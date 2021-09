Muchas de las cofradías que participarán en la procesión Magna 'Camino de la Gloria' con motivo del centenario de la Agrupación, que está prevista para el próximo 30 de octubre, han iniciado, o están a punto de hacerlo, sus tallajes y repartos de puestos para que los hermanos y devotos puedan inscribirse y participar en esta histórica extraordinaria, aunque su celebración aún tiene que ser autorizada por las autoridades sanitarias, el Ayuntamiento y hasta por el Obispado. En las normas se hace hincapié en la importancia de cumplir las medidas de seguridad exigidas y, en muchos casos, además del uso de mascarilla obligatoria, se pide a los hombres de trono un certificado Covid de vacunación completa, para que puedan meter el hombro bajo el varal.

Son normas complementarias a las de conducta y etiqueta que siempre se suelen dar a los hermanos. Hay que adaptarse a las circunstancias. El virus no ha desaparecido, ni mucho menos. El obispo ya autoriza la recuperación progresiva del culto público en las calles, desde el pasado 15 de septiembre. De hecho, ya se han celebrado las primeras procesiones en la capital y en otros puntos de la diócesis. El 'Camino a la Gloria' supondría una vuelta procesional prácticamente normalizada. Pasar de la nada al todo en poco menos de mes y medio. La prudencia es imprescindible, en cualquier caso, aunque la evolución de la pandemia muestre la mejor cara de los últimos meses.

Las instrucciones de la Consejería de Salud, por otra parte, recomiendan, entre otros aspectos, que las imágenes sean portadas por el mínimo número de personas necesario, un consejo que en Málaga se antoja complicado, debido a las dimensiones y costumbre de llevar los tronos. De ahí que los aspirantes a portarlos tengan que tener la pauta completa de vacunación o aportar un certificado de haberse recuperado de la enfermedad. Debajo de un trono, mantener la distancia de seguridad es imposible a todas luces.

La Junta también precisa que los itinerarios no sean largos y que discurran por vías amplias. Para atender esta petición, las cofradías participantes y la comisión organizadora de la Magna han diseñado un itinerario que incluye calles procesionalmente insólitas, pero suficientemente anchas como para evitar aglomeraciones, y donde también se podrán disponer sillas que cumplan con el metro y medio de separación establecido. El recorrido oficial supone una recta interminable desde el inicio de la Alameda Principal hasta el Ayuntamiento: Alameda, plaza de la Marina, Paseo del Parque, avenida Cervantes, Roma, Guillén Sotelo, Pintor Nogales, plaza de la Aduana, Cortina del Muelle y Postigo de los Abades.

El presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, se muestra optimista y cree que no habrá problemas para que la Magna pueda celebrarse en la fecha prevista y recibir todos los parabienes necesarios de las distintas autoridades, "siempre y cuando sigan estos datos". Para poder celebrar la extraordinaria, la Agrupación está preparando toda la documentación técnica necesaria, que tendrá culminada la semana que viene, un mes antes de la fecha de celebración, como marca el decreto episcopal. "No hay plazos para recibir los permisos que hacen falta. Lo importante es que nos digan que no hay problemas, como ahora", subrayó.

La Agrupación, necesita, en última instancia, la autorización de Salud, conforme a la incidencia acumulada y atendiendo a los protocolos establecidos para poder llevar a cabo la actividad; y por otro lado, el permiso del Ayuntamiento, ocupación de vía pública, planes de seguridad y de evacuación, "como ocurre cada Semana Santa", precisa Atencia. También hace falta el visto bueno de la Subdelegación del Gobierno. "Estamos teniendo conversaciones para conocer la opinión de todos estos agentes implicados y a día de hoy no hay ningún reparo y no encontramos ninguna amenaza para que se suspenda", asegura el presidente.

¿Qué pide cada cofradía participante?

Muchas cofradías habían iniciado el pasado mes de julio un proceso de preinscripción para que los hermanos interesados pudieran apuntarse para salir en la Magna acompañando a su sagrado titular. En principio, el 'Camino de la Gloria' iba a tener lugar el 25 de septiembre, pero debido a la situación sanitaria, se tomó la decisión de posponerla un mes. Así que ese trabajo ya estaba hecho. Ahora se recuperan los datos ya aportados y se establecen nuevos plazos de tallaje.

Pollinica

Hasta el 30 de septiembre los hermanos y devotos interesados pueden rellenar un nuevo formulario de inscripción. La cofradía pide un donativo de 30 euros para los hombres de trono y de 15 para quienes formen parte de la comitiva. Se precisa en las normas que la mascarilla es obligatoria y que no se podrán dar hojas de palma al público, entre las directrices.

Cena

Aún no ha publicado fechas ni normas en redes o en su web oficial.

Rescate

Del 1 al 9 de octubre, ambos inclusive, de lunes a viernes de 20.00 a 22.00 horas y sábados de 10.30 a 13.00 horas, tendrá lugar el tallaje en la casa hermandad de la cofradía, en la calle Agua.

Consolación y Lágrimas

Todos los hermanos y devotos de la Santísima Virgen que quieran participar en la misma portando el trono, así como portando vela o insignia, pueden solicitar su preinscripción mediante este formulario. Las personas que envíen el formulario serán inscritas en un registro. Sin embargo, no se garantiza su participación hasta que la Archicofradía se ponga en contacto con ellas para confirmar el puesto.

Gitanos

Durante todo el mes de septiembre la casa hermandad ha estado atendiendo peticiones todos los lunes y sábados. La hermandad pide un donativo de salida a los hombres de trono que sean hermanos (incluye la entrega de una túnica y faraona conmemorativa) de 30 euros, mientras que quienes acompañen con una vela deberán aportar 15 euros. Los no hermanos pagarán 40 euros, en el trono y 30 en el cortejo.

Sentencia

Las luminarias aprobadas son las siguientes:

Velas: Hermano 20€ | No hermano 30€

Insignias: Hermano 20€ | No hermano 30€

Dalmáticas (dos turnos): 60€

Trono: Hermano 30€ | No hermano 40€

Todas las personas que se registren formen deberán aportar el certificado de vacunación. También se podrá aportar una PCR negativa (sólo válida si el resultado es de las 48 horas previas a la procesión) o un certificado de recuperación de la enfermedad

Rico

Quienes ya se apuntaron en el formulario de preinscripción deben pasar a tallarse los días 27,28 y 29 de septiembre en horario de 19.00 a 22.00 horas (del 4 al 9 de octubre para sacar el puesto de vela). Para cumplir con las instrucciones que marcan las autoridades sanitarias y la misma Agrupación de Cofradías, es obligatorio aportar por escrito el certificado de vacunación en el momento de realizar la inscripción.

Esperanza

El plazo estará abierto hasta el domingo 24 de octubre. Hay un boletín de inscripción en la web. La participación es gratuita.

Exaltación

Aún no ha publicado fechas ni normas en redes o en su web oficial.

Esperanza en su Gran Amor

Pone a disposición de hermanos y devotos un boletín de inscripción hasta el 30 de septiembre y los plazos para el tallaje y recogida de puestos es del 4 al 8 de octubre, de 20.00 a 22.00 horas, el 9 de octubre de 10.00 a 14.00 horas y del 13 al 15 de octubre, de 20.00 a 22.00 horas. El donativo es de 25 euros.

Mena

Es necesario presentar la pauta de vacunación COVID19 completa o el certificado de recuperación al realizar la inscripción.

Los congregantes deberán estar al corriente del pago de sus cuotas.

Hombres de Trono: 30€

Participantes en la procesión: 20€

Dolores de San Juan

Aún no ha publicado fechas ni normas en redes o en su web oficial.

Descendimiento

Aún no ha publicado fechas ni normas en redes o en su web oficial.

Sepulcro

Los participantes han de dar un donativo de 40 euros si salen en el trono y de 20 euros, si forman parte del cortejo; y tienen que presentar certificado de vacunación europeo donde se informe de que el hermano cuenta con la pauta completa de vacunación.

Dolores

Los hermanos de la Expiración pueden apuntarse del 23 de septiembre al 1 de octubre. La cuota que se ha establecido es de 35 euros, ya que se están realizando túnicas que pasarán a propiedad del portador que lo desee. También hay que aportar certificado Covid.

Resucitado

La Comisión del Resucitado solicita a los devotos que quieran participar la donación de 1 kilo de alimentos no perecederos que se destinará a los más necesitados. Los interesados han de rellenar un boletín de preinscripción hasta el 3 de octubre.