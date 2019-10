El Cristo de la Victoria se bendice el 23 de noviembre en San Felipe Neri

El 23 de noviembre pasará a la historia de la hermandad de la Santa Cruz. Ese día, durante una ceremonia solemne en su sede canónica de San Felipe Neri, será bendecida su nueva imagen titular: el Cristo de la Victoria. La hermandad ha realizado un vídeo que sirve de avanzadilla audiovisual de este acontecimiento que con tanta ilusión aguardan los hermanos de esta corporación del Jueves Santo.

En mayo de 2014 se presentaba al cabildo el boceto en barro de la cabeza del Cristo, que en principio iba a ser advocado como Cristo de la Santa Cruz, por lo que la misma denominación serviría para nombrar a dos de los tres titulares de la cofradía. Finalmente será bendecido como Cristo de la Victoria. La imagen atraviesa la última fase de ejecución en el taller hispalense de José María Leal.

El vídeo no deja ver el trabajo del imaginero. Con un acertado montaje, tan solo sugiere las líneas formales del crucificado.

En una entrevista con La Opinión de Málaga publicada en 2014, coincidiendo con la presentación del barro, Leal anunciaba que sería un Cristo "muerto en la cruz, pero en actitud triunfal, victoriosa", por lo que no iba a estar desplomado. Advertía, no obstante, de que la idea no estaba cerrada.

También mostraba su ilusión por afrontar este proyecto para la Semana Santa de Málaga. "Es un sueño cumplido porque es una oportunidad única de poder hacer un titular para esa ciudad, explicaba entonces.

"Fuerza, valentía y unción, que llame a la devoción", esas son las características del nuevo Cristo de la Victoria, según su artífice, que no llegará a Málaga hasta el 22 de noviembre para ser bendecido al día siguiente, a las 19.30 horas, por el delegado de Cofradías y Hermandades de la diócesis, Manuel Ángel Santiago, con el padrinazgo de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa.