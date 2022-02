La hermandad del Mutilado tiene un serio problema a falta de apenas siete semanas para el Sábado de Pasión: el Cabildo de la Catedral de Málaga ha rechazado la solicitud planteada para que la cofradía pueda salir de su interior en la que será su primera procesión después de más de 40 años, toda vez que el Obispado ya ha aprobado sus nuevos estatutos y la imagen titular ha sido restaurada y ha cambiado su denominación por la de Cristo de la Clemencia.

Los canónigos esgrimen que no pueden hacer excepciones con ninguna cofradía y que del interior de la Catedral no sale ninguna procesión. Antecedentes, en todo caso, existen, como por ejemplo, la salida del Resucitado en la mañana del Domingo de Resurrección hasta que comenzó a hacerlo desde San Julián. Históricamente Servitas. Pollinica también lo hizo en alguna ocasión durante el periodo en el que estuvo intervenida episcopalmente. Y cada año, la Virgen del Carmen en su rosario o, nada más y nada menos, que la Virgen de la Victoria, que parte del Primer Templo en su procesión triunfal de regreso a la Basílica como broche de oro de la novena celebrada en su honor.

La decisión del Cabildo ha caído como un jarro de agua fría en la junta de gobierno de la hermandad, según reconoce su hermano mayor, Manuel Sánchez. Ahora mismo no existe otra alternativa posible. "Nosotros elevamos este permiso por este año, de manera provisional. El Sagrario sigue en obras y nuestros titulares están expuestos al culto en la Catedral. Realmente en el Centro tenemos pocas opciones. No me lo esperaba, la verdad", reconoce.

"La Catedral siempre ha estado cerrada a las cofradías pero en la última etapa se veía apertura hacia el fenómeno cofrade. Entendíamos que gozaríamos de una predisposición favorable, quizás en un exceso de confianza por nuestra parte, porque está claro que el Cabildo tiene la libertad de decidir", añade el hermano mayor de manera exquisita. Pero la Catedral no ha aceptado ninguna propuesta, aunque no afectaban a horarios de culto, y tampoco ha reconsiderado su decisión inicial, aunque la cofradía se lo ha pedido.

Todo esto hace incluso que en la hermandad se esté sopesando la posibilidad de suspender la procesión este año. "Queremos salir de un templo. No podemos recurrir a ninguna cofradía, aunque tenemos magníficas relaciones, para que nos presten una casa hermandad en vísperas de Semana Santa, cuando el trabajo se multiplica. Seríamos una molestia seria", explica el hermano mayor de la Clemencia.

El Cristo saldría sobre su trono de Semana Santa que utilizaba cada Jueves Santo hasta 1976, que también ha sido restaurado. Es decir, es un trono grande, de seis varales, de 3,11 metros de ancho. No todas las iglesias tienen una puerta de esas dimensiones. "En San Juan, además, ya nos han dicho que no", lamenta Sánchez. La de San Julián es más estrecha. El Sagrado Corazón no es un templo diocesano, sino que depende de la Compañía de Jesús, "y tampoco hemos tomado medidas", dice Sánchez. Santo Domingo, San Pedro... Podrían ser opciones, pero están fuera de la feligresía.

Por este motivo, entre otras cosas, la junta de gobierno ha decidido aplazar el cabildo de salida previsto para este jueves, hasta ver si encuentran un lugar donde poder organizar la comitiva.

En los días de tallaje, la cofradía ha logrado completar los varales, con más de 160 portadores inscritos. La banda de cornetas de la Esperanza ha firmado un contrato con la corporación para poner su música tras el trono. "Todo iba muy bien hasta ahora", concluye Sánchez, quien asegura que, aunque las opciones sean pocas, están estudiándolas todas, y agradece al alcalde, Francisco de la Torre, el interés que ha mostrado.