Arte callejero, cofrade y vanguardista, en el cartel de la Semana Santa

Málaga ya tiene cartel para anunciar las procesiones de la próxima Semana Santa. El teatro Echegaray ha sido una vez más el escenario elegido para presentar la obra pictórica que en esta edición de 2019 ha corrido a cargo del artista de Benalmádena José Antonio Jiménez Muñoz. El pintor ha plasmado, en un cuadro de gran formato, el perfil de la Virgen de los Dolores del Puente, imagen de la que es vestidor y responsable de su arreglo, ante un muro desconchado por el paso del tiempo y lleno de graffitis, que quiere representar a Málaga. Dos artes, sin lugar a dudas, concebidos para la calle y su contemplación urbana: el cofrade y el vanguardista, que se dan la mano en una misma obra. Más aún en el caso de la dolorosa del Puente, que recibe culto ininterrumpido en una capilla callejera. Lo nuevo y lo añejo. La propia Semana Santa en sí.

El acto, que contó con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre llenó las butacas del recinto municipal, cedido por el Ayuntamiento un año más y a cuyas puertas se concentraron decenas de abonados para protestar por el polémico cambio de sillas motivado por el nuevo recorrido oficial.

Andrés Camino, historiador y director de la revista La Saeta, fue el encargado de introducir el lienzo y a su autor, tras unas primeras palabras de bienvenida del presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, quien recordó que en «este año 2019 se abre un nuevo tiempo para la Semana Santa de Málaga», haciendo referencia al nuevo recorrido oficial . «Estamos confiados en que todos vamos a salir ganando con el proyecto, en el que creemos, de mejora integral de la Semana Santa y en el que se está trabajando desde hace muchos años, con el compromiso de seguir esforzándonos cada día desde la Agrupación en el servicio a todas las cofradías para dar respuesta a cualquier necesidad que puedan presentar», dijo Atencia, que en sus palabras no olvidó a los abonados.

Andrés Camino resaltó las cualidades pictóricas de la obra que ya es cartel de la Semana Santa. También hizo un repaso de la carrera artística de Jiménez Muñoz. «José Antonio está continuamente innovando, no se encasilla, tiene ingenio y es un genio, además de valiente, su pintura llega al alma», dijo el presentador. «Me gusta el cartel porque es una composición que hermana y une los tiempos nuevos con los pasados», añadió.

En su cuadro, José Antonio Jiménez ha sido honesto con su devoción y consigo mismo, porque ha representado a la imagen a la que venera desde niño. Es la protagonista de la composición. La Virgen, pese a sus vestiduras enlutadas, luce sus atributos más reconocibles: la corona de la coronación canónica (2004), el escapulario de plata donde figura la Virgen de la Victoria, el rosario intercesor y el puñal que traspasa su corazón. Su sombra se proyecta sobre el muro y sobre la rotulación. Semana Santa. No es un añadido. Esas letras de colores estridentes, gruesos perfiles y tipografía graffitera, no solo aportan información. Forman parte conceptual del cartel. Sin ellas, la obra perdería parte de su sentido.

Aparecen pintadas en el muro blanco, que puede ser de cualquier rincón capuchinero, trintario, victoriano o perchelero. «Es un técnica que, dentro de su debate de legalidad, se ha hecho para estar en lugares públicos, democratizando así el arte para que pueda ser visto por todo el mundo», señaló el propio autor durante su intervención. En la pared, además del paso del tiempo en forma de grietas, un pequeño monigote, junto a la firma del autor.

En el nivel inferior izquierdo, con el manto de la dolorosa como telón de fondo, el resto de la rotulación, esta vez mucho más clásica, aunque moderna también: Málaga 2019.

En el acto también intervinieron el presidente de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, y el propio alcalde, Francisco de la Torre.

Un cuadro inspirado en un poema de Rosalía de Castro



«Estando Ella, no me puedo equivocar, pues es la causante de que este pintor sea cofrade. Si hablamos de poner sentimiento, sabed que os estoy entregando a mi Madre», dijo Jiménez Muñoz para justificar la presencia de la Virgen de los Dolores. «A veces tanto corazón no cabe sobre un lienzo», añadió y explicó que se ha inspirado en el poema «Negra Sombra» de Rosalía de Castro para su composición. Unos versos que concluyen así: «Si cantan, eres tú que cantas, si lloran, eres tú que lloras, y eres el murmullo del río y eres la noche y eres la aurora. En todo estás y tú eres todo, para mí y en mi misma moras, ni me abandonarás nunca, sombra que siempre me asombra».