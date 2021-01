La Junta autorizará eventos alternativos a las procesiones en Semana Santa

La pandemia ha puesto en jaque la celebración de la Semana Santa de 2021. Hay ciudades como Sevilla que ya han suspendido las procesiones. Falta saber lo que ocurrirá en Málaga, aunque la sensación es que no habrá desfiles. Después de la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías, celebrada en la tarde noche del jueves, en la que se debatió la necesidad de llevar a cabo una Semana Mayor muy centrada en la exposición de las imágenes titulares de cada cofradía en iglesias y casas hermandad, y la posibilidad de hacer algunos actos en la calle con muchos restricciones de aforo (la Misa del Alba o la liberación del preso por Jesús El Rico), la Junta de Andalucía ha reconocido hoy que la Semana Mayor no será como la de 2019, en la que salieron todas las hermandades con normalidad a la calle, ni como la de 2020, cuando no hubo evento alguno. Se opta por una vía intermedia o alternativa.

"Acordamos dos cuestiones en la reunión: no va a ser la Semana Santa de hace dos años, que fue una semana santa normal, pero tampoco va a ser la Semana Santa del año pasado, que no hubo absolutamente nada. Por tanto, va a ser una Semana Santa distinta que nos van a plantear las cofradías andaluzas, desde el Gobierno lo veremos con todo el cariño para que se puedan celebrar los acontecimientos que, sobre todo, no impliquen una aglomeración masiva de personas", ha dicho hoy el consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, en una visita a Málaga.

Ha recordado que él mismo, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, se reunieron el miércoles en Sevilla con las nueve agrupaciones y consejos de hermandades de las ocho capitales andaluzas más Jerez de la Frontera, un encuentro en el que se analizó la situación de la pandemia y cómo abordar la Semana Santa de 2021, que habría de empezar el 28 de marzo, Domingo de Ramos.

"En un año que estamos viviendo de forma excepcional e inédito no puede nada más que tomarse decisiones excepcionales", ha dicho Bendodo, quien ha añadido: "Acordamos la decisión de qué tipo de Semana Santa se va a producir este año, la tomarán las agrupaciones de cofradías, y la celebración o no de procesiones la toman los obispos de cada provincia. El Gobierno solo se limitará a respaldar las propuestas de las agrupaciones de cofradías y adaptarlas al protocolo sanitario en lo que se refiere a aforos y eventos".

Cabe recordar que, tras la reunión de ayer de la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías, hoy habría contactos o un encuentro con el alcalde y el obispo, de forma que este último emitirá de forma inminente el decreto de suspensión de las procesiones de Semana Santa, lo que podría comunicarse hoy o mañana, según las previsiones.