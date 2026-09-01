Lucas González, de Andy y Lucas, ya tiene su nueva nariz: ¿cuánto tarda en recuperarse una rinoplastia?

Lucas González, de Andy y Lucas, está a punto de aterrizar en Madrid procedente de Turquía, donde llegó hace casi dos semanas para someterse a una intervención quirúrgica que, según él mismo ha confesado a los medios de comunicación, "le ha cambiado la vida".

El objetivo no es otro que realizarse una reconstrucción de la nariz después de varias intervenciones infructuosas. Para ello, el cantante gaditano ha viajado hasta el país otomano para ponerse en manos de una conocida cirujana con la intención de conseguir un resultado más armónico.

En el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, se han desvelado las primeras imágenes del cantante gaditano con su nueva nariz. Las imágenes se grabaron durante una cena entre Lucas González y su mujer, María José, quien le está acompañando durante la recuperación de la rinoplastia.

Pero si algo ha llamado la atención, además del notable cambio físico del cantante de Son de amores, es que su rostro apenas presentaba hematomas, algo habitual tras este tipo de intervención. "Por fin mi nariz ha recuperado su forma", aseguró a los reporteros del programa vespertino de Atresmedia. Pero ¿cuánto tarda realmente en recuperarse una nariz después de una rinoplastia?

La recuperación de una rinoplastia puede durar meses

Según explican los cirujanos plásticos, la rinoplastia se realiza habitualmente en régimen ambulatorio, es decir, sin necesidad de hospitalización, y bajo anestesia general, lo que permite controlar en todo momento la función respiratoria. En los casos más sencillos, como los pequeños retoques en la punta nasal, puede realizarse mediante anestesia local combinada con sedación consciente, que permite mantener al paciente completamente relajado y sin sentir dolor.

Aunque algunos cambios pueden apreciarse una vez finalizada la operación, el resultado definitivo no se alcanza hasta pasados varios meses. Durante este periodo es habitual que persista cierta inflamación, que irá disminuyendo progresivamente.

Durante las primeras 24 horas después de la intervención es normal experimentar leves molestias en la zona, acompañadas de cierta inflamación y hematomas en el rostro, especialmente alrededor de los ojos. Siguiendo las pautas y recomendaciones postoperatorias indicadas por el cirujano, estos efectos suelen ir desapareciendo con el paso de los días.

Aunque es posible recuperar progresivamente la actividad cotidiana pocos días después de la intervención, se recomienda evitar los ejercicios físicos intensos durante las primeras semanas y seguir las indicaciones específicas del especialista. También conviene protegerse de exposiciones ambientales extremas, como el frío o el calor excesivos, así como de una exposición prolongada al sol durante el periodo de recuperación.