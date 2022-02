La archicofradía de la Pasión ha logrado que el Cabildo de la Catedral de Málaga le autorice a poder acceder al completo en el interior del Primer Templo para hacer estación de penitencia, y no solo cruzar la vía sacra desde la Puerta del Sol hasta la de las Cadenas, como hacen las demás cofradías. Era un anhelo de los hermanos de esta corporación, mantener esta seña de identidad, como ya pudieran hacer en 2019, primer año de la implantación del nuevo recorrido oficial y de la apertura de la segunda puerta de la Catedral, que modificó sustancialmente la morfología de estos actos tal y como se venían desarrollando desde que se permitiera el ingreso de las cofradías.

La Pasión era, precisamente, junto con Viñeros, la única que podía entrar en la Catedral hasta los años 80 del siglo pasado. De ahí el interés de la corporación por no limitarse a cruzar, sino a entrar y recorrer la naves y el trascoro catedralicio antes de salir por el Patio de los Naranjos.

Los horarios del Lunes Santo de 2022 estaban pendientes, de hecho, de esta circunstancia y no pudieron definirse en la primera de las reuniones de los hermanos mayores, celebrada a mediados del pasado mes de diciembre. En principio, según ha podido saber este periódico, podría existir cierto consenso en repetir los mismos de 2019, con algunas modificaciones que afectarían al horario de salida o encierro de algunas cofradías o de ingreso en el recorrido oficial, respetando, en suma, el orden.

La situación de la calle Carretería y la incertidumbre de saber si se podrá pasar o no por esta vía, al menos, hasta mediados de marzo, podría trastocar estos planes iniciales. Las cofradías de la jornada, de hecho, se reúnen en la noche de este mismo jueves para estudiar las distintas alternativas y poner sobre la mesa las diferentes opciones. En principio, y con respecto a 2019, Gitanos y Estudiantes son las únicas que deberían buscar otro itinerario si finalmente Carretería estuviera impracticable.

En el primer caso, podría utilizar el recorrido que ya utilizó en la Magna 'Camino de la Gloria' del pasado 30 de octubre, es decir, bajar por Casapalma, Calderería y Granada, y acceder a la plaza de la Constitución por detrás de la Tribuna. Pero en el segundo caso, un recorrido alternativo de Estudiantes podría complicar el desarrollo de la jornada y habría que hilar más fino para que no se produzcan posibles cruces o parones.

La Pasión, del mismo modo, también apura sus opciones para poder salir de Los Mártires, aunque no tiene la seguridad de que las obras de restauración del templo puedan estar terminadas. Ni siquiera de que la obra pueda estar entregada. Mucho menos que la iglesia pueda ya reabrirse al culto para Semana Santa. El párroco y director espiritual, Felipe Reina, es optimista, no obstante. De momento, la junta de gobierno no contempla ningún plan B. En 2020, la corporación planteó la opción de poder salir del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Compañía. En ese caso, habría sido la primera de la jornada.