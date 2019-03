Las incógnitas de la Semana Santa

La Alameda y la ubicación de los abonados, principales dudas

Cuaresma de 2019. Su eclosión, como cada año, fue el pasado Miércoles de Ceniza. La nueva Semana Santa no va a ser igual que las anteriores, sino que en su seno lleva implícita una auténtica revolución conceptual y estética con el nuevo recorrido oficial, fruto de más de tres años y medio de intenso trabajo. La Agrupación de Cofradías dice llegar con los deberes hechos a la cita, aunque quedan flecos por cerrar o algunas incógnitas. Los más importantes, la decisión sobre el Huerto, que debía acceder a calle Cisneros por el Puente de la Aurora tras subir desde la Plazuela de la Virgen de la Concepción con una rampa que no se pondrá, finalmente, por consejo de los técnicos municipales. La otra gran incógnita es si los abonados que protestaron por el cambio de sillas han sido satisfechos en sus reivindicaciones, en San Julián dicen que sí pero los afectados auguran un Domingo de Ramos «movido». Sea como fuere, a dos años del centenario de la entidad agrupacional, la Málaga cofrade asiste a un cambio de paradigma en cuanto a sus itinerarios y horarios. Eso sí, todo el mundo asume que la Semana Mayor que arranca el 14 de abril será un enorme test susceptible de ser perfeccionado en ejercicios venideros.

Cabe recordar que el cambio de itinerario surge después de las exigencias municipales de adecuar el recorrido oficial al Plan de Emergencias Local y no al revés, a lo que ayudó también el Mater Dei de 2013, cuando se comprobó que algunas calles, como Larios, ganaban mucho también al ser transitadas por las hermandades de forma distinta a la habitual. El nuevo recorrido tiene 1.200 metros, 300 más que el actual, comenzará en la Plaza de la Constitución, Larios se recorre en sentido inverso y sigue por Martínez, Atarazanas, Ordóñez, Alameda, Plaza de la Marina y Molina Larios, acabando a los pies de la segunda torre de la Catedral, ya en Molina Lario; en la segunda puerta del templo, se instalará una rampa para que las cofradías hagan su estación de penitencia. Otra novedad es que la tribuna principal pasa de 2.000 a 800 plazas, se incluyen más pasos para los ciudadanos, que no podrán atravesar por mitad de las procesiones al cerrarse el itinerario, se suprimen filas de sillas en algunas zonas como Larios (dos filas), además de unificarse la estética y desaparecer las tribunas de la Alameda. 36 de las 41 cofradías apoyaron en agosto pasado el cambio, más del 85%.

Como explica Pedro Ramírez, vicepresidente segundo de la Agrupación de Cofradías, «vamos mejor que ningún año, todos los permisos adelantados y presentado en plazo, todo consensuado y despachado», asegura en relación a los tiempos. «Se va a cumplir con las fechas previstas», aclara, para añadir que la idea es empezar a montar semana y media antes, pero para la tribuna principal se comenzará el 25 de marzo. De hecho, hace unos días estuvieron viendo la rampa de la Catedral, la propia tribuna principal y el resto de tribunas, que ya están montadas en la «gigantesca nave» de la empresa encargada de realizar estas infraestructuras. «Viene todo montado y ya lo hemos visto», declara. Sobre los 2.000 de 24.000 abonados que presentaron quejas o incidencias por el cambio de sillas o la separación de sus familiares y amigos, entre otros ejemplos dentro de una amplia casuística, asegura que se ha respondido al 75%, de forma que se ha mejorado o resuelto su situación, aunque se ha escuchado a todos. «Hemos puesto mucho empeño e ilusión, ha sido un trabajo muy duro y esperamos que todo salga bien», recalcó.

Huerto



Otro fleco es el que afecta a la hermandad del Huerto, que sale el Domingo de Ramos. En principio, se previó una rampa desde la Plazuela de la Virgen de la Concepción al inicio del Puente de la Aurora, para bajar luego hasta Cisneros e iniciar el recorrido oficial. Esa infraestructura se ha desaconsejado por parte de los técnicos municipales. La Estrella, que estaba también afectada, lo ha solucionado con un callejeo por el Perchel para llegar al Puente de la Aurora. El hermano mayor del Huerto, David Ruiz, dice que la Comisión de Horarios e Itinerarios está estudiando una alternativa para ellos. «La única opción es entrar y salir por Cisneros para ahorrar metros e ir a media tarde para no encerrarnos muy tarde», recalca. «Somos la más perjudicada del Domingo de Ramos», agrega. La solución pasa por hacer menos metros y tener un encierro a una hora más temprana que la actual, declara, de forma que proponen subir una o dos posiciones en la tarde del Domingo de Ramos. «Ahora mismo, con el recorrido sin rampa, la cruz guía llega a la casa hermandad a la una y media de la madrugada, y estamos, como todas, sujetos a parones y cortes con un recorrido nuevo, hay muchos cruces y es un día complejo con muchas hermandades». Espera que haya voluntad para el cambio de puesto, de la penúltima del día a la antepenúltima. Pedro Ramírez asegura que eso está en fase de estudio, «le hemos dedicado muchas horas y esfuerzo, pero la rampa no ha salido». Ahora, la alternativa está en estudio.

De momento, este pasado martes se presentaron todas las solicitudes de instalación y ocupación de la vía pública, pero el trabajo es muy anterior, pues en los meses precedentes se entregaron diferentes borradores a todas las áreas municipales para su estudio y análisis y obtener respuestas para adecuar la documentación al interés de la ciudad. También se multiplican estos días las reuniones con los distintos departamentos del Consistorio y el alcalde, así como con los afectados por las sillas que, por cierto, se han constituido en asociación. En total, se han celebrado más de una treintena de encuentros.

Otro escollo que se superó fue el de la rampa de la Catedral para que las cofradías hagan sus respectivas estaciones de penitencia, lo que se logró gracias a que la Agrupación de Cofradías se comprometió con Cultura a rehabilitar la verja de la puerta, con lo que este año hay vía libre para poner la rampa. El año que viene habrá que conjugar el uso de esta rampa con la verja, que está protegida. También destacan en San Julián el esfuerzo que se ha hecho para atender a los abonados, aunque recuerdan que la revolución del recorrido se inicia por la petición del Consistorio de adecuar el itinerario a las nuevas premisas sobre seguridad, con las que el antiguo recorrido tendría que haber eliminado 8.000 localidades, que ahora han podido ser absorbidas.

La Asociación de Málaga por su Semana Santa y Su Patrimonio augura «un Domingo de Ramos movido», debido a que parte de los abonados afectados, según su presidenta, Carmen Rosado, no saben en qué sillas van a sentarse, denuncia que hay familias separadas y se queja de falta de información al respecto, además de no cuadrarle los números que se han dado, ya que considera que hay más perjudicados en este asunto. La Agrupación de Cofradías informó el jueves pasado de que desde el lunes, 11 de marzo hasta el 5 de abril, se mantendrá abierto el plazo para la retirada de los abonos. Quien no haya domiciliado los pagos, tendrá hasta el 5 de abril para personarse en San Julián a fin de gestionar la adquisición de sus localidades; los que no tengan domiciliación y hayan pagado el total, recibirán una carta personal identificativa de sus abonos, que tendrá plena validez de uso para evitar pasar, si se desea, por la Agrupación.

¿Estará la Alameda Principal lista para el paso de las cofradías, pese a las obras de reforma? La calzada central se abrió el 6 de marzo a taxis y autobuses, por lo que no habrá problemas de paso. En cuanto a la acera norte, Metro Málaga va a alisar y preparar el terreno con el fin de acondicionarlo para que puedan ponerse las seis filas de sillas a un lado y otro de la vía.

Otra gran novedad es que, por vez primera, Humildad y Paciencia y Fusionadas (todas sus cofradías) van a hacer estación de penitencia en la Catedral.