GUÍA PRÁCTICA
Qué hacer durante un terremoto: protegerse bajo una mesa y no salir al exterior hasta que termine el temblor
El Instituto Geográfico Nacional ofrece consejos prácticos para la preparación de kits de emergencia y la adopción de medidas de seguridad
El doble terremoto que sacudió este miércoles Venezuela ha dejado un escenario de emergencia con cientos de víctimas y miles de heridos, además de escenas de pánico en calles, viviendas y centros comerciales. Mientras continúan las labores de rescate, el país afronta ahora la reconstrucción y una pregunta clave: cómo reaccionar correctamente ante un seísmo de esta magnitud.
Qué hacer antes, durante y después de un terremoto, según el Instituto Geográfico Nacional
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) establece una serie de recomendaciones básicas para reducir riesgos y saber cómo actuar antes, durante y después de un terremoto, con el objetivo de minimizar daños personales y materiales.
Qué hacer antes de un terremoto
Los expertos recomiendan tener preparado un kit de emergencia con un botiquín de primeros auxilios:
- linternas de dinamo (sin pilas ni batería)
- agua embotellada
- alimentos no perecederos
- un silbato
- una radio con pilas
- y un extintor
También es fundamental planificar con antelación: realizar simulacros en familia, conocer las zonas seguras y salidas de emergencia en casa, el colegio o el trabajo, y saber cómo cortar el suministro de agua, gas y electricidad. Además, es importante tener a mano los teléfonos de emergencia de ambulancias, policía y bomberos.
En cuanto a la prevención, se aconseja asegurar objetos que puedan caer o causar daños, como cuadros, espejos, lámparas o estanterías, y evitar colocar objetos pesados en zonas altas.
Qué hacer durante un terremoto
Durante el seísmo, el IGN resume la actuación en tres pasos: agáchese, cúbrase y agárrese.
Es clave mantener la calma. En interiores, se debe alejar de ventanas, muebles y objetos que puedan caer. En la calle, hay que alejarse de edificios, muros y postes eléctricos. Si se está conduciendo, lo recomendable es detener el vehículo en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro.
En el caso de personas con movilidad reducida, se aconseja frenar la silla de ruedas y proteger la cabeza con los brazos. En espacios con aglomeraciones, como estadios o centros de asistencia, se debe proteger la cabeza o resguardarse bajo asientos o mesas.
Qué hacer después de un terremoto
Tras el seísmo, los especialistas del Instituto Geográfico Nacional indican cerrar las llaves de agua, luz y gas, evitar el uso de ascensores y utilizar siempre las escaleras. También se recomienda apagar cualquier fuente de fuego e iluminar con linternas en lugar de llamas.
No se debe entrar en edificios dañados y, en caso de quedar atrapado, es importante cubrirse la boca y la nariz, evitar gritar para no inhalar polvo y golpear objetos para señalar la ubicación.
Si hay heridos, no deben moverse salvo que exista peligro inmediato. Además, se insiste en mantenerse alerta ante posibles réplicas, usar el teléfono solo en caso necesario y seguir únicamente la información de organismos oficiales.
Fuente: La Nueva España
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