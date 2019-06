La Pasión retoma el proyecto del palio de la Virgen a los 24 años de que lo diseñara Prini

La Virgen del Amor Doloroso, titular de la archicofradía de la Pasión, estrenará su palio completamente bordado el próximo Lunes Santo de 2021. El cabildo de la corporación, reunido en la noche de este viernes, aprobó retomar esta obra 24 años después de que Fernando Prini realizara el diseño. Hasta el momento, la hermandad únicamente había podido acometer el bordado de las bambalinas exteriores, que realizó hace ya más de dos décadas el taller de Fernández y Enríquez, de la localidad sevillana de Brenes.

De este modo, se completará el palio con los bordados de las bambalinas en sus paños internos y del techo. El encargado de llevar a cabo esta tarea será el artista local Joaquín Salcedo Canca, autor igualmente del manto de procesión. El diseño continúa el mismo esquema que en el exterior, en el que figura rocalla y cartelas con las letanías lauretanas, separadas por piñas, en alusión a la fecundidad de la Virgen María.

El techo, por su parte, estará compuesto de hojas vegetales, muy carnosas, rocalla y granadas, repartidas por un grueso galón que recorrerá perimetralmente todo el paño en una composición similar a la del manto. Además, se incluyen ramos de azucenas y piñas. En el centro, la gloria llevará bordado un corazón alado cruzado por una banda de rosas y con un puñal traspasado. Sobre este, una corona de azucenas y el sol (Sol Invencible, de Salud y de Justicia), que simboliza a Cristo. La Gloria estará rodeada por la inscripción en latín «Tú te has abandonado a ti mismo por amor del género humano, al cual has querido redimir. De ello me alegro, aunque por tu Pasión me aflijo».

El cabildo de hermanos aprobó igualmente llevar a cabo la restauración del trono del Nazareno de la Pasión, obra de Seco Velasco. En este caso, el taller elegido es el de Orfebrería Montenegro, en Fuengirola.