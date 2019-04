El Cautivo y la Trinidad ya recorren las calles de su barrio

Pocos minutos después de la siete de la mañana y con Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad sobre su trono de traslado y bajo el dintel de la Iglesia de San Pablo, ha comenzado la tradicional misa del alba, oficiada por el obispo de la diócesis, Jesús Catalá, quien tras imponer las medallas de la cofradía a varios miembros de los Regulares, pidió a los miles de asistentes que rezaran el "Yo, pecador", con las "manos ligadas", como las tiene precisamente el Señor de Málaga, y que las fueran desligando a medida que avanzase la oración además de pedirle que "nos dé la auténtica libertad". Durante la eucaristía han podido escucharse varias piezas sacras interpretadas por una artista, que ha estado acompañada por un órgano. Pasadas las ocho, se ha iniciado el traslado por las calles de la Trinidad para llevar a las imágenes a sus tronos de procesión, a la espera del desfile del Lunes Santo.

Hasta diez sacerdotes y el diácono de la diócesis han participado en la misa, que ha registrado otra vez una gran afluencia de público, ávido de estar cerca del Señor de Málaga y su Madre de la Trinidad.

La homilía de Catalá, por cierto, ha estado preñada de actualidad, porque entre otras cosas, aunque sin nombrarla directamente, se ha referido a la eutanasia y al debate social que se ha generado después de que un hombre ayudara a su mujer, que sufría una grave enfermedad, a suicidarse. "Hay muchas modas y algunas leyes contra el ser humano que ofrecen felicidad", ha dicho, para luego asegurar que sólo proponen "la vaciedad del alma y el hastío". "Una gran parte de la sociedad ha perdido el horizonte cristiano, el norte y el valor de la vida humana", ha agregado, para explicar luego que hay mucha gente propensa "a quitarse la vida", que está desanimada. "Hay tres veces más suicidio que accidentes de tráfico", ha señalado, pero esa realidad no se cuenta, no interesa.

La homilía ha versado sobre el significado teológico del amor. "Este Jesús, Cautivo de amor, no sólo sana heridas físicas o enfermedades corporales, sino que cicatriza heridas espirituales, que son las más graves", ha indicado, para reivindicar luego que, sin Jesucristo "no se entiende la vida del hombre". El Señor murió en la cruz para otorgar al ser humano la vida verdadera, no la que él cree que es, por lo que nos ofrece, ha aseverado, "una alianza de amor, una alianza eterna, no para un tiempo, no para un día, no para una Semana Santa".

Ha lamentado que, frente a esa alianza, las relaciones personales o matrimoniales duran poco. "Cuánto nos cuesta aceptar el dolor y sufrimiento como parte de la vida humana", ha indicado, para añadir luego que ese dolor "nos redime, nos hace más hombres y mujeres", para concluir diciendo que el hombre "no puede vivir sin amor", porque de hacerlo, su vida carecería de sentido.



Tras la Misa del Alba, ha comenzado el traslado, que lleva a ambas imágenes a recorrer las principales calles de la Trinidad hasta llegar al Hospital Civil, donde se realizará el tradicional acto de visita a los enfermos. El trono llegará hasta la plazuela Virgen de la Trinidad, donde será mecido al son de varias marchas y luego entrará al recinto hospitalario, para ser portado por médicos y sanitarios y bendecir a los enfermos. En concreto, el traslado ha empezado a las 8.21 horas con el Himno Nacional, muchos vivas al Cautivo y la Virgen y aplausos.

A los pocos minutos de iniciarse el traslado, las imágenes ya acumulaban numerosas ofrendas florales a sus pies, aunque este año, por segundo Sábado de Pasión consecutivo, la hermandad trinitaria ha pedido que no se arrojen ramos de flores desde ventanas y balcones o desde cierta distancia, ya que Jesús Cautivo fue restaurado en 2017 y no se quiere que ni la talla del Señor ni la de la dolorosa sean dañadas. Se recomienda a los asistentes seguir las recomendaciones de los hermanos de la hermandad que rodean el trono de traslado a la hora de realizar estas ofrendas florales, ya que ellos mismos las depositarán con cuidado. Se han repartido 5.000 folletos pidiendo a los devotos que sean cuidadosos con sus ofrendas.

El recorrido completo del traslado es el siguiente: Plaza de San Pablo, Jara, Jaboneros, Don Juan de Austria, Avenida Gálvez Ginachero, Estación en la plaza del Hospital Civil (Urgencias), Avenida de Barcelona, La Regente, Sevilla, Trinidad (estación ante la casa hermandad de la Soledad de San Pablo), plaza de Jesús Cautivo y encierro. Acompañan a las imágenes la banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Desde el Hospital Civil hasta la casa hermandad, será la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad la que acompañe al trono de traslado en el último tramo.

Está previsto que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y su consejero de Presidencia, Elías Bendodo, así como Jesús Aguirre, reciban a las imágenes en el Hospital Civil.