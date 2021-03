El Paso de Riogordo se inició en 1951, basado en los antiguos pregones que se pronunciaban en la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, nunca ha faltado a su cita con los miles de espectadores que reúne cada Viernes y Sábado Santo en recinto natural llamado “El Calvario”, hasta que irrumpió el Coronavirus en el planeta.

Este será el segundo año consecutivo sin este clásico de la Semana Santa de Málaga que congrega hasta 6.000 personas y que está considerado el mejor Paso de Europa además de poseer distintos reconocimientos oficiales a nivel provincial, autonómico y nacional. Solo unos días antes del estallido de esta pandemia se presentaban las obras de remodelación y rehabilitación de este recinto único en la provincia por su gran capacidad en el que se habían invertido 260.000 euros para mejorar y embellecer el escenario, la zona de asientos que tiene 8.000 metros cuadrados, iluminación, nuevos aseos, cámaras de vigilancia, se creó un centro de visitantes y se mejoró los accesos para el público. “la obra que fue financiada por Diputación y el Ayuntamiento de Riogordo que tiene como objetivo mejorar el conjunto del recinto para la representación pero también para que fuese visitable y se pudiesen hacer otro tipo de actos durante el verano. Aún no hemos podido inaugurarlo”, explica Emilio Sánchez Pascual, presidente de la Asociación Paso de Riogordo.

Este año se cumplen 70 años desde que inició la esta representación que es, además, en la que más personas participan de todas las representaciones de la provincia con un total de 600 personas. Riogordo, había planeado para esta efeméride una representación especial en esta próxima Semana Santa que no podrá llevarse a cabo. Los actos de celebración del 70 aniversario de El Paso de Riogordo se han desplazado a mediados del mes de julio cuyo acto central será la representación nocturna dentro de un ciclo de teatro de verano que prepara el ayuntamiento de la localidad. Cuando cumplieron medio siglo El Paso se representó bajo la luz de las estrellas y “y esta vez se volverá a hacer de noche, como algo especial, porque la ocasión así lo requiere”. Aunque faltan aún muchos meses, la organización trabaja en distintos escenarios con respecto a la pandemia “La situación nos obliga a adaptarnos y por tanto en la junta organizadora estamos barajando distintas situaciones. Estudiaremos si debemos hacer una reducción drástica de actores. De 600 personas en escena posiblemente tendremos que bajar a 150 para garantizar las medidas, yo soy docente, y vamos a implementar el protocolo COVID de los colegios para todos los actores. Y, previsiblemente también adaptaremos las escenas para reducir el tiempo del la obra, todo por adaptarnos a la situación que haya en ese momento. El tiempo nos dirá”, relata el presidente de El Paso.

Semana Santa de 2021

La suspensión de las procesiones por parte del Obispo no afecta a los distintos grupos de teatro que representan la vida de Jesús puesto que no son procesiones. El Paso de Riogordo meditó el llevar a cabo esta Semana Santa su representación con aforos limitados y trazabilidad de las personas que hubiesen asistidos pero tras un análisis de la situación “decidimos que cancelaríamos por segundo año consecutivo, un hecho que nunca ha pasado en la historia de nuestro Paso, porque con los cierres perimetrales, toques de queda no tendríamos suficiente público para hacer rentable nuestro montaje. Por otro lado la cantidad de actores y equipo técnico que nosotros manejamos es muy elevado y no hemos querido correr riesgos”, concluye Sánchez Pascual.

Este Viernes y Sábado Santo a las 16.30 horas se emitirá a través de sus redes sociales de El Paso de Riogordo una de sus ediciones. Además, durante los días de Semana Santa, han organizado una extensa exposición con motivo del 70 aniversario con carteles de todas las décadas, historia del Paso y las mejores piezas de vestuarios y complementos actuales y otros que ya no se usan en el museo municipal.