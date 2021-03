Este año se celebra el centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga, que se fundó el 21 de enero de 1921. A raíz de ello, son muchos los eventos programados a lo largo de estos meses como el que ha tenido lugar este martes, la presentación de los Cuadernos del Centenario, una actividad englobada dentro del área cultural.

Serán seis los cuadernos que se van a editar en los que firmas relevantes de la ciudad de Málaga reflexionan en torno a la ciudad, sus cofradías y la Semana Santa malagueña. Lo que se pretende con estos cuadernos es que sean un espacio de libertad, lleno de opiniones poliédricas de los múltiples autores de distintos ámbitos que forman estos cuadernos. En el primer cuaderno podemos encontrar a Paloma Saborido, José Ferrary, Elena Narváez, Alan Antich, Mariano Vergara, “Puentiferario”, José Manuel Cabra o Gonzalo Otalecu.

Un libro, múltiples dimensiones

Paloma Saborido, presente en el acto, recordaba que la Semana Santa tiene múltiples dimensiones para poder entenderla de manera clara y concisa. Además, ha querido recordar palabras de Isidoro Moreno, catedrático de Antropología de la Universidad de Sevilla para explicar el concepto de la Semana Santa a través de un ejemplo: el caleidoscopio. “Isidoro explicaba que si nos acercamos a un caleidoscopio a observar la realidad y lo giramos, se nos muestran múltiples figuras diferentes y diversas en torno a una misma realidad: Eso es nuestra Semana Santa, si nos acercamos no solo vemos su faceta religiosa, sino que podemos ver su faceta cultural, jurídica, económica, turística, social, artística, histórica… Y todas ellas en conjunto la construyen, no podemos reducirla a una sola dimensión”.

En este primer número se pueden navegar, por ello, a través de múltiples perspectivas. «Estos cuadernos del Centenario son nuestro caleidoscopio en el que nos acercaremos a observar diferentes perspectivas desde una misma realidad, una realidad inmensa, magnífica y portentosa que es la Semana Santa de Málaga», señala Paloma Saborido, una de las autoras del primer cuaderno y pregonera de la Semana Santa de 2019.

Total libertad para los autores

El presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, José Manuel Cabra de Luna, ha querido dar el punto de emoción al acto. Asimismo ha querido manifestar la inmensa libertad que ha tenido para escribir las 2.500 palabras que le correspondían sin ninguna limitación más allá de estas por parte de los editores. «Cuando me solicitaron una colaboración para este Cuaderno del Centenario, se produjo en mí un gran impacto de desolación por lo apartado que he estado tantos años del mundo cofrade, pero la libertad que me dieron para la realización de mi trabajo y la generosidad y entusiasmo con el que me lo pidieron me animaron a aceptar el encargo con el mismo entusiasmo que ellos me lo habían pedido».

«Nuestra Semana Santa es un acontecimiento absolutamente excepcional y así como la tradición católica en general hizo suyo ritos y formas puntuales de antiguas culturas que le antecedieron cristianizándolos, así también Andalucía y muy especialmente nuestra Málaga han desarrollado y transformado una liturgia eclesial de formalidad y rigor por esta canónica. Hoy, ambas formas, la canónica y la popular, se han fundido en un libro», explica Cabra de Luna.

En palabras de José Manuel Cabra de Luna, «en estas extrañas circunstancias en que nos encontramos la imaginación está haciéndose notar». Para ello, hace referencia a la exposición que se está celebrando en el museo Revello de Toro. «Esta muestra, algo más que meramente virtual, permite a los cofrades no olvidar el desfile procesional más real, por lo que debemos darnos por contentos en estos días tan difíciles en los que parece que el mundo real se ha esfumado» , concluye.

Un centenario repleto de actos

Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, ha querido agradecer toda la labor que se está realizando desde el Área Cultural del Centenario, liderada por Carlos Ismael Álvarez, y ha querido resaltar que a lo largo de 2021 y 2022 serán muchos los eventos y proyectos que serán organizados por la Agrupación, desde conciertos, congresos y salidas extraordinarias hasta actividades de tipo estructural.