Consejos para aliviar los síntomas de la dermatitis atópica, que se agrava con el frío

El verano tiene muy mala fama porque provoca muchas alteraciones en la piel de los más pequeños a causa del sudor. Pero el invierno tampoco es una buena época para los niños que sufren dermatitis atópica.

Y es que el frio es uno de los factores que más influyen en la aparición de brotes en niños como explica la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP). La bajada del termómetro aumenta la deshidratación de la piel.

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente, benigna y no contagiosa, pero molesta. Es la más frecuente entre los niños, con una prevalencia de entre el 15% y el 30% en la población infantil, según datos de la SEICAP.

La dermatitis es una enfermedad de la piel con mucha prevalencia / Adobe Stock

Además, los especialistas subrayan que "un 60% de los casos son diagnosticados antes del año y en torno al 85% debutan antes de los 5 años de vida".

Cuando la piel sufre esta patología lo que ocurre es que no puede cumplir en condiciones su papel como barrera protectora. La dermatitis atópica provoca un mal funcionamiento de la barrera protectora de la piel.

Recomendaciones frente al frío

Así que, con las temperaturas frías propias de estas fechas, probablemente el picor, la piel seca, la inflamación, el enrojecimiento y la descamación de la piel del niño estará trayendo de cabeza a muchas familias.

Por eso, los especialistas de la SEICAP facilitan una serie de recomendaciones para tratar de evitar los brotes de dermatitis que son tan molestos para los niños y bebes.

Las temperaturas extremas y los cambios bruscos del frio al calor son comunes en esta época del año, y alteran la piel. Por eso, los alergólogos pediátricos recomiendan evitar estos contrastes. "La temperatura ambiente idónea está entre 20-22 grados", advierten.

En plena pandemia de coronavirus la ventilación es fundamental . Pues bien, esta práctica preventiva es muy beneficiosa para los niños con dermatitis atópica. "La calefacción reseca el entorno, y los ambientes secos deshidratan la piel, aumentan el picor, la hidratación y el riesgo de infección", subrayan desde la SEICAP.

Para garantizar que el ambiente tiene una humedad de al menos el 30%, además de ventilar, es conveniente colocar recipientes con agua cerca de los radiadores. También se pude echar mano de humidificadores.

Manos de un paciente con dermatitis atópica / Freepik