Las cofradías preparan una Semana Santa muy "cercana a los titulares"

La Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías se ha celebrado esta tarde noche en San Julián y lo que ha quedado claro es que todos los hermanos mayores tienen asumido que no va a haber salidas procesionales esta próxima Semana Santa. El encuentro se ha dado para que Pablo Atencia, presidente de la entidad, informase a los representantes de cada corporación nazarena de la reunión celebrada en la tarde del miércoles en San Telmo con la Junta de Andalucía. Lo cierto es que, tal y como avanzó el propio Atencia a este periódico, se está estudiando un programa de actos muy centrado en los titulares, que podría calificarse de alternativo a los desfiles, pero que va a ser discreto y respetuoso con las fuertes restricciones sanitarias que se van a imponer en los próximos días. Se ha hablado esta tarde de una Semana Santa "muy centrada en los titulares", según ha sabido este periódico.

No ha habido muchas sorpresas, pues todo se ha desarrollado en relación a las declaraciones de ayer del propio presidente, que habló de una Semana Santa alternativa.

De esta forma, está asumida la suspensión: la Junta, como ya se anunció, ha adquirido el compromiso político de ayudar económicamente a las cofradías y las hermandades esperan ya que tras la reunión del viernes con el obispo y el alcalde, el prelado emita el decreto suspendiendo la Semana Mayor, lo que podría ocurrir mañana mismo o el fin de semana. Las hermandades quieren que sea cuanto antes, que se oficialice el asunto, ya que es algo demandado por la ciudad.

Paralelamente, se trataba en esa Semana Santa centrada en los titulares: cada cofradía planteará las actividades a celebrar. Se habla, por ejemplo, de que todas las hermandades expongan a sus titulares bien en altares confeccionados para la ocasión en sus iglesias o entronizados en las casas hermandad. Estos estarían expuestos toda la Semana Santa, y no sólo el día en el que habrían de desfilar, para disgregar la riada de visitas de Domingo de Ramos al de Resurrección y no concentarlas en una sola jornada, extremando la seguridad. Según esté la situación, podrían plantearse algunas actividades al aire libre como la Misa del Alba del Cautivo, aforando la plaza, o la liberación del preso por Jesús El Rico. Estos dos son sólo ejemplos y no hay nada cerrado. Cada cofradía decidiría si lleva las imágenes a la casa hermandad o a la iglesia.

Lo que sí se baraja es que a la hora en la que se produciría la salida a la calle de las corporaciones haya una representación institucional de la Agrupación en las iglesias o las casas hermandad y se lleve a cabo un acto litúrgico como, por ejemplo, la celebración de la palabra. La idea es planificar un programa de máximos que se concretará en Semana Santa según la situación existente a finales de marzo.

También se baraja que las cofradías de cada día acudan juntas a la Catedral para ser recibidas por los canónicos. Irían con sus guiones y se haría la celebración de la palabra o el acto litúrgico que tocase cada día.

Asimismo, se plantea una gran misa en la Catedral el Domingo de Resurrección con la presencia de todas las cofradías.

Por otro lado, y ya en relación a los actos del centenario, se ha aplazado la presentación del 21 de enero del cartel de Raúl Berzosa y del himno de la efeméride. Iba a ser esa jornada precisamente porque es cuando se fundó la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. Se entiende que si la Junta ha pedido un confinamiento voluntario no tiene mucho sentido que se celebre este evento. Se mantiene, de momento, la misa del 24 de enero en la Catedral.

Todo dependerá, por tanto, de cómo se dé y avance la tercera ola.