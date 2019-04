"El balance nos lleva a valorar que no existe debate respecto del recorrido oficial"

Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, se muestra muy satisfecho, sobre todo desde el punto de vista cofrade, del nuevo recorrido oficial, efectuado, según defiende, por exigencias de seguridad. Además, está abierto a subsanar todas las deficiencias que surjan.

¿Qué valoración hace del nuevo recorrido?

La valoración global es bastante positiva. Nosotros nos habíamos marcado como objetivo la implantación del nuevo recorrido y el proyecto de mejora integral de la Semana Santa, y un balance inicial global nos lleva a valorar que no existe debate respecto del recorrido y sí es verdad que existen una serie de incidencias y de mejoras sobre las que ya hemos trabajado y desde el mismo Domingo de Ramos y durante toda la semana se han ido subsanando, ya el Miércoles Santo apenas había incidencias, y luego hay otras muchas que, evidentemente, en el balance que estamos haciendo posterior a la Semana Santa se están organizando con idea de subsanarlas de aquí a la Semana Santa que viene.

Hay, según creo, una valoración buena de los hermanos mayores del nuevo itinerario desde el punto de vista cofrade...

Claro, desde la perspectiva cofrade ha gustado. Los objetivos marcados se han cumplido. Que el recorrido esté cerrado, el descubrimiento de nuevos espacios como la segunda puerta de la Catedral, el acceso a través de la nueva disposición de la tribuna principal, que se solicita la venia al comienzo, las organizaciones, el cumplimiento de horarios e itinerarios ha sido bastante alto, porque las cofradías es verdad que tienen un alto grado de madurez organizativa.

¿Considera que ha habido problemas con la movilidad?

Muchas veces podemos tener percepciones y sensaciones individuales, pero nosotros tenemos que apoyarnos en elementos objetivos, por tanto Policía Local como Protección Civil nos garantizan que el recorrido es mucho más seguro, que la movilidad tanto fuera como dentro del recorrido es mayor que en el anterior, y eso está perfectamente demostrado pues con las cámaras de seguridad del CECOR como con la propia visión de las fuerzas de orden público. Lo que sí ha sucedido es que, al cambiar los usos y costumbres que teníamos todos los años, ha habido momentos en los que se ve que la gente estamos todos bastantes despistados. Porque ha habido que utilizar unos tránsitos que ahora ha habido que cambiarlos. Lo que sí nos dicen es que no se han producido cuellos de botella, sí ha habido momentos puntuales, porque es normal ante 400.000 personas como hay en Málaga, pero que sí se veía que el público cruzaba y se quedaba parado, y había muchos momentos en los que se producían incertidumbres porque se quedaba parado entre dos calles que había procesiones, pero inmediatamente se buscaba una vía a la que se podía acceder. Desde el Domingo de Ramos, que se produjeron más incidencias de este tipo, hasta martes o miércoles ya se vio cómo la gente fluía mejor en las calles.

Ha habido críticas al color y a las tribunas...

Nosotros estamos abiertos a todo. Aquí no hay nada definitivo, lo que sí veíamos importante era la implementación del recorrido, que era absolutamente necesario, teníamos que hacerlo por cuestiones de seguridad, y porque buscábamos que estuvieran mejor los abonados, porque se conviviera mejor con la ciudad y porque las cofradías pudieran discurrir mejor y, evidentemente, todo lo que hay alrededor de elementos y de aportaciones e incidencias son perfectamente asumibles y si tenemos que plantearnos el cambio del color o cualquier otro elemento que afecte a la estética, por ejemplo respecto de las tribunas de la Acera de la Marina, o a lo mejor se buscan unas tribunas que las viseras sean más bajas o se buscan elementos decorativos que lo implementen. Éramos conscientes de que el primer año hemos ido a una serie de prioridades. Piense que el primer año se hace una instalación temporal para 24.000 personas, en el mundo eso no existe, en muy poco tiempo, conviviendo además con las obras del metro y las de la Alameda, con el tráfico, con el día a día de la ciudad, con nuevos espacios como calle Martínez, Atarazanas o Acera de la Marina, que nunca habíamos transitado antes, y hasta que no se ha implementado no se han detectado deficiencias.

¿Qué opinión le merecen las críticas de los abonados?

Hemos percibido que había un clima enrarecido, porque desde octubre que se empiezan a mandar las cartas hay 11.000 personas a las que se les ha reubicado y nosotros hemos explicado que no teníamos interés en hacerlo, hemos tenido que actuar por responsabilidad y la alternativa era que se hubiesen perdido 8.000 sillas, y por responsabilidad y pensando en un proyecto que es mejor, hemos ampliado, manteniendo el 80% del anterior recorrido. Cualquier persona que se haga una idea de lo que suponía el anterior recorrido, sólo tiene que coger a todas las personas que había en la Acera de la Marina, Molina Lario y calle Martínez y Atarazanas, y todas esas sumarlas y meterlas en el anterior recorrido, digo eso para que se pueda dimensionar hasta qué punto era peligroso el anterior recorrido.

¿Ha habido falta de coordinación en cuanto a las terrazas?

Nosotros hemos trabajado en coordinación con el Ayuntamiento y Mahos y se marcaron unos parámetros y entendemos que se han cumplido. Respecto al año anterior, ha sido todo mucho más estricto. Respecto al recorrido anterior hemos mejorado mucho, tanto en estética como en discurrir. Exactamente igual en materia de terrazas. Si vamos al año pasado y vemos la disposición de las terrazas, ahora mismo ha habido mucho más control, tres metros de separación de espacio de evacuación, se ha sido mucho más exigente.

Los horarios se adelantan...

La Comisión de Horarios e Itinerarios se reúne por días y son las hermandades las que se ponen de acuerdo y marcan los horarios. Es verdad que se ha trasladado a los horarios esa tendencia de las hermandades a querer encerrarse antes y así ha sido. En general, las cofradías están muy satisfechas con sus nuevos horarios e itinerarios. Sí es verdad que está el caso de Pollinica, que reclama salir por la mañana o entrar en el recorrido oficial por la mañana, lo que se va a poner sobre la mesa y se atenderá, y que haya una separación, se verá en las hermandades del Domingo de Ramos. Y hay otras cofradías que efectivamente se han encerrado más tarde, como Nueva Esperanza o la Estrella, también demandan encerrarse antes.

Ha gustado la apertura de la segunda puerta de la Catedral, pero algunas hermandades quieren dar la vuelta completa o hacer, al menos, la girola o el trascoro...

Hemos conseguido cosas que eran impensables, se ha conseguido esa demanda histórica de abrir la segunda puerta. Habiendo diálogo con el Cabildo y que pueda a nivel operativo encajar, no debería haber problemas, pero eso ya no depende de nosotros.

Las vallas altas blancas quedan desterradas, ¿no?

Los técnicos de seguridad, que nos marcan las pautas, establecen unos criterios (tanto Protección Civil como las fuerzas del orden público). Esos criterios, manteniendo cerrada calle Larios. Muchas veces se generan bulos o sensaciones que no son reales. Se ha hablado de que el recorrido estaba cerrado. No, está abierto en un 40% con 400 metros más. Por mucho que lo aclaremos es difícil, porque más fácil quedarse con la mala noticia. En este caso, existen una serie de requerimientos técnicos, se habla de un vallado que tiene que cumplir con unas determinadas características y que además esté separado para evitar aglomeraciones de público en las calles cercanas a Larios ante una posible evacuación de personas ante una emergencia, son parámetros objetivos que se critican mucho, pero si un día pasar algo seguramente a los técnicos y responsables de organización se les echaría esa responsabilidad al día siguiente. Sí es verdad que, a raíz de determinadas situaciones que se dieron, se solicitó que se le diera una segunda vuelta, y se buscó esa fórmula, cambiándose ese vallado tan alto por otro más bajo.