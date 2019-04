Santigo Abascal no vendrá a Málaga el Jueves Santo

El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, no acudirá finalmente a la procesión del Cristo de Mena en Málaga después de que la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte se lo haya pedido, a pesar de que iba a asistir de "manera particular" y no por un acto de campaña.

A través de un comunicado, el partido ha asegurado que "se respeta la explicación" que ha dado el Hermano Mayor de la Cofradía, Antonio de la Morena, en la que pedía a los líderes de PP, Ciudadanos y Vox no asistir a la procesión para que no se politizara. Además, han resaltado que "en ningún caso" se planteaba la presencia de Abascal "como un acto de campaña" sino que pensaba acudir "de manera discreta".

"En ningún caso se planteaba la presencia de Santiago Abascal como un acto de campaña, sino que tenía un carácter particular e iba a ser una presencia discreta, pero entendemos perfectamente la preocupación de los hermanos de Mena, y por eso Santiago Abascal ha decidido no acudir", ha manifestado el partido.

Además, han recordado que Abascal "siempre ha mantenido un firme apoyo" a La Legión, de la que es protector el Cristo de Mena, "reconociendo y agradeciendo su aportación a la seguridad de todos los españoles y su compromiso con la defensa de España".

A pesar de no acudir el próximo Jueves Santo a la procesión, Abascal y el partido han animado "a todos los españoles" a participar en las procesiones de Semana Santa y "reivindicar así una tradición que debe ser conservada y respetada".