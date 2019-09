The Virgin of the Hope en la BBC

"Well done guys!". La voz de Juanma resuena y se abre paso tras la maniobra perfecta. Lo hace con tanta fuerza en el audio, que es capaz de traspasar los subtítulos en inglés. Un equipo de la cadena británica BBC se desplazó el pasado Jueves Santo de 2019 a Málaga para grabar la procesión de la Virgen de la Esperanza. Estas imágenes formarían parte de un documental sobre "Maravillas sagradas de la tierra". En las últimas horas ha difundido un fragmento de apenas dos minutos de duración con un resumen que, como es lógico desde que existen las redes sociales, rápidamente se ha hecho viral.





OJO. Esto es flipante. La Virgen de Esperanza (@pasoyesperanza) en un documental británico de la @BBC. Es un clip de 2 minutos, pero han captado la esencia a la perfección. Impresionante. #CofradiasMLGhttps://t.co/hSl3NqfmYN — Rubén García (@rubeng2310) September 14, 2019

Maravilloso documental de la BBC sobre La Esperanza de Málaga. "Throne bearers carry the sacred Esperanza throne" CC: @cazenavealvarez @pasoyesperanza https://t.co/LiuDnoenyi — Carmen Pérez Andújar ?? (@CPEREZANDUJAR) September 14, 2019

En el vídeo se explica o se intenta explicar, con admiración, lo que significaUno de nada más y nada menos queY durante más de seis horas, "through the streets of Malaga"."Te duele el hombro, los riñones, las piernas€ el cuerpo de arriba abajo", explica un hombre de trono de la Esperanza, mientras suena una saeta desde un balcón. Los portadores, de túnica blanca y faraona verde, se abrochan al varal sin perder el paso y aprietan los dientes. "¡Arriba, arriba, arriba!", se escucha., añade el archicofrade.El equipo de la BBC, que contó con el apoyo de lano escatimó en grabar detalles de la procesión, de los nazarenos, de los distintos participantes del cortejo, pero el clip compartido en su página webEn la particular e incomparable forma que Málaga tiene de interpretar la Semana Santa.El vídeo es un avance del documental que se emitió el pasado 5 de agosto en la cadena y que de momento únicamente se ha podido ver en el Reino Unido.