El Ayuntamiento y la Agrupación resaltan la mayor seguridad del nuevo recorrido

El nuevo recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga se estrena este Domingo de Ramos, apenas dos años antes de que la Agrupación de Cofradías cumpla cien años. La sede de esta institución, San Julián, ha acogido hoy una rueda de prensa para la presentación oficial de un itinerario novedoso en la que han estado presentes el presidente de las hermandades malagueñas, Pablo Atencia, varios de sus vicepresidentes, como Emilio Betés o Pedro Ramírez, el superintendente de la Policía Local, Fernando Cerezo, y la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras. Todos ellos han destacado, por encima de otras consideraciones, el importante aumento de seguridad que supone la puesta en marcha del nuevo recorrido oficial.

Pablo Atencia se ha referido a cuatro grandes áreas de mejora: la seguridad, la comodidad de los abonados, la convivencia con la ciudad y la disposición organizativas de los horarios de las hermandades. Así, ha recordado que llevamos varios años en alerta cuatro por terrorismo y que, a lo largo de todo ese tiempo, los requerimientos sobre la seguridad han sido muchos, por lo que la Junta Local de Seguridad se ha reunido ocho veces en los últimos meses, más allá de las dos veces por año en la que lo hacía habitualmente. La normativa andaluza en la materia, siempre cumplida, "se queda corta, hablamos de personas". Así, ha destacado que el recorrido se ha adaptado a las nuevas exigencias en la materia de las distintas administraciones, con más pasillos, mayores dimensiones (24.000 abonados en 1.200 metros en lugar de los 800 del anterior itinerario oficial), aumenta la vigilancia privada y el dispositivo conjunto de Policía Local, Nacional y Guardia Civil estará formado por 2.500 personas. En cuanto a acomodadores, vigilantes de seguridad, auxiliares y vigilantes de pasillos, la Agrupación contrata a más de 300 personas.

El punto de inflexión para iniciar la reflexión sobre el cambio de recorrido, cuyo punto de partida fue 2015, lo supuso el incidente del Cautivo en calle Carretería de hace dos años. "No es una decisión caprichosa, actuamos por responsabilidad y de manera previsora; si en 2018 hubiera habido una desgracia, cosa que gracias a Dios no ocurrió, a lo mejor este año no habría habido tanto ruido o debate, se habría entendido", ha precisado.

La edil Teresa Porras ha recordado que en la reunión entre los tres cuerpos policiales de la semana pasada se habló de todo ello y "la seguridad está garantizada", a lo que el superintendente de la Policía Local ha añadido: "La seguridad total no existe, pero el Ayuntamiento y el Área de Seguridad hemos hecho un esfuerzo muy importante para mejorar la seguridad en todos los espacios, hay más vías de evacuación (marcas en verde), hemos eliminado obstáculos, hay una importante disposición de la policía en el itinerario oficial y sus alrededores, hemos tenido contacto permanente con la Agrupación de Cofradías; a día de hoy, dentro de lo que se puede prever, el dispositivo es muy completo y se ha mejorado en aspectos que estaban antes más indefinidos, como las vías de evacuación o los obstáculos", ha dicho, para recordar que el centro suma diez cámaras a las 17 que ya están a pleno rendimiento, "instrumento muy valiso para tomar decisiones por incidencias". Se han dado cursos a las cofradías y estas se han dotado de planes de autoprotección. "Además, las cofradías han aumentado la vigilancia privada", ha agregado.

Sobre las obras del Metro y de urbanización de la Alameda, ha explicado Atencia que, aunque no hayan finalizado, "sí van a estar los espacios diáfanos y transitables, es una zona que va a destacar mucho, porque es un espacio abierto y decenas de miles de personas van a poder ver ahí las procesiones". "El carril central está finalizado, trabajamos a marchas forzadas para que todo quede expedito y, a la par, estamos nosotros acompasándonos al ritmo de las obras", ha dicho.

Sobre la decisión de Mena de pedir a varios líderes políticos como Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal que no acudan al traslado del Cristo de la Buena Muerte, Atencia ha recordado que la decisión de la Congregación "nos parece magnífica, a nivel institucional todo el mundo será bien recibido", para insistir: "Somos Iglesia, no participamos en política" ante las diferentes sensibilidades de los malagueños.

Un completo dossier alumbra los detalles del nuevo recorrido: Plaza de la Constitución, Larios en sentido inverso, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda, plaza de la Marina y Molina Lario, acabando a los pies de la Catedral. El montaje de sillas y tribunas cuenta con todos los permisos. El aforo del recorrido es de 24.286 personas en 1.200 metros. Las 19.713 sillas se distribuyen en todo el recorrido, en zonas pares e impares desde primera fila a octava, según la ubicación. Se han instalado 19 tribunas, ocho móviles, que acogen a 3.291 personas. Tienen seis o nueve filas, cubiertas y con accesos traseros.

La Tribuna Oficial está en la Constitución con 104 palcos de seis personas, seis cabinas para medios y un palco de autoridades con 67 personas. El aforo total es de 703 personas. En Molina Lario se han instalados seis grupos de palcos, tres a cada lado, donde se distribuyen 109 palcos de cuatro o seis usuarios (aforo de 634 personas). Hay además un espacio con 162 sillas para personas mayores y de movilidad reducida a la salida de Torregorda.

En calle Larios, se reduce el aforo de sillas y tribunas un 30% al crearse pasillos de acceso traseros desde las fachadas de ambos laterales. La venia se pide al inicio, en la Constitución. Martínez, Atarazanas y Torregorda son los nuevos espacios del recorrido oficial, en la Alameda se eliminan las tribunas habituales, disponiéndose sillas de a pie. En la Marina se la tradicional rotonda y las tribunas situadas en el lado sur generarán una fachada para cambiar la sección de la plaza y abrigar a las procesiones. Calle Molina Lario alternará filas de sillas y palcos entre los naranjos actuales, con un perfil bajo. Las cofradías que hagan estación de penitencia en la Catedral entrarán por la puerta del Sol del templo, en Postigo de los Abades; para ello se ha habilitado una rampa.

Las mejoras, según la Agrupación, son las siguientes: seguridad y atención ciudadana, compatibilidad con la vida de la ciudad, movilidad urbana, ordenación del tráfico y tránsito peatonal, visibilidad pública general de las procesiones, orden, horarios e itinerarios procesionales, infraestructura y gestión de localidades, lucimiento procesional, fluidez y belleza del paso en la Catedral, estética de las calles y la mejora de las condiciones de los medios.

Atencia ha recordado que este recorrido respeta el 80% de la atención y ha asegurado que la Oficina de Atención al Abonado recibió más de 4.000 consultas por vía presencial, telefónica o correo electrónica, quedando atendidas las circunstancias de 4.500 abonados y quedando pendientes de reubicación por solicitud de cambio 1.000 de ellos. De estos, 900, siempre según la Ación, han visto resueltas de manera satisfactoria las modificaciones. A día de hoy, el 1,81% de los abonados no ha podido resolver su situación.

Atencia ha recordado que el sistema de vallado es cerrado y los abonados deberán acceder por atrás a sus localidades, además de haber más pasillos y comodidad.

El 75% de las cofradías han visto cambiada su posición en la jornada y se ha producido un adelanto general de salidas y encierros. Humildad y Paciencia y Lágrimas y Favores harán su estación de penitencia en la Catedral por vez primera, de forma que el itinerario, según la Agrupación, contará con una base de permeabilidad con los ejes Granada, Especerías-Cisneros y sus afluentes en la entrada al mismo y en la salida por la Plaza del Obispo, Postigo de los Abades y Strachan. Además, se produce un aumento de los tiempos de paso y de desplazamiento. Al desaparecer la anterior Tribuna Oficial, la salida del itinerario facilitará que las cofradías, en caso de algún percance, puedan desplazarse por el camino más corto a su encierro.

Las calles elegidas tienen en cuenta las dimensiones de los tronos, se han reducido los volúmenes de las tribunas, la Catedral cobra protagonismo y habrá adornos de guirnaldas vegetales y pilastras de color blanco con flores en la Tribuna Oficial y la rampa de la Catedral. En los balcones del recorrido, habrá reposteros en color burdeos. El azul es el color predominante, al ser, dentro de la teología, el que se identifica con la Fe, el sacerdocio o la Virgen María.