El Rico liberará el Miércoles Santo a un vecino de Vélez-Málaga ya "reinsertado"

La Cofradía de Jesús El Rico 'liberará' por primera vez a un interno de Archidona. Se trata de José Manuel López Muñoz, condenado por tráfico de estupefacientes por la Audiencia Provincial de Málaga y ahora "por su buena conducta y estar rehabilitado" podrá desde el miércoles disfrutar de su libertad.

"Lo primero que pienso hacer es tomarme unas vacaciones en casa de un amigo que vive en unas cuevas de Guadix", mencionó el interno que este año ha sido indultado según la orden aprobada ayer por el Consejo de Ministros.

Natural de Vélez-Málaga este interno de la cárcel Málaga II de Archidona, cumplía una condena de tres años y un mes impuesta por tráfico de estupefacientes. "Ahora hay que mirar adelante y no volver a hacerlo. Fue un momento que no tenía dinero y me metí en eso", confesó José Manuel.

Ahora el interno se siente esperanzado en conseguir un trabajo de albañil. "Voy a llamar a mi cuñado para que me dé un empleo de albañil", comentaba José Manuel, quien no cuenta con estudios concluidos.

El 24 de enero del 2020 finalizaba su condena por lo que todo esto "me ha pillado de sorpresa. Me ha dado mucha alegría por salir lo antes posible. Ahora en cuanto salga voy a salir a buscar trabajo", explicó.

Y es que José Manuel, es soltero y vive con su madre "que ya está mayor". Sin embargo, fue ella su primera llamada por teléfono. "Ayer hablé con ella y está muy contenta, a ver si el miércoles viene a verme".

Y es que será el Miércoles Santo con la salida procesional de Jesús El Rico cuando José Manuel pueda volver a salir a la calle y retomar su vida fuera de la cárcel de Archidona. "Tengo muchas ilusiones, una de ellas es disfrutar de la Semana Santa y la feria de mi pueblo", señaló.

Y es que aunque el ahora interno, no es cofrade, ya ha pensado que a su salida se va inscribir en la Hermandad de El Rico de Vélez-Málaga en señal de agradecimiento. Además, ha aceptado la invitación a participar del acompañamiento procesional.

Junto a José Manuel ofrecieron una rueda de prensa el Hermano Mayor de la Cofradía, Antonio Martínez, y la directora del centro penitenciario, Noelia Morente.

El Hermano Mayor de la Cofradía señaló que ésta es una tradición que cumple 265 años y que por primera vez se da en la cárcel de Archidona, por lo que apoyó seguir con esta medida de gracia ya que "el indulto es una de las medidas de reinserción que se lo gana el interno por su esfuerzo dentro de la institución. Por su expediente lo ha logrado", comentó.

Por su parte, la directora del centro, agradeció a la Cofradía su confianza por incluirla en esta tradición impulsada por el Rey Carlos III y explicó que en este caso el interno "se encuentra rehabilitado de su adicción por lo que le deseo que no vuelva a caer en ello".

A esta medida de indulto, que se da también en otras provincias de España, acceden presos que cuentan con delitos primarios, que demuestren estar reinsertados y cuenten con un expediente de buena conducta durante su internación. Están exentos del mismo aquellos delitos tipificados con mayor gravedad.

El Centro Penitenciario Málaga II de Archidona cuenta en la actualidad con 400 presos desde que abriera sus puertas el 10 de abril del pasado año. Sin embargo, su capacidad puede ser de hasta 1.008 personas. Hasta el momento han llegado al centro 300 presos provenientes de la cárcel de Alhaurín de la Torre.