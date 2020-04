Semana Santa

Viernes de Dolores por la tarde. El sol deslumbra y el terral pone el toque azul acerado en el mar. Desde mi ventana veo decenas de gaviotas tranquilamente posadas en el agua helada del viento norte. Calles vacías, árboles del Limonar que se mecen, jardines desiertos. Oigo La Pasión según San Mateo, del hombre que más cerca ha estado de conseguir describir a Dios, Juan Sebastián Bach. Versión solemne y majestuosa de Karl Richter. Hay una extraña paz luminosa y aérea. Una chica se solea en una terraza y una señora habla por el móvil en otra casa, mientras pasea tranquilamente. Ambas ajenas al volcán sobre el que vivimos. Quizás sea la única forma inteligente de sobrevivir. Olvidar. Las horas pasan alargadamente en la espera triste y desilusionada de la liberación, que algún día llegará, suponemos. No sabemos cuándo, ni cómo. No sabemos nada. No hay nada más inquietante para el ser humano que la incertidumbre. Y la certidumbre que tenemos es realmente aterradora en su propia incertidumbre, porque no sabemos quién va a sobrevivir de este gigantesco horno crematorio en que han convertido la Tierra, ni de qué vamos a vivir al salir de las cárceles del hogar.

No quiero escribir sobre comportamientos de unos y otros ante este tiempo de abominación, entre otras cosas para evitar censuras, insultos, descalificaciones y atropellos. Pero casi todo lo público es tan deleznable y tan de aficionados ignorantes, que seguramente si Beethoven levantara la cabeza, prohibiría que el Himno a la Alegría fuera la música oficial de esta Europa desnortada. Tampoco quiero hablar de la conjunción leninista de condiciones objetivas para la revolución, que ayer recogía un magnifico artículo, que me ha hecho tener que modificar estas líneas a última hora, ya que alguien podría pensar que estaba plagiando una tesis, cosa tan habitual en el currículo de algunos personajes de los que hoy dependen ni más ni menos que nuestras vidas.

Como ya tantas veces y por tantas personas se ha dicho y escrito, la palma del martirio es para los médicos, las enfermeras, los celadores, los técnicos sanitarios, los bomberos, los guardias civiles, los policías nacionales, los soldados del ejército, en especial de la Unidad Militar de Emergencia, los policías municipales, los conductores de ambulancias, los empleados de los servicios de limpieza de las calles, barrenderos y basureros honrosos y honrados, la gente anónima de Caritas y de los comedores sociales, que están cerrando contra su voluntad, los taxistas, los repartidores, esos chicos que se juegan la vida en bicicletas, los empleados o propietarios de comercios de alimentación, toda la gente maravillosa que está al pie del virus, para conseguir que algunos al menos sobrevivan. Héroes anónimos, aunque sea una frase hecha, Y los no anónimos también. Todos los empresarios que están donando dinero en cantidades mareantes para suplir la inicua incapacidad de los gobernantes, que incluso tienen tiempo para la risa nerviosa ante su pavorosa ignorancia en una conferencia de prensa.

Hoy quiero hablar de la soledad. De personas que uno solo conoce del diario deambular por las calles y que no sabemos que habrá sido de ellas. Desde el joven negro en una silla de ruedas en calle Nueva, siempre con una abierta risa en su rostro, hasta la gitana rubia que me vende lotería sin yo querer y que me llama «Don Ramón «y que recorre kilómetros al día por los restaurantes para llevar dinero a su casa en Los Asperones, con sus «andalias» en pleno invierno, pasando por el pobre drogadicto que canta Cantinero de Cuba o Enamorado de ti, o el hombre del tornillo en la rodilla, o la mujer vieja sentada en una esquina de calle Granada, que unos días canta y otros suelta por su boca toda clase de maldiciones, seres a los que la vida ha maltratado a fondo, encarnizándose con ellos, barrenando en la herida.

Y pienso en las personas que están muriendo solas, porque es imposible acercarse a ellas y la soledad es la única compañera en su tránsito a donde sea. Y en la soledad de sus familias, que nunca pudieron imaginar cuando las dejaron en el hospital, como a escondidas para evitar el contagio, que era la última vez para toda la eternidad. Un hasta luego que es hasta nunca. «Dios mío, qué solos se quedan los muertos», que dijera el gran sevillano. Soledad de soledades y nada más que soledad. Así están las cosas y decir lo contrario sería mentir y uno a estas alturas no va a hacer lo que nunca ha hecho: mentir.

Estos hubieran sido unos días de fiesta y de oración según la fe de cada cual. Días de botellón, de copas en la Mitjana, como dicen los jóvenes de hoy, de nazarenos que van ilusionados a su primera salida y su vuelta a casa derrengados. Días de bolas de cera, de cofrades paseando el traje azul con la insignia de su cofradía en la solapa. Días de muchas gambas y muchas cañas. Y de puestos de limones y coco, de chucherías y de globos espantosos. Días en que muchas familias sacan lo suficiente como para aguantar hasta la Feria. Y ahora, ¿qué? Ahora nada, soledad y desolación. Y puede que hambre.

Días de calles vacías por primera vez en la historia de nuestra ciudad. De silencio. ¿Acaso esta es la verdadera Pasión? Y qué será de los fabricantes de velas y los floristas y los tallistas y los bordadores y toda la gente que vive en la economía sumergida de las fiestas, quiera Hacienda, o no quiera, que contra tres mil años de picaresca mediterránea, no hay mentalidad burócrata funcionarial que pueda, malas copias de nórdicos, que con la excusa del clima, vienen al sur, a los pigs que creamos la civilización de la que ahora disfrutan quienes nos desprecian, para escapar de sus cancerberos tributarios y se encuentran con que han llegado al infierno fiscal.

He hecho un alto en la escritura para salir al balcón a aplaudir al personal del Parque de San Antonio. Lo que al principio eran unos tímidos aplausos, se convierten cada tarde en ovaciones de una gente buena y agradecida hacia otras personas de almas elevadas, porque seguro que algunos de ellos, si no todos, con sus mascarillas y sus guantes, cogen las manos de los agonizantes y acarician sus frentes en el último instante, para sustituir a unos familiares obligadamente ausentes, convirtiéndose en los auténticos cristos de la Buena Muerte. Y ya no solo les aplaudimos. Nos lanzamos besos, y nos estrechamos nosotros mismos, remedando un abrazo y levantamos los pulgares y alguien pone Resistiré en un altavoz y gritamos: «sí, se puede» o «este partido lo vamos a ganar», a pesar de que hoy por hoy vamos perdiendo por once mil a cero. Y uno vuelve a la mesa con el corazón acelerado y los ojos humedecidos y casi felices, porque aun somos humanos y sentimos y vivimos y sufrimos juntos.

Este año las calles estarán vacías. Y las iglesias y catedrales de toda España. Y de toda Europa. Porque la Pietà estará sola en San Pedro del Vaticano, sin que nadie pueda sentir el aguijón de la belleza de una virgen niña sosteniendo en sus brazos a un atleta joven, que más parece su hermano, o su novio, que su hijo. Y la estática belleza de La Última Cena estará sola en Milan, mientras queda en mi recuerdo un Jueves Santo en aquella fría ciudad, cuando el azar de internet nos dio entradas a las tres de la tarde del día santo y salimos de allí transidos de emoción, ocultando las lágrimas y subimos por Vía Garibaldi hacia la plaza del Duomo, para encontrarnos con el cortejo arzobispal que salía del palacio Visconti hacia la Catedral, mientras una manifestación de la Liga Norte callaba sus gritos de «Roma ladra», hasta que el cardenal Martini traspuso las puertas de la imponente catedral. Y Notre Dame en París estará sola y medio derruida, como un símbolo de la mejor y más alta Europa, medio derruida por la laicidad, la dejadez y el abandono, en pos de unos ideales que nunca fueron los nuestros.

Y sobre todo, porque son nuestros y están en nuestros corazones desde niños, estarán solos desde el Cautivo, cuya túnica blanca no se moverá este año por el puente de la Aurora, pero también estarán solas las treinta mil personas que lo siguen cada Lunes Santo, hasta el impresionante rictus agónico del Cristo de la Expiración y solos estarán también cada uno de los guardias jóvenes, cuyas elegantísimas casacas estarán guardadas y los caballos en sus cuadras también estarán solos, piafando y golpeando con sus patas las puertas de salida, porque saben que están faltando a una cita ineludible. Y solos estarán todos y cada uno de los legionarios que cada Jueves Santo ponen a la gente un nudo en la garganta cuando cantan aquello de «por ir a tu lado a verte, mi más leal compañera», más leal este año que nunca. Y la elegantísima Soledad, presente estos días en todas y cada una de las calles de esta vieja ciudad mediterránea y el Cristo de Mena, sustituido por los médicos de la peste, estarán solos también en Santo Domingo. Y sola estará la Esperanza, añorante de pétalos y romero, la Virgen niña hermosísima, de carita de cera que casi sonríe entre lágrimas, amor de los amores de todos nosotros desde niños, cuando pasábamos la mañana del Jueves Santo recogiendo y despetalando rosas para arrojárselas desde los balcones de calle Larios.

Recuerdo ahora un año, no hace muchos, en que el director artístico de la Scala de Milan me decía, llorando abiertamente, que jamás había visto nada igual y que nunca sería capaz de montar una escenografía semejante a esa inmensa nave que es el trono que diseñara Adrián Risueño –otro olvidado– avanzando entre ovaciones y gritos, pétalos de rosas, trompetería por malagueñas, olor a romero y a incienso y ojos brillantes de emoción. La absoluta belleza, recuerdo que me dijo. Y solo también estará el impresionante catafalco de Cristo muerto en el sepulcro, que diseñara Moreno Carbonero, ni más, ni menos, y realizara el padre Granda y no veremos su paso ante el teatro romano y la Alcazaba y el Picasso, al atardecer del Viernes Santo, a los sones de la Marcha Fúnebre de Chopin, en una estampa que recoge toda la historia de la civilización.

Va a terminar La Pasión de Bach, «wir sitzen uns mit Tranen nieder€», «nos sentaremos llorando en la tumba y te diremos; Descansa en paz». Como sabéis acaba con la muerte de Cristo, según los cánones luteranos germánicos. El despojo de toda ornamentación en la liturgia protestante obligó a sustituirla por algo. Ese algo fue la música. La belleza de este coro final es de tal magnitud que uno se olvida hasta de escribir. Llevo unos minutos sin ser capaz de escribir, paralizado por la música que suena en mi cerebro, como si uno ascendiera a la vez que las notas se elevan al cielo. Nosotros sí tendremos resurrección. Resucitará la ciudad y nuestro país y volverán los días felices y los soles y las risas de primavera y la alegría volverá a las familias y tendrá un sentido el despertar de la naturaleza y quizás empecemos a vivir de otra forma, más cerca unos de otros, como lo que realmente somos: seres humanos.