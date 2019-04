"Hay que ver cómo mejorar la movilidad"

El presidente de los hosteleros malagueños (Mahos), Javier Frutos, considera que hay valorar la movilidad de los clientes y ver «cómo mejorarla», aunque destaca que no les consta quejas por la existencia de terrazas puestas al paso de las procesiones. «No nos consta, la inspección del Ayuntamiento ha estado pasando, viendo, comprobando y midiendo, no hemos recibido quejas, no tenemos noticias de ello», indica.

En cuanto a la implementación del nuevo recorrido oficial, indica que, en realidad, «hay que analizar por partes; todos sabíamos que perfecto no iba a ser. Ha habido problemas de movilidad en algunas partes que luego se han solucionado. Algunos días había zonas aisladas, pero en líneas generales no ha ido mal. Hay cosas que mejorar, claro, y nos queremos sentar con el Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías para ello. El año pasado hubo más movilidad, valoramos la movilidad de los clientes, pero tenemos que ver, insisto, cómo mejorarla».

Señala, incluso, que en un principio se consideraba que iba a haber muchas más terrazas afectadas y, finalmente, no han sido tantas.

Sobre la facturación, indica que ha sido la misma que el año pasado, aunque las previsiones estimaban un crecimiento de un 2 o 3%. La primera parte de la Semana Santa fue peor que la segunda, donde sí se registró una gran ocupación hotelera y en los negocios de hostelería. En cualquier caso, considera que la crítica debe ser constructiva.