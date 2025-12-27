Redacción

Daem, así es el nuevo dispositivo antiatragantamiento que puede evitar más de 3.500 muertes al año

Badajoz incorpora desde hoy a todas sus farmacias un nuevo recurso para combatir una de las emergencias más frecuentes y mortales en España: el atragantamiento. Se trata de Daem, un dispositivo anti-asfixia de presión negativa, "pequeño, manual, sencillo de manejar y que no produce ningún mal, pero que puede ayudar muchísimo", tal y como destaca Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz. Con el lanzamiento oficial, el dispositivo se suma a la estrategia de salud pública que ya logró extender desfibriladores por las boticas pacenses el último año. Más información