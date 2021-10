Una borrasca se acerca a la península por el Atlántico y lo que hace dos semanas suponía una remota posibilidad, a falta de cuatro días para que se celebre la Magna 'Camino de la Gloria', es ya una seria amenaza. Las probabilidades de que pueda llover este próximo sábado en la capital malagueña son cada vez mayores, lo que pone en riesgo la celebración de esta extraordinaria con motivo del centenario de la Agrupación. Por este motivo, las 15 cofradías participantes (junto al Resucitado) han sido convocadas de urgencia en la mañana de este mismo martes a una reunión que tendrá lugar a las 19.00 horas de mañana miércoles en San Julián, para analizar los pronósticos y abordar las distintas alternativas posibles.

Para el sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un riesgo de lluvia que ronda el 45%. En otras webs meteorológicas, como weather.com, son más pesimistas y ponen la previsión de lluvia desde el sábado hasta el martes, con un riesgo estimado del 70% para el mismo sábado. Aunque aún es pronto para hacer una previsión certera, en los distintos modelos de predicción meteorólogica, las probabilidades de que llueva en algún momento de la jornada han crecido en las últimas horas, y según la web Cazatormentas, son especialmente altas para la parte central del día y descenderán conforme se acerque la noche, pero será un sábado nuboso. La Magna pondrá en la calle 16 procesiones durante más de 14 horas, por lo que es más que posible que alguna pueda verse afectada.

Con todo, todavía puede ser pronto para saber qué va a pasar. Sobre todo en Málaga, donde la evolución del tiempo es sumamente cambiante. Puede caer un aguacero en la zona oeste de la capital y, sin embargo, no llover ni una gota en el Centro. No sería la primera vez. En las últimas semanas, sin ir más lejos, las previsiones anunciaban lluvia en más de una jornada y, sin embargo, no llegaron a cumplirse.

Existe un antecedente bastante reciente, también por una ocasión extraordinaria, cuando había anunciadas precipitaciones y, sin embargo, se pudieron celebrar las procesiones. Fue el sábado 28 de septiembre de 2013, con motivo de la recordada Mater Dei.

La mayoría de las fuentes consultadas por este periódico optan por "esperar hasta el mismo sábado por la mañana" para tomar una decisión. Cabe la posibilidad de que, al tener que suspenderse la Magna por la lluvia, pudiera aplazarse, pero la inversión en cera, flores y otros apartados, ya estaría más que hecha. "¿Quién pagaría eso?", se preguntan algunos. Lo mismo ocurriría con la empresa encargada de instalar las sillas en el recorrido oficial. Si se toma una decisión antes del sábado, esos costes podrían verse reducidos, no obstante. De hecho, ya se estaría negociando en este sentido.

¿Qué opciones se barajan? No hay nada oficial, de momento, y habrá que esperar a la reunión de mañana. Cada hermano mayor tiene una opinión, sin embargo. Parece descartado que la procesión pueda celebrarse el domingo 31 de octubre, ya que la previsión meteorológica prevé chubascos para todo el fin de semana. Otra opción sería llevarla al fin de semana siguiente. El del 13 de noviembre está prevista la vuelta de las imágenes de la veneración 'El Verbo Encarnado'. Y el 20 de noviembre tampoco podría ser, en principio, ya que sale el Cristo de Azotes y Columna... Hay quien apunta a mayo del año 2022, como de hecho ya se barajó cuando se tuvo que suspender por primera vez la Magna, debido a la evolución de la quinta ola de la pandemia, cuando iba a celebrarse de inicio el 25 de septiembre.

El presidente de la Agrupación, Pablo Atencia, explica que el objetivo de la reunión de mañana es "poner en común" todas las alternativas posibles para llegar a tomar una decisión "colegiada", aunque descarta que mañana se adopte una resolución definitiva. No parecería razonable que en una ocasión así, que cada cofradía tenga autonomía para tomar la decisión individual de salir o permanecer en su templo. Es decir, que saldrían todas o ninguna. Pero es una determinación que también habría que adoptar en la reunión de este miércoles. Cita que, con seguridad, y por lo que señala Atencia, no será la última que se mantenga para abordar este asunto. La Agrupación es quien organiza 'El Camino de la Gloria' y las cofradías, al fin y al cabo, son invitadas.

"A lo mejor queremos aplazar y a nivel logístico resulta inviable. Tenemos que convivir también con la Navidad y la instalación de las luces en Larios. Ya el Ayuntamiento se ha adaptado y ha modificado el calendario", reconoce el presidente, que insiste en que hay que poner todo encima de la mesa, como ocurre cualquier día de la Semana Santa con inestabilidad atmosférica. "Analizaremos la situación y barajaremos todas las opciones".

Si finalmente se consensuara un cambio de fecha, quienes han comprado sillas para ver la Magna sentados en el recorrido oficial no verán reintegrado su dinero, sino que tendrán garantizada la reserva de las localidades hasta que se celebre la procesión.

A la reunión también asistirán representantes de Ayuntamiento, dado que por la mañana tendrá lugar, convocados por la Subdelegación, la Junta Local de Seguridad para terminar de perfilar todo el operativo para la Magna y la noche de Halloween, al día siguiente.