta a los mayores
Debido a su desconocimiento, es importante aumentar la conciencia sobre la misma para permitir una detección más temprana y un abordaje adecuado de las personas afectadas
La sarcopenia es una enfermedad caracterizada por la pérdida de masa, fuerza y función muscular asociada al envejecimiento. Es una afección progresiva e impacta negativamente en la funcionalidad y la salud del adulto mayor.
“Debido a su desconocimiento, es importante aumentar la conciencia sobre la misma para permitir una detección más temprana y un abordaje adecuado de las personas afectadas”, según recalca la doctora Raquel Almodóvar, reumatóloga del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid).
Con el fin de hacer visible esta enfermedad entre la población, desde la Sociedad Española de Reumatología (SER) se ha elaborado un vídeo sobre esta patología, en el marco de la campaña de concienciación ‘Ponle nombre al reuma’.
La especialista señala que “sus causas son multifactoriales; además del envejecimiento, pueden influir algunos aspectos como la genética, otras patologías (enfermedades reumáticas, por la inflamación, endocrinas, cáncer, entre otras), alteraciones en el estado nutricional, cambios hormonales, inactividad física y por determinados tratamientos (como pueden ser los corticoides)”.
Síntomas de la sarcopenia
Respecto a la sintomatología, “los signos más frecuentes son debilidad, pérdida de peso sin causa justificada, disminución de la masa muscular o caídas de repetición”.
A largo plazo, advierte que “la sarcopenia puede derivar en fracturas, discapacidad física, hospitalizaciones, peor recuperación tras enfermedad aguda, menor calidad de vida y mayor mortalidad”.
Su diagnóstico se realiza a través de pruebas para medir la fuerza muscular y el rendimiento físico, así como con pruebas de imagen (ecografía, tomografía computarizada, resonancia magnética, densitometría ósea, etc.) con el fin de cuantificar la masa muscular.
El tratamiento de la sarcopenia se basa fundamentalmente en dos pilares: el ejercicio adaptado con un entrenamiento de fuerza y resistencia para mejorar la masa muscular y la función física, acompañado de una dieta sana, con un aporte adecuado proteico y de vitamina D. “En algunos casos, debe considerarse la suplementación”, concluye la Dra. Almodóvar.
