No habrá procesiones de Semana Santa en Málaga en 2020

Era la crónica de una muerte anunciada. Málaga no tendrá procesiones de Semana Santa este año 2020. La crisis del coronavirus, que había obligado ya a suspender cualquier actividad cofrade, tanto de carácter público como privado, en los últimos días ante un panorama de contagios masivo, no ha hecho más que ir preparando el terreno entre los cofrades de una situación que no se podía sostener por más tiempo, menos aún después del decreto de estado de alarma nacional. Como ya hicieran en Sevilla, Murcia, Cádiz o Córdoba, que a lo largo de este sábado ya habían anunciado la supresión de sus desfiles procesionales, en Málaga tampoco habrá cofradías en la calle esta Semana Santa.

El día ha sido completamente frenético. El presidente de la Agrupación, Pablo Atencia, ha estado en contacto permanente con el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y el obispo de la diócesis, Jesús Catalá, para consensuar el modo y el momento de comunicar la suspensión. También con otro presidentes de agrupaciones o consejos de Semana Santa de Andalucía.

Finalmente, y ante la imposibilidad de demorar más una decisión que desde hacía días era inevitable, y quizás demasiado tarde para muchos, se ha anunciado la suspensión de las procesiones de Semana Santa.

El estado de alarma por los próximos 15 días, así como la evolución del virus, que ha cambiado de forma dramática en las últimas semanas, ha hecho que las autoridades sanitarias tomen cartas en el asunto, recomendando, en primer lugar, que la población permanezca en su casas y eviten los desplazamientos y en segundo lugar, limitando por decreto estos tránsitos.

Ante esta situación, era muy difícil y poco comprensible que pudiera haber Semana Santa en Málaga. Por ello, y tras una mañana de sábado de conversaciones entre el obispo, el presidente de la Agrupación de Cofradías, y el alcalde de Málaga, los tres han considerado responsable y necesario suspender las procesiones de Semana Santa, así como todos los actos públicos previos a la misma (los traslados), y han decidido comunicar conjuntamente dicha suspensión, lamentando los inconvenientes que esto supone para las Cofradías y expresando su agradecimiento por la colaboración de todos los cofrades malagueños en esta situación excepcional.