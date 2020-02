Crucifixión propone un sinuoso y complejo monumento funerario como nuevo trono para el Cristo

El cabildo de Crucifixión aprobó anoche el proyecto del nuevo trono para el Cristo, un diseño del tallista Manuel Toledano que ha sido presentado este viernes en la Agrupación de Cofradías. La hermandad propone un sinuoso conjunto procesional, de carácter piramidal y ascendente, cuyas líneas de fuga confluyen en el Crucificado. Un monumento funerario de formas bulbosas, con constantes entrantes y salientes, que será realizado en madera tallada y barnizada y en el que intervendrán distintos artistas malagueños.

El hermano mayor, José Núñez, no se marca plazos. "Estamos hablando de un proyecto de hermandad que comenzó a trabajarse hace por lo menos 15 años, aunque los últimos ocho de manera más intensa", explica. "No hay nada parecido. Son caminos viejos que abren caminos nuevos", señala Núñez, que no oculta, sin embargo, que le gustaría poder estrenar el trono el Lunes Santo de 2022, cuando la actual junta de gobierno acaba su mandato.

El trono será una donación de una familia. Tiene aún que recibir la autorización de la Comisión de Patrominio del Obispado, trámites que ya ha iniciado la hermandad.

Se trata de una obra barroca de corte humanista, cuyo discurso iconográfico se basa en la encíclica 'Razón y fe', del Papa Juan Pablo II. "El Hijo de Dios crucificado es el acontecimiento histórico contra el cual se estrella todo intento de la mente de construir sobre argumentaciones solamente humanas una justificación suficiente del sentido de la existencia. El verdadero punto central, que desafía toda filosofía, es la muerte de Jesucristo en la cruz".

San Agustín también está muy presente en las distintas alegorías que completan el programa argumental, que se apoya en una estudiada formación teórica, teológica y filosófica.

Además de Toledano, que llevará a cabo la labor de talla, intervendrán en la obra el ebanista Francisco López Torrejón, el escultor José María Ruiz Montes y el pintor Raúl Berzosa, que se encargará de trabajar los tondos del trono mediante la técnica del pirograbado, a medio camino entre la talla y la pintura y el dibujo aproximándose más a ésta.

Por todo el perímetro del tono, que tendrá planta ovalada, se distribuyen una serie de imágenes de bulto redondo que quieren representar las siete artes liberales, tres relacionadas con la palabra y agrupadas en el famoso Trivium (Gramática, Dialéctica y Retórica) y otras cuatro relacionadas con la matemática y unidas en el Quadrivium (Aritmética, Astronomía, Música y Geometría). "Están consideradas la antesala para el conocimiento de las Sagradas escrituras", señala la memoria descriptiva del proyecto..

"Aunque pueda resultar un tanto extraño para obras cofrades de este tipo, la inclusión de elementos tan aparentemente poco ortodoxos como estos, han tenido presencia a lo largo de la Historia del Arte en egregios ejemplos; El Escorial, la tumba del Cardenal Cisneros, la Iglesia de Santa María Novella de Florencia o los Apartamentos Borgia del Vaticano dan buena cuenta de ello", continúa el dossier.

Entre los elementos elegidos para la decoración, también se opta por la incorporación de bucráneos, es decir, cráneos de buey cuya presencia es muy visible y que hasta ahora no aparecen en obras de arte cofrades. De ellos, parten guirnaldas con laureles.

Son solo algunos de las piezas y componentes simbólicos, todos con un sentido concreto, que se incorporarán al trono.

El conjunto se iluminará por cuatro puntos de luz en cada una de las cuatro esquinas, con tulipas en cristal de murano de color azul.

El trono prevé la incorporación de un grupo escultórico que acompañe a la imagen del Cristo, que se situará en el centro, sobr el orbe. "Cabe perfectamente, quizás tengamos que repensar la situación de una de las figuras", señala Núñez.

El cofrade y ex hermano mayor de Viñeros, Leopoldo Guerrero, ha sido el encargado de introducir el diseño.