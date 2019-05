La junta de gobierno de Viñeros presenta su dimisión en bloque

La junta de gobierno de la Hermandad Sacramental de Viñeros de Málaga anunciaba el pasado lunes su dimisión en bloque argumentando en un comunicado "presiones y acusaciones" que han agravado una situación complicada en la cofradía, después de que su último hermano mayor, Leopoldo Guerrero, anunciara su dimisión el pasado mes de febrero, dos días antes de la celebración del cabildo y apenas dos meses antes del inicio de la Semana Santa, en la que la cofradía pudo realizar su estación de penitencia.

En la mencionada nota, Viñeros afirma que desde la dimisión de Guerrero los miembros de la Junta de Gobierno han tenido que soportar "la impugnación del Cabildo Ordinario de Cuentas, solicitud constante de actas, acusaciones personales, acusaciones en redes sociales, amenazas e insultos..." que han motivado esta decisión, además de hacer un balance de los objetivos y méritos logrados por sus integrantes desde su elección en el cabildo general ordinario celebrado en noviembre de 2018.

Este es el comunicado:

Por medio de la presente, la comisión permanente recientemente elegida, así como los miembros de la Junta de Gobierno, todos ellos abajo firmantes, quisieran poner de manifiesto una serie de hechos.

ANTECEDENTES



Esta Junta de Gobierno, recientemente elegida en Cabildo General Ordinario de 16 de noviembre de 2018, respaldada por el 95% de los presentes ha funcionado en todo momento acorde a nuestros vigentes estatutos, además, movidos por el inmenso amor a Nuestros Sagrados Titulares y con el único deseo de marcar una línea estética, que, sin romper con lo establecido, tan sólo pretende una evolución del carisma de la Hermandad hacia un punto más depurado.

En esta línea, en tan solo seis meses, se cuentan, a nuestro criterio con grandes avances:

– Unión profunda y sincera en una Comisión Permanente que se encuentra en la máxima sintonía y cohesión, hecho de felicidad que promovió la existencia de una sola candidatura, que a día de hoy consideramos que ha ejercido de bloque indivisible y a la que todos estamos orgullosos de pertenecer, y que como bloque toma estas decisiones.

– Cierre definitivo del acuerdo para financiación de las tan ansiadas obras de restauración de Nuestra Sede, Iglesia de la Aurora y Divina Providencia, probablemente uno de los hechos de mayor satisfacción para los hermanos.

– Cierre de acuerdo con la Banda de Música Santa Cecilia de Sorbas para 4 años, que sin duda viene a desarrollar, potenciar y consolidar el estilo musical de la Hermandad.

– Apertura real de puertas, habiéndose visto como en tan sólo seis meses la Hermandad ha sido un constante de participación, buen ambiente y gran trabajo. Punto que satisface porque lo primordial del proyecto son las Personas, todo ello articulado en grupos de trabajo.

– Culminación de altar en honor a Nuestra Señora del Traspaso y Soledad, en su festividad de la Inmaculada Concepción de María, donde los hermanos contemplaron a nuestra Amantísima Titular en magno Altar y pudieron profesar su devoción en cuidada y fervorosa función religiosa.

– Trabajo para cambiar nuestros vigentes estatutos que tan difíciles de interpretar resultan, y bajo petición expresa del Director Espiritual para amoldarnos a las Bases Diocesanas para Hermandades y Cofradías, aprobando comisión en Cabildo de Hermanos.

– Inicio con ilusión de los trabajos para los actos del 50 Aniversario de la bendición de Nuestra Señora del Traspaso y Soledad, articulada en una comisión aprobada en Cabildo de Hermanos.

– Aprobación en Cabildo de hermanos, por más de dos tercios de los presentes ,de un hecho singular que sin duda suponía la base del proyecto de esta Junta de Gobierno, que la Hermandad pudiese salir junta (nazarenos y correonistas) desde un templo, nuestra parroquia, con el único fin de, como Hermandad Sacramental, consagrarnos a su Divina Majestad, saliendo de un templo para postrarnos ante el Santísimo Sacramento de la Santa Iglesia Catedral, y volver, tras esto que consideramos la única prioridad en el Jueves Santo, juntos a otro templo, que además cubre las importantísimas deficiencias de seguridad que se nos plantea el encierro en nuestra Plaza de Viñeros y que, tras haber puesto esto sobre la mesa, no estamos dispuestos a asumir cualquier posible incidente que pudiese ocurrir.

HECHOS

Contando este último punto con el visto bueno del Director Espiritual, que fue presentado al consejo de Ex Hermanos Mayores, que dieron su aprobación no manifestando nada en contra , que se lleva a Cabildo de Hermanos, todo siempre en función de nuestros Estatutos; se empiezan a recibir presiones y acusaciones, principalmente del Consejo de la Hermandad encabezadas por dos Ex Hermanos Mayores, los cuales abanderan una carga, unas acusaciones, un intento de división a la comisión permanente, abordando en solitario a nuestro Hermano Mayor y acusando a una parte de la permanente, siendo un intento de presionar para ellos, el hecho de convocar a un grupo de 30 hermanos, no siendo válido el Cabildo, sino los designados por ellos, para marcar la línea que consideran que debe seguir la Hermandad, por lo que siempre ha sido y debe seguir siendo.

A modo de resumen, nos encontramos atados de pies y manos, secuestrados ideológicamente y operativamente, al considerarse abanderados de un grupo de hermanos.

Nos encontramos altamente presionados y ante la tesitura de que, por más Amor que tengas a los Sagrados Titulares, al no ser ambiciosos de ningún cargo y/o estatus, preferimos no anteponer esta situación de persecución, presiones, acusaciones y demás, a nuestras propias familias, vida laboral, y estabilidad personal, considerando que los que de verdad ejercen labores de gobierno en una Hermandad, deben tener y estar por un proyecto, y que, si a la primera decisión genera tantísimas trabas, deben considerar que el cargo sólo es un medio para servir a la Hermandad y a los Hermanos, siendo lo menos importante ocuparlo, además deben siempre presentar una rigurosa actitud Cristiana, y cuando esto es accesorio lo demás no importa.

Todos estos hechos conllevan la dimisión de nuestro Hermano Mayor, quedando la Junta de gobierno descabezada y adquiriendo con el Obispado y con la Hermandad el compromiso de sacar adelante la Estación de Penitencia del Jueves Santo. Este ha sido, desde ese día el único objetivo de esta Junta de Gobierno.

Esta situación ha sido aprovechada por una serie de hermanos para realizar un ataque constante a los miembros y a la labor de esta Junta de Gobierno con la impugnación del Cabildo Ordinario de Cuentas, con solicitud constante de actas, con acusaciones personales , con acusaciones en redes sociales, con amenazas e insultos... siendo el culmen de todos estos hechos un artículo de opinión en el Diario Sur, el Miércoles Santo, en el que se vierten una serie de acusaciones y falsedades a 24 horas de nuestra Estación de Penitencia , no contribuyendo en nada a que ésta se desarrolle en un clima de normalidad y hermandad.



Por todo lo expresado anteriormente, y una vez cumplido el compromiso adquirido tanto con la autoridad eclesiástica como con los hermanos, y movidos siempre por los valores de servicio del evangelio y por las normas que rigen nuestra Sacramental expresadas en nuestros Estatutos, consideramos que lo más coherente es presentar en bloque nuestra dimisión como miembros de la Junta Gobierno de la Hermandad, siendo esto último con fecha de efecto el 29 de Abril de 2019.